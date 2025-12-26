Рейтинг@Mail.ru
14:43 26.12.2025 (обновлено: 14:44 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/krushenie-2064891919.html
СМИ: крушение ливийского самолета могло стать более тяжелым для Анакары
СМИ: крушение ливийского самолета могло стать более тяжелым для Анакары
СМИ: крушение ливийского самолета могло стать более тяжелым для Анакары

Hurriyet: лишь минуты полета спасли Анкару от падения на нее самолета

АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Крушение самолета начальника генштаба вооруженных сил Ливии могло иметь гораздо более тяжелые последствия, если бы произошло всего на несколько минут позже, когда воздушное судно должно было пролетать над жилыми кварталами турецкой столицы Анкары, пишет в пятницу турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли 23 декабря из-за крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары. Генпрокуратура Анкары ведет расследование.
По данным Hurriyet, экипаж сообщил о неисправности в районе города Кулу в провинции Конья. При попытке вернуться в аэропорт Эсенбога самолёт пролетел над районами Гёльбаши и Хаймана.
"Если бы лайнер не упал в районе деревни Кесиккавак, то через несколько минут оказался бы над Анкарой. Само падение уже обернулось катастрофой, однако удалось избежать ещё более серьезных последствий: при падении на населенный пункт масштабы трагедии могли быть значительно больше", - подчеркивает газета.
Расшифровка и анализ черного ящика и самописца разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией проведут в третьей стране, сообщил в среду министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала