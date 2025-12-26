https://ria.ru/20251226/manturov-2064855484.html
Мантуров рассказал о снижении объемов российского автомобильного рынка
Мантуров рассказал о снижении объемов российского автомобильного рынка - РИА Новости, 26.12.2025
Мантуров рассказал о снижении объемов российского автомобильного рынка
Объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19%, примерно до 1,45 миллиона автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:27:00+03:00
2025-12-26T13:27:00+03:00
2025-12-26T13:48:00+03:00
