Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодняя продуктовая корзина
11:19 26.12.2025 (обновлено: 11:38 26.12.2025)
Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодняя продуктовая корзина
Минимальная стоимость "новогодней корзины" в торговых сетях в России в 2025 году составляет около 1,3 тысячи рублей, в список входят бутылка игристого, баночка...
россия, новый год
Россия, Новый год
Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодняя продуктовая корзина

АКОРТ: минимальная стоимость новогодней корзины составляет 1300 рублей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минимальная стоимость "новогодней корзины" в торговых сетях в России в 2025 году составляет около 1,3 тысячи рублей, в список входят бутылка игристого, баночка красной икры, мандарины и салат оливье, сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
"Минимальная стоимость "новогодней корзины" в крупных торговых сетях в этом году составляет около 1,3 тысячи рублей. В нее входит: бутылка игристого 0,75 литра, баночка красной икры 90–95 г, килограмм мандаринов и 500 граммов готового салата "Оливье", - рассказали в ассоциации.
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
24 декабря, 14:14
Там отметили, что на конец декабря минимальные цены на игристое находятся в диапазоне от 239 до 480 рублей в зависимости от формата магазина. Баночка красной икры стоит от 490 до 800 рублей. Килограмм мандаринов обойдется от 95 до 149 рублей, а готовый салат "Оливье" - от 220 до 383 рублей за 500 граммов.
"По мандаринам в этом году ситуация для покупателей благоприятная: самые доступные позиции в среднем на 25% дешевле, чем в декабре 2024 года, что дополнительно снижает стоимость новогоднего набора по сравнению с прошлым годом", - добавили в ассоциации.
Там же указали, что средняя минимальная цена красной икры в стандартной баночке 90–95 граммов в конце прошлого года составляла около 1,1 тысячи рублей, в настоящее время - примерно 644 рубля, почти вдвое ниже. В пересчете на килограмм минимальные цены снизились примерно в полтора раза - до около 6,9 тысячи рублей. За последний месяц средняя минимальная цена за баночку дополнительно сократилась на 15%, за килограмм - на 14%.
"По сладким новогодним наборам динамика также остается умеренной. Подарочные наборы ассорти конфет в картонных и жестяных коробках в среднем подешевели на 7% по сравнению с декабрём прошлого года и стоят сейчас от 399 до 680 рублей. Минимальная цена небольшого подарка весом 150 граммов в крупных сетях составляет 134 рубля, в среднем такие подарки стоят около 214 рублей, а подарки весом 350 граммов - примерно 360 рублей", - заключили в ассоциации.
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
9 декабря, 06:32
 
Заголовок открываемого материала