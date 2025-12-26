Житель Пермского края выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Электромонтажник из Пермского края выиграл в лотерею более 30 миллионов рублей, не угадав ни одного числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

Для семьи Евгения участие в лотереях — добрая традиция. Еще в советское время его дедушка выиграл холодильник. Мать Евгения продолжила увлечение отца, а сам Евгений поддерживает маму — именно он ответствен за покупку лотерейных билетов в онлайн-формате.