ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском
ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.12.2025
ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском
Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" поразили под Купянском пикапы и бронемашины ВСУ, а также совместно с другим... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:29:00+03:00
2025-12-26T10:29:00+03:00
2025-12-26T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
квн
вооруженные силы рф
ВС России уничтожили бронемашины и танк ВСУ под Купянском
ВС России поразили под Купянском пикапы и бронемашины ВСУ