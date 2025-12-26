Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: столичные химкомпании увеличили производство - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/liksutov-2064865100.html
Ликсутов: столичные химкомпании увеличили производство
Ликсутов: столичные химкомпании увеличили производство - РИА Новости, 26.12.2025
Ликсутов: столичные химкомпании увеличили производство
Московские компании нарастили производство в химической сфере за первые девять месяцев 2025 года, рост составил 24% по сравнению со схожим периодом в 2024 году, РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:00:00+03:00
2025-12-26T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064864569_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_47baa6dad8b87d7634820156e2188ae2.jpg
https://ria.ru/20251226/investitsii-2064783129.html
https://ria.ru/20251225/liksutov-2064721597.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064864569_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d08774432ac79d7dc174043e51ca76cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: столичные химкомпании увеличили производство

Максим Ликсутов: московские химкомпании нарастили производство на 24%

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Московские компании нарастили производство в химической сфере за первые девять месяцев 2025 года, рост составил 24% по сравнению со схожим периодом в 2024 году, заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По слова заммэра, столица является одним из ведущих промышленных центров, в ней находятся компании, представляющие более чем 20 отраслей.
Научно-лабораторный комплекс МЭЗ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Ликсутов: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 5,2 трлн рублей
Вчера, 10:00
"Среди них компании, занятые в химической промышленности. Они предлагают широкий ассортимент: от лаков, красок и реагентов до косметики и моющих средств. Темпы роста производства химпродукции за десять месяцев 2025 года составили 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.
Ранее столичный мэр рассказал во время отчета депутатам Мосгордумы, что интеграция промтехнологий способствует дальнейшему экономическому росту. В Москве увеличивается площадь промплощадок, а также в городе создаются новые крупные заводы.
В столице за десять месяцев создали более 196,6 тысячи тонн красок, мастик и лаков – это в пять раз выше показателей прошлого года. Производство пластмасс увеличилось на 13,9%.
"В химической отрасли Москвы работает более 300 предприятий. Они системно наращивают мощности, предлагают новинки и увеличивают поставки. Отгрузка химических веществ и продуктов за десять месяцев 2025-го превысила 238,9 миллиарда рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Каждый год в Москве появляется около 150 технологических производств. На 4,6 тысячах предприятиях задействованы более 755 тысяч человек. Компании могут воспользоваться инструментами поддержки – их свыше 20.
Ранее Ликсутов рассказал, что компании из отрасли микроэлектроники, которые являются резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", вложили в производство более 110 миллиардов рублей.
Работа компании ВИП Камилла - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовало производство по офсету
25 декабря, 20:20
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала