Максим Ликсутов: две трети трамваев Москвы будут беспилотными в 2030 году

Трамвайная инфраструктура Москвы получила мощное развитие в 2025 году, а к концу 2030 года две трети этого вида городского транспорта будут работать в беспилотном режиме, заявил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Также он рассказал, как будет развиваться столичный метрополитен, и почему в предновогодние дни необходимо пересесть на городской транспорт. Беседовали Ольга Овчинникова и Иван Чеберко.

– Максим Станиславович, 2025 год подходит к концу. Расскажите, какими крупными проектами он отметился для московского транспорта?

– Программа развития транспорта – один из приоритетов развития правительства Москвы. И лично мэр Москвы уделяет транспорту, развитию транспортной инфраструктуры, очень много времени. Благодаря ежедневному руководству мэра в транспортной сфере происходят существенные изменения. В этом году тоже.

В первую очередь, конечно, это открытие новых станций метро. Москвичи их ждут. Открытие каждой станции – существенный импульс к развитию конкретного района. Увеличивается количество рабочих мест около станций метрополитена, количество малых предприятий. То есть каждая станция – важный толчок для развития экономики всего района.

Второе – это обновление подвижного состава в метрополитене, на пригородных направлениях железной дороги, а также выход новых электробусов на дороги.

Обновляется сеть наземного транспорта. В связи с тем, что появляются новые ЖК, строятся дороги, запускаются станции метро, мы стараемся найти лучшие решения с точки зрения подъезда к новым объектам наземного городского транспорта.

В 2025 году пассажиропоток на городском транспорте вырос относительно прошлого года более чем на три миллиона поездок. Это говорит о том, что пассажиры доверяют Московскому транспорту.

Мы приняли и утвердили у мэра города стратегию развития до 2030 года. Это публичный документ. Рекомендую прочитать его и экспертам, и тем, кто интересуется развитием городского транспорта Москвы.

– Скажите, пожалуйста, сколько станций метро планируется открыть в следующем году? И каковы приоритеты в плане развития метро? Планируется больше новых линий запускать или развивать уже существующие?

– В следующем году мы планируем открытие трех станций на новой Рублево-Архангельской линии метро, занимаемся продлением Троицкой линии, Бирюлевской линий метро. Продление существующих линий метро – это очень хороший действенный механизм: при открытии новых станций пассажиры получают сразу доступ ко всей инфраструктуре метрополитена. По поручению мэра Москвы новые станции строятся с максимальной интеграцией как в уже существующую городскую среду, так и, что очень важно, в существующую транспортную инфраструктуру.

Безусловно, новые станции вписываются и в сеть наземного городского транспорта, там, где это эффективно, идет строительство перехватывающих парковок для личных машин. Эти вещи кажутся достаточно простыми и понятными, но на самом деле за ними стоит огромная работа большого количества структур правительства Москвы, начиная от моих коллег из департамента городского имущества, которые занимаются землеотводами, коллег из комплекса городского хозяйства, которые занимаются сетями и массой других вещей, и, конечно, коллег из департамента строительства, которые создают эту всю инфраструктуру, чтобы дальше ей управлял Московский метрополитен.

– Вы уже затронули тему обновления подвижного состава. В частности, на Ярославском направлении до Мытищ в этом году поехали новые красивые "Иволги". Расскажите, каков процент сейчас нового подвижного состава на этом направлении, и когда будет обновлено еще одно направление, Павелецкое?

– Ярославское направление у нас следующее по приоритетности после Московских центральных диаметров. В этом году мы, как и обещали, завершили обновление МЦД полностью. Теперь почти 400 новых современных поездов курсируют на Московских центральных диаметрах. Это очень большая цифра. Ни в одной стране, ни в одном мегаполисе мира, даже если брать китайские города, не было такой динамики по обновлению парка пригородных поездов. Конечно, мы сразу видим результат в количестве новых пассажиров, их число растет каждый год.

Огромную помощь нам оказывают "Российские железные дороги", правительство Российской Федерации, и, конечно, наши самые близкие друзья и коллеги – правительство Московской области, с которыми мы реализуем все эти проекты.

