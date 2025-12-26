Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 26.12.2025
ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском
ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском
безопасность, вооруженные силы украины, квн, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, КВН, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском

ВС России поразили под Купянском пикапы и бронемашины ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" поразили под Купянском пикапы и бронемашины ВСУ, а также совместно с другим подразделением уничтожили танк противника, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Пол.
"Поражение пикапов и боевых бронированных машин - это все работа КВН (ударных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский"). И там, где танк, это повторный удар, там добивали, дожигали танк всей бандой", - сказал Пол.
На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, видно, как операторы поражают два пикапа и две боевых бронемашины, а также наносят удар по подбитому танку противника.
По словам Пола, пикапы ВСУ в районе Купянска стали частой целью подразделения: их на счету взвода уже несколько десятков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКВНВооруженные силы РФ
 
 
