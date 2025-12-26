Ликсутов: столичные химкомпании увеличили производство

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Московские компании нарастили производство в химической сфере за первые девять месяцев 2025 года, рост составил 24% по сравнению со схожим периодом в 2024 году, заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По слова заммэра, столица является одним из ведущих промышленных центров, в ней находятся компании, представляющие более чем 20 отраслей.

"Среди них компании, занятые в химической промышленности. Они предлагают широкий ассортимент: от лаков, красок и реагентов до косметики и моющих средств. Темпы роста производства химпродукции за десять месяцев 2025 года составили 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.

Ранее столичный мэр рассказал во время отчета депутатам Мосгордумы, что интеграция промтехнологий способствует дальнейшему экономическому росту. В Москве увеличивается площадь промплощадок, а также в городе создаются новые крупные заводы.

В столице за десять месяцев создали более 196,6 тысячи тонн красок, мастик и лаков – это в пять раз выше показателей прошлого года. Производство пластмасс увеличилось на 13,9%.

"В химической отрасли Москвы работает более 300 предприятий. Они системно наращивают мощности, предлагают новинки и увеличивают поставки. Отгрузка химических веществ и продуктов за десять месяцев 2025-го превысила 238,9 миллиарда рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

Каждый год в Москве появляется около 150 технологических производств. На 4,6 тысячах предприятиях задействованы более 755 тысяч человек. Компании могут воспользоваться инструментами поддержки – их свыше 20.