На Ярославское направление сейчас пришли уже десять новых поездов "Иволга". Безусловно, они нравятся пассажирам. Мы планируем к 2030 году полностью обновить весь подвижной состав на Ярославском направлении, как и обещали. Будем стараться это делать еще быстрее, потому что понимаем: каждый день Ярославским направлением пользуется 300 тысяч пассажиров. Им нужно предоставить качественный сервис, как на МЦД. Поэтому будем этим активно заниматься, плюс, конечно, обновлять сопутствующую инфраструктуру.

– А на Павелецком?

– Следом за Ярославским направлением наступит очередь Павелецкого направления. Оно небольшое с точки зрения пассажиропотока, но важное в плане связанности Москвы и Московской области. Поэтому, думаю, примерно к 2030 году мы начнем обновление и парка поездов на Павелецком направлении.

– Когда планируется выпустить на линии поезда "Москва-2026"?

– Мы каждые два года стараемся добавить полезные нововведения для пассажиров в наши составы метро серии "Москва". Решение о том, что мы приобретаем поезд "Москва-2026", было принято мэром города на Петербургском экономическом форуме, и там же были подписаны соглашения о поставке. Обкатка первых поездов началась в ноябре, а уже в декабре первые составы "Москва-2026" стали перевозить пассажиров Замоскворецкой линии.

Масштабное поступление будет в следующем году. Поезд "Москва-2026" сохранил ключевые преимущества предыдущей серии, при этом он практически полностью подготовлен под будущее беспилотное управление.

Мое мнение: составы серии "Москва-2024" – одни из лучших в мире. Но главное – пассажирам поезд нравится. Мы проводили ряд опросов, результаты которых на это прямо указывают. А серия "Москва 2026" – еще лучше, привлекательнее и технологичнее.

– В этом году Москва также развивает и трамваи, трамвайную сеть. Как себя показал трамвай "Львенок Москва" на автономном ходу? Сколько их сейчас курсирует в городе? И как в целом вы оцениваете, экономически обосновано использование трамвая в городе? Ведь в отличие, допустим, от электробусов, для них нужна сопутствующая инфраструктура.

– Вообще Москва – это очень серьезная и сложная транспортная инфраструктура. Трамвай – это история города. Москвичи очень любят трамвай и трепетно относятся ко всему, что с ним связано. Для меня это важно. И мэр Сергей Семенович Собянин полностью поддерживает развитие московского трамвая.

Если говорить об эффективности, трехсекционный трамвай "Витязь-Москва" заменяет 200 личных автомобилей на улице с точки зрения вместимости. По провозной способности, если говорить про городской транспорт, на первом месте идет, конечно, метрополитен, а на втором – трамвай.

И да, на самом деле уходящий 2025-й, на мой взгляд, был годом московского трамвая. Очень важные проекты были запущены, которые мы готовили несколько лет. Безусловно, номер один по значимости – это самый большой диаметральный маршрут Т1. На сегодняшний день уже 70 тысяч человек ежедневно им пользуются. Интервал движения в час пик очень маленький, сопоставим с некоторыми линиями метро. По потенциалу развития, это, конечно, беспрецедентный проект для всей московской транспортной системы.

Трамвай "Львенок-Москва" с автономным ходом, который мы не так давно запустили, позволил нам соединить Площадь трех вокзалов с трамвайной инфраструктурой Бульварного кольца. Стартовал он отлично: все показатели, которые мы закладывали в проект, полностью выполняются. И мало того, у "Львенка" еще большой запас аккумуляторных батарей. У нас уже 50 таких трамваев.

И мы готовимся к запуску во втором квартале 2026 года второго трамвайного диаметра, он еще будет длиннее существующего Т1, и, уверен, так же будет очень тепло воспринят москвичами.

– А сколько всего планируется таких диаметров трамвайных?

– Пока два с точки зрения логики и эффективности. Например, Т1 позволяет доехать от Площади трех вокзалов до Павелецкого вокзала быстрее, чем на метро. Это очень важно, потому что один из эффектов новой линии, которую мы для себя закладывали, заключался в том, чтобы снизить нагрузку на станцию метро "Комсомольская". Наши расчеты оправдались: пассажиропоток на крайне загруженной "Комсомольской" уже сократился на 5%. Часть людей пересели на трамвай.

