Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году
Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году
Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом страны 2025 года, сообщается на сайте Федерации футбола Армении. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
