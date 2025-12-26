Житель Пермского края выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

https://ria.ru/20251226/lotereya-2064785830.html
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Электромонтажник из Пермского края выиграл в лотерею более 30 миллионов рублей, не угадав ни одного числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Евгений <…> родом из Пермского края
купил в мобильном приложении "Столото
" билет на 155875-й тираж гослотереи "Все или ничего" и по результатам розыгрыша выиграл суперприз в размере 31 531 470 рублей. Евгений отметил числовую комбинацию в билете наобум, не угадав ни одного числа", — сказали в компании.
Там добавили, что победитель купил билет по просьбе матери.
Для семьи Евгения участие в лотереях — добрая традиция. Еще в советское время его дедушка выиграл холодильник. Мать Евгения продолжила увлечение отца, а сам Евгений поддерживает маму — именно он ответствен за покупку лотерейных билетов в онлайн-формате.
Выигрыш семья считает совместным и планирует потратить на покупку квартиры в Краснодарском крае
.