Второй очень важный проект для нас – это восстановление трамвайной линии от ТПУ "Рижская" до Белорусского вокзала . Это восстановленная трамвайная инфраструктура, которая ранее существовала, стояла на балансе Транспортного комплекса. Мы своими силами восстановили и полностью обновили трамвайную инфраструктуру, уложили под путями специальные виброгасящие маты, соединили без стыков весь путь трамвая. И там тоже работают "Львята", которые проходят этот маршрут на автономном ходу.

Действительно, по количеству введенных трамвайных объектов, трамвайной инфраструктуры 2025 год, конечно, сильно выделяется относительно прошлых периодов. Мы этому рады, и будем стараться сделать все, чтобы трамваи в Москве активно работали, развивались, где возможно – будем добавлять небольшие участки инфраструктуры для того, чтобы москвичи видели развитие московского трамвая и, конечно, чаще им пользовались.

– Москвичи, гости столицы в этом году также могли попробовать прокатиться на первом беспилотном трамвае. Какие в целом планы по развитию беспилотных систем, беспилотного транспорта в Москве?

– Правительство Москвы первым в мире запустило, беспилотный трамвай, который практически полностью работает в автоматическом режиме. Почему я говорю "практически полностью"? У нас сейчас за пультом водителя по-прежнему находится профессиональный сотрудник, который умеет управлять трамваем, имеет водительские права. Ни одного ДТП с участием беспилотного трамвая не было. Мало того, первый беспилотный трамвай, который мы запускали, был застрахован цифровым рублем при поддержке наших коллег из Центрального банка России. Это первый страховой контракт цифровым рублем в истории России. Мы благодарны коллегам, которые идут по пути развития новых технологий. Планируем, что в следующем году таких трамваев будет 15. Мы благодарны правительству Российской Федерации, которое развивает в России новые технологии.

Могу сказать, что опыт работы нашего первого беспилотного трамвая показывает, что он безопасен, по некоторым даже участкам реагирует еще более четко, чем обычный водитель. Трамвай выполняет все правила дорожного движения. Безопасность пассажиров – это безусловный приоритет в развитии беспилотных технологий. Две трети всей трамвайной инфраструктуры к концу 2030 года, мы считаем, уже будут работать в беспилотном режиме.

– Какие еще перспективные технологии вы бы отметили, которые сейчас развиваются в московском транспорте?

– По поручению мэра города мы приступили к созданию технологии по беспилотному управлению поездов метро. У нас очень сильная команда программистов. Что беспилотный трамвай, что беспилотное метро – это разработка правительства Москвы, которая, как очень важная критическая инфраструктура, должна всегда, в моем понимании, принадлежать правительству города.

Второе из таких важных проектов – это управление дорожным движением с применением искусственного интеллекта. Это когда информация со всех камер, которые стоят в городе, анализируется транспортная ситуация, количество автобусов, трамваев, им дается приоритет в движении по тем перекресткам, где важно принять управленческое решение для того, чтобы городской транспорт поехал быстрее, личный транспорт не стоял в заторах.

На сегодняшний день почти 70% всех светофорных объектов находятся под управлением искусственного интеллекта.

И мы постоянно дорабатываем эти системы для того, чтобы выжать, если так можно сказать, из нашего автодорожного каркаса максимальный объем пропускной способности. Также интеллектуальное управление светофорным движением позволяет снизить количество аварий. Но, безусловно, человеческий фактор тоже есть, потому что, к сожалению, большое количество в городе нарушений скоростного режима, правил проезда перекрестков, правил проезда светофоров. К сожалению, некоторые водители позволяют себе проезд пешеходных переходов без снижения скорости, что небезопасно. Хотя Москва сейчас – номер один в России по безопасности дорожного движения, и мы считаем, что количество ДТП должно быть еще меньше.

