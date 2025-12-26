https://ria.ru/20251226/krasnojarsk-2064866588.html
В квартире в Красноярске нашли тела матери и ее шестилетнего сына
В квартире в Красноярске нашли тела матери и ее шестилетнего сына - РИА Новости, 26.12.2025
В квартире в Красноярске нашли тела матери и ее шестилетнего сына
Мумифицированные тела матери и её шестилетнего ребенка нашли в квартире в Красноярске, соседи не видели их с сентября, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 26.12.2025
КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости.
Мумифицированные тела матери и её шестилетнего ребенка нашли в квартире в Красноярске, соседи не видели их с сентября, сообщает
региональный главк СК РФ.
"Двадцать второго декабря 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Парашютной тел 43-летней женщины и ее 6-летнего сына… По данным следствия, женщина вместе с сыном проживали в квартире с июня 2025 года. Со слов соседей, последний раз они видели погибших в сентябре", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, тела обнаружили после вскрытия входной двери, запертой на ключ изнутри, после длительных жалоб от соседей на завоздушивание батарей. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. На телах погибших видимых признаков смерти криминального характера обнаружено не было.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" частью 2 статьей 105 УК РФ
"убийство двух лиц, в том числе малолетнего"… Кроме того, по данному факту организована проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики по части 1 статье 293 УК РФ "халатность", - добавляют в главке.
Для установления точной причины смерти женщины и ребенка назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняют в ведомстве.
В пресс-службе ведомства пояснили журналистам, что тела мумифицировались, а в квартире было прохладно, из-за чего запах был незначительным. Предполагается, что они находились в квартире с конца августа – начала сентября. Также уточняется, что у ребенка нет отца: в свидетельстве о рождении стоит прочерк.