10:14 26.12.2025 (обновлено: 12:01 26.12.2025)
Житель Пермского края выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа
происшествия, пермский край, краснодарский край, столото
Происшествия, Пермский край, Краснодарский край, Столото
© Фото : "Столото"Житель Пермского края, выигравший 31 млн рублей в лотерею
Житель Пермского края, выигравший 31 млн рублей в лотерею
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Электромонтажник из Пермского края выиграл в лотерею более 30 миллионов рублей, не угадав ни одного числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Евгений <…> родом из Пермского края купил в мобильном приложении "Столото" билет на 155875-й тираж гослотереи "Все или ничего" и по результатам розыгрыша выиграл суперприз в размере 31 531 470 рублей. Евгений отметил числовую комбинацию в билете наобум, не угадав ни одного числа", — сказали в компании.
Там добавили, что победитель купил билет по просьбе матери.
Для семьи Евгения участие в лотереях — добрая традиция. Еще в советское время его дедушка выиграл холодильник. Мать Евгения продолжила увлечение отца, а сам Евгений поддерживает маму — именно он ответствен за покупку лотерейных билетов в онлайн-формате.
Выигрыш семья считает совместным и планирует потратить на покупку квартиры в Краснодарском крае.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря, 04:16
 
ПроисшествияПермский крайКраснодарский крайСтолото
 
 
