В квартире в Красноярске нашли тела матери и ее шестилетнего сына

КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Мумифицированные тела матери и её шестилетнего ребенка нашли в квартире в Красноярске, соседи не видели их с сентября, Мумифицированные тела матери и её шестилетнего ребенка нашли в квартире в Красноярске, соседи не видели их с сентября, сообщает региональный главк СК РФ.

"Двадцать второго декабря 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Парашютной тел 43-летней женщины и ее 6-летнего сына… По данным следствия, женщина вместе с сыном проживали в квартире с июня 2025 года. Со слов соседей, последний раз они видели погибших в сентябре", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тела обнаружили после вскрытия входной двери, запертой на ключ изнутри, после длительных жалоб от соседей на завоздушивание батарей. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. На телах погибших видимых признаков смерти криминального характера обнаружено не было.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" частью 2 статьей 105 УК РФ "убийство двух лиц, в том числе малолетнего"… Кроме того, по данному факту организована проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики по части 1 статье 293 УК РФ "халатность", - добавляют в главке.

Для установления точной причины смерти женщины и ребенка назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняют в ведомстве.