Пользуясь случаем, обращаюсь к водителям. Сейчас новогодние праздники, большое количество москвичей, гостей города гуляют по столице. Большая просьба: быть крайне внимательными ко всем участникам дорожного движения, в первую очередь к пешеходам. И внимательно смотреть на дорожное движение, на дорожные знаки, дорожные указатели, скоростной режим для того, чтобы не нарушать правила дорожного движения. Потому что любое ДТП, помимо трагедии для тех людей, кто в него попал, это еще и огромное снижение пропускной способности дороги. Простой пример: если дорога с двумя полосами в одну сторону, ДТП обычно блокирует как минимум одну полосу. Это на 50% уменьшает пропускную способность всей автодорожной магистрали. Поэтому чем меньше ДТП в городе, тем город будет быстрее передвигаться и меньше будет заторов в городе.

– В этом году летом мэр Москвы Сергей Семенович Собянин запустил третий регулярный речной маршрут "Новоспасский-ЗИЛ". Также он анонсировал, что в следующем году будет запущен еще один маршрут "Лужники-Киевский". Насколько я знаю, всего их запланировано было семь. Когда будут открыты еще три? И какие в целом планы у города по развитию этого вида транспорта?

– Четвертый маршрут "Лужники-Киевская" запустим, как только откроется сезон навигации 2026 года. Вообще у нас большой план по развитию речного транспорта. Для многих пользователей это не только возможность посмотреть город с воды как с экскурсионными, прогулочными целями, но суда стали для многих москвичей полноценным транспортным средствам, которые они используют ежедневно, кто-то несколько раз в неделю. То есть доехать до станции метро, некоторые до работы, некоторые до учебы, когда речной трамвай заменяет метро и наземный городской транспорт, а для некоторых и такси с учетом экономии во времени, когда действительно надо быстро переехать с одного берега на другой.

Мы планируем закупить дополнительно порядка 40 электрических судов. Это программа на ближайшие несколько лет. Тем более, что у нас не так давно открылась самая современная в России Московская верфь для строительства и обслуживания речного транспорта, на которой мы уже начали производство электрических судов. Тех, к которым мы привыкли, типа "Синичка". В 2027 году планируем заложить уникальное гибридное круизное судно длиной до 110 метров для поездок по популярному речному маршруту "Московское золотое кольцо". Он соединяет исторические города России, точки притяжения тысяч туристов.

– В этом году был расширен динамический тариф на парковку. Не могли бы вы рассказать нам о первых итогах? И какие планы по развитию этой технологии?

– В моем понимании применение динамического тарифа на парковку – это крайне справедливая и понятная для автомобилистов Москвы мера. Если вы рано приехали на улицу, где применен динамический тариф, вы можете поставить свою машину за ноль рублей. Если вы приехали в час пик, и мест мало, тариф может быть достаточно высокий, но свободные места должны всегда быть. В этом и есть смысл работы динамического тарифа.

По нашим оценкам, динамический тариф крайне понятен с точки зрения его использования. Мы планируем в следующем году расширить перечень улиц, где применяется динамический тариф. И цель здесь ясна: чтобы на парковках Москвы было больше свободных мест. Если вам срочно нужно приехать на личной машине в центр, вы будете уверены, что сможете ее запарковать.

На мой взгляд, это крайне разумная система, и планируем ее дальше развивать. Она зарекомендовала себя очень эффективно.

– Мы с вами беседуем буквально за несколько дней до Нового года. Я помню, как несколько лет назад, буквально года четыре-пять назад, в городе по вечерам были девяти-десятибальные заторы. Сейчас мы видим, что достаточно спокойная обстановка даже в вечернее время. Расскажите, что помогло добиться такого результата? Видите ли вы действительно по цифрам снижение? И когда вы сможете с уверенностью сказать, что город окончательно победил автомобильные пробки?

– К сожалению, сказать, что город окончательно победил, или победит заторы, нельзя. Ни один крупный мегаполис, сравнимый с Москвой по количеству жителей, автомобилистов, не одержал решающей победы в этих битвах. Могу сказать, что за последние несколько лет количество зарегистрированных личных машин в Москве и в Московской области, а мы рассматриваем это как единое пространство, увеличилось на плюс 1,5 миллиона. Это огромная цифра. Если все эти машины поставить одновременно на дорогу, они заполонят все основные магистрали: Садовое кольцо, ТТК и МКАД.

