Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Футбол
 
20:40 26.12.2025
Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году
Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году
Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом страны 2025 года, сообщается на сайте Федерации футбола Армении. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Новости
спорт, ставрополь, россия, эдуард сперцян, армения, краснодар
Футбол, Спорт, Ставрополь, Россия, Эдуард Сперцян, Армения, Краснодар
Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году

Сперцяна признали футболистом года в Армении

ЕРЕВАН, 26 дек - РИА Новости. Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом страны 2025 года, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.
В голосовании участвовали представители клубов высшего дивизиона чемпионата Армении и спортивные журналисты.
"Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за звание "Лучший футболист года". Победителем стал полузащитник сборной Армении и "Краснодарa" Эдуард Сперцян", - говорится в сообщении.
Сперцяну 25 лет, он уроженец Ставрополя. В 2025 году полузащитник забил пять мячей за сборную Армении и впервые стал чемпионом России.
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Сперцян стал лучшим футболистом "Краснодара" по итогам первой части сезона
23 декабря, 16:32
 
Футбол
 
