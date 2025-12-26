Рейтинг@Mail.ru
13:27 26.12.2025 (обновлено: 13:48 26.12.2025)
Мантуров рассказал о снижении объемов российского автомобильного рынка
Мантуров рассказал о снижении объемов российского автомобильного рынка

Мантуров: объем российского автомобильного рынка в 2025 году снизился на 19%

© РИА Новости / Илья Наймушин
Мужчина и женщина у подержанных автомобилей
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Мужчина и женщина у подержанных автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19%, примерно до 1,45 миллиона автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Если говорить в целом о рынке (автомобилей - ред.), произошло снижение на 19%. Объем рынка - около 1,45 миллиона автомобилей по всем сегментам, в частности, по легковым - 1,27 миллиона автомобилей (снижение - около 16%)", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По данным Минпромторга, продажи новых автомобилей в России в 2024 году составляли 1,8 миллиона машин (+39% к 2023 году).
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" готов поставлять автомобили для сервиса такси от Wildberries
16 декабря, 15:18
 
Денис Мантуров
 
 