Но в то же время у москвичей есть возможность не стоять в пробках, благодаря развитию городского транспорта. Как мы уже говорили, все больше жителей Москвы и Подмосковья используют для личных поездок именно городской и пригородный транспорт. Во многом благодаря решению мэра, который в 2019 году при запуске Московских центральных диаметров установил, что тариф на пригородный поезд будет интегрирован в московскую тарифную систему. И вы можете пересаживаться теперь между МЦД и метро совершенно бесплатно. Это решение позволило расшить самые проблемные узлы.

Если вы помните, огромные массы людей осаждали станцию метро "Выхино", массово пересаживаясь с электричек на метро. Такие пересадки могли занимать целый час. Сейчас станция метро "Выхино" разгрузилась более чем на 40%, потому что не требуется выходить именно на этой станции, чтобы заплатить меньше.

Кроме того, МЦД позволяет использовать пригородные поезда внутри города, как те же трамваи, или метро. Сейчас количество москвичей, которые ежедневно пользуются московскими центральными диаметрами для поездок внутри города, – от 300 до 400 тысяч. Это прямой результат интеграции железнодорожного транспорта в инфраструктуру города.

Огромную роль здесь играет развитие метрополитена, благодаря чему станции в пешей доступности стали доступны миллионам москвичей. И, конечно же, важно развитие автодорожного каркаса. Наши коллеги из департамента строительства активно строят автомобильные дороги. Запущен Московский скоростной диаметр, который дал новые возможности для тех людей, которые вынуждены пользоваться личной машиной. Мы понимаем, что для многих личный транспорт – это действительно необходимость по многим причинам.. Но, несмотря на то, что количество личных машин растет, все больше поездок осуществляется именно на городском транспорте.

– Скажите, пожалуйста, какой сейчас процент индивидуального электротранспорта, и сколько вы прогнозируете, допустим, через два года будет? Какие меры город планирует принять для того, чтобы владельцам электромобилей было легче жить и обслуживать свой транспорт? Допустим, ранее обсуждалась возможность обязать строителей все новые парковки, новые здания, новые офисные центры в обязательном порядке оборудовать зарядками. Вот, может быть, что-то в этом направлении планируется?

– Здесь ключевой фактор — наличие доступной зарядки. Во многом это влияет на решение человека, который выбирает тип транспортного средства. Поэтому мы здесь действуем сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, город помогает создать электрозарядную инфраструктуру. Когда благоустраиваем улицы, то уже закладываем в проект подведение электричества в конкретные точки, где может появиться электрозарядка. Саму электрозарядку ставит компания, которая выбирается на конкурсе, и, соответственно, за свой счет обустраивает инфраструктуру. Но для удобства использования вся система унифицирована. Все частные зарядки будут работать по единому городскому тарифу.

И все владельцы зарядок, которые расположены на улично-дорожной сети, обязаны передавать данные о том, занята эта зарядка или нет, какая там мощность, в единую систему. Эту информацию мы раздаем в навигаторы типа Яндекса, 2ГИС, которые уже раздают этот массив данных владельцам электротранспорта. Это очень важная информация, она позволяет планировать, где вы можете зарядить свою машину, сколько времени вы можете еще ездить на батарее, какой тип зарядки вам необходим. Мы планируем от 350 до 500 зарядок в год устанавливать на улично-дорожной сети, чтобы владельцы электрокаров могли зарядить машины с прогнозируемым удобством.

Во-вторых, мы, конечно, не столько обязываем частные компании при строительстве гаражей, парковок устанавливать зарядки, просто это уже такой очевидный тренд, когда сами девелоперы устанавливают зарядки на этапе строительства, понимая, что какой-то процент будущих жителей будет иметь электромобили. И правильно всю эту инфраструктуру заранее предусмотреть, чтобы не делать уже после сдачи дома или гаража.

На самом деле, сегодня процент электроавтомобилей у нас небольшой в городе, и прогнозная цифра к 2030 году – это примерно 6-7% электрических машин от всего автопарка. Но есть масса факторов, которые могут влиять на данную динамику: изменения налогового законодательства, стоимость автомобилей и масса других вещей. Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы в городе было больше электрического транспорта. И все, что в наших силах, для этого сделаем: прежде всего создадим удобную зарядную инфраструктуру на улично-дорожной сети. Город ее создаст даже в несколько более быстром темпе, чем будут появляться электромобили. Потому что без этой инфраструктуры крайне сложно рассчитывать на хорошую динамику приобретения новых электромашин.

– А уже сейчас удобно пользоваться электрическим транспортом? Насколько я знаю, Вы можете личным опытом поделиться, поскольку у вас также есть электрический автомобиль.

– У меня, например, есть электрическая машина, которой я пользуюсь в служебных целях для поездок в городе. Она полностью удовлетворяет мои потребности. Мало того, парковка для электрической машины у нас продолжает быть бесплатной, и это очень удобно. Но, безусловно, право выбора есть у каждого. Те, кто размышляет над покупкой электрокара, должны четко понимать: город создаст всю необходимую инфраструктуру для зарядки.

– Город также развивает средства индивидуальной мобильности с каждым годом их все больше. В этом году уже сезон окончен, но, насколько мы знаем, весной самокаты, велосипеды снова появятся на улицах города. В частности, в Минтрансе сейчас обсуждают изменения в ПДД для СИМ. Какая позиция департамента по этому вопросу? Нужно ли что-то менять в нынешнем законодательстве?

– Мы многое сделали для того, чтобы поездки в Москве были безопасными. Мы первые в России ввели обязательную верификацию тех, кто хочет взять в аренду городской самокат, это обязательное прохождение через ваш личный кабинет на mos.ru. Но есть примерно 40-50% владельцев личных самокатов, на которых город никакого влияния не оказывает. Вы можете купить любой, пусть самый мощный и тяжелый электросамокат, и нынешнее законодательство, к сожалению, никак не регламентирует ни его покупку, ни дальнейшее использование. Поэтому мы поддерживаем инициативу Минтранса РФ в том, чтобы на мощные и тяжелые электрические средства индивидуальной мобильности все-таки устанавливались государственные идентификационные знаки. Как на мопедах, к примеру. Ни у кого же не вызывает вопроса, почему на мопеде с двигателем внутреннего сгорания надо ставить идентификационный знак, если там мощный двигатель. Для управления им нужно получать даже водительские права.

Мы считаем, что настало время, когда на тяжелые электрические средства индивидуальной мобильности должны устанавливаться госномера; если этот человек – нарушитель, правоохранительные органы должны иметь возможность найти его и привлечь к ответственности.

Вторая важная группа пользователей СИМ – это курьеры, которых в городе очень много.

Используя свои возможности с точки зрения контроля, мы обязали всех московских курьеров зарегистрироваться на специальном портале. И там требуется подтвердить личность, предоставить документы и персональные данные, в том числе и мобильный телефон.

За один рабочий день в Москве совершается свыше 500 тысяч доставок, и многие москвичи существенно меньше стали ходить в магазины, чтобы приобрести для себя вещи ежедневного потребления. И, по нашим прогнозам, к 2030 году количество ежедневных доставок увеличится до 1,5 миллионов.

Запретить сейчас курьерскую доставку – это не то, что нужно москвичам. Запрещать – это не значит решить данную проблему. Поэтому в правительстве Москвы принято решение о том, что мы хотим больше контролировать этот сегмент и понимать, кто эти курьеры. Если они нарушают правила дорожного движения или создают угрозу, правоохранительные органы, в первую очередь, должны понимать, кто этот человек, как его найти, привлечь к ответственности. И исключить его из системы работы курьеров. Тем самым, не мешая осуществлять привычный для горожан сервис, мы организовываем контроль за процессом так, чтобы их поездки были максимально безопасными. Для этого у нас на средствах индивидуальной мобильности уже есть номера, на сумках есть номера, и мы через камеры городского видеонаблюдения понимаем, кто этот курьер.

– Если позволите, чуть расширим тематику. Вы курируете не только транспорт, но и промышленность. Сейчас город активно содействует развитию таких высокотехнологичных отраслей, как фотоника, микроэлектроника. Скажите, пожалуйста, какие итоги в этом году по этим направлениям, и какие меры поддержки, активно оказываемые городом, наиболее популярны среди компаний?

– Исторически в Москве создана огромная промышленная инфраструктура. В 1990-е годы, к сожалению, многие предприятия не смогли продолжать развиваться, тому есть масса причин. Тем не менее, в Москве исторически всегда существовали высокотехнологичные отрасли. Наверное, многие знают, что, например, Зеленоград строился как центр микроэлектроники для всего Советского Союза, где были собраны лучшие ученые, оборудование, построена огромная инфраструктура для микроэлектроники, институты.

Сегодня правительство Москвы активно занимается поддержкой таких высокотехнологичных направлений, как фотоника, электромобилестроение, фарминдустрия, медицинские изделия, пищевая промышленность. Основные наши задачи, конечно, это помочь и малым, и средним, и большим предприятиям. Для этого есть Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который оказывает содействие с точки зрения финансирования, снижения стоимости кредитов и лизинга как для развития существующего производства, так и создания нового.

У нас есть еще отдельное, очень важное направление – это особая экономическая зона "Технополис Москва". На трех больших площадках: это "Алабушево", "Руднево" и "Печатники" строится большое количество новых производственных площадей как частным бизнесом, так и за счет городских средств. Город дальше дает эти площади в долгосрочную аренду по разумной ставке. Мы просим со всех достаточно подробный бизнес-план и вместе с коллегами отслеживаем, как компании развиваются, сколько они создали новых рабочих мест, какой объем производства, какие изделия это предприятие планировало выпустить и что выпускает по факту. Если им нужна какая-то помощь, содействие от других регионов страны, от крупных компаний, кому-то нужно купить уникальный станок, который производится в Российской Федерации, мы оказываем и такую поддержку для того, чтобы предприятие расширялось, чтобы появлялись новые высокотехнологичные рабочие места. Благодаря тому, что в Москве огромное количество высших учебных заведений в области инженерных наук, молодые специалисты активно приходят после учебы на работу в промышленность Москвы. И это, конечно, дает нам очень существенное конкурентное преимущество.

Могу сказать, что те планы, которые мы перед собой ставили по промышленности в 2025 году, полностью выполнены по итогам этого года. Но мы, конечно, не останавливаемся.

Еще несколько цифр вам приведу. Например, каждый десятый работающий в Москве – это человек, который занят в промышленности города. Мы представляем Москву как финансовый центр, где много услуг, много городского транспорта, строительства. Но на самом деле Москва – это город высоких технологий.

Поэтому обращусь к молодым людям, студентам, которые заканчивают в следующем году обучение: очень рекомендовал бы внимательно изучить к московскую промышленность. Это огромное количество предприятий, которые работают, развиваются, можно даже подумать об открытии собственного дела.

А какие инструменты поддержки есть в правительстве Москвы, подробно описано на ресурсах департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Можно узнать, например, какие есть меры поддержки от города, чтобы развить свой, пусть на данном этапе и небольшой, производственный бизнес, который может вырасти в крупное серьезное предприятие.

– Максим Станиславович, город уже красиво украшен, готов к праздникам. А чем порадует москвичей и гостей столицы транспортный комплекс в эти новогодние каникулы?

– Город делает все для создания уникальной праздничной атмосферы. Традиционно у нас выходят на линию с новогодним оформлением и вагоны метро, и электробусы, и автобусы, и трамваи. Многие фотографируют наши яркие электробусы, красиво оформленные трамваи. Безусловно, очень приятно, что город в этом году очень ярко и красиво украшен. Огромное количество иностранцев в Москве, которые приезжают, как я знаю, именно для того, чтобы в эти новогодние каникулы, в новогодние праздники, побыть в нашем городе. Огромное количество мероприятий, ярмарок, в городе проходит. Конечно, я рекомендую передвигаться в эти дни на городском транспорте: точно больше успеете.

А мы постараемся вместе с моими коллегами из департамента транспорта города Москвы, с сообществом таксистов в городе, сделать так, чтобы вот эта праздничная атмосфера она вас сопровождала при поездках на всех видах городского транспорта.

– И в завершение нашего диалога я бы попросила вас пожелать что-нибудь доброе, хорошее москвичам, поздравить их с Новым годом.