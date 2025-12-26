Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодняя продуктовая корзина

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минимальная стоимость "новогодней корзины" в торговых сетях в России в 2025 году составляет около 1,3 тысячи рублей, в список входят бутылка игристого, баночка красной икры, мандарины и салат оливье, Минимальная стоимость "новогодней корзины" в торговых сетях в России в 2025 году составляет около 1,3 тысячи рублей, в список входят бутылка игристого, баночка красной икры, мандарины и салат оливье, сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

"Минимальная стоимость "новогодней корзины" в крупных торговых сетях в этом году составляет около 1,3 тысячи рублей. В нее входит: бутылка игристого 0,75 литра, баночка красной икры 90–95 г, килограмм мандаринов и 500 граммов готового салата "Оливье", - рассказали в ассоциации.

Там отметили, что на конец декабря минимальные цены на игристое находятся в диапазоне от 239 до 480 рублей в зависимости от формата магазина. Баночка красной икры стоит от 490 до 800 рублей. Килограмм мандаринов обойдется от 95 до 149 рублей, а готовый салат "Оливье" - от 220 до 383 рублей за 500 граммов.

"По мандаринам в этом году ситуация для покупателей благоприятная: самые доступные позиции в среднем на 25% дешевле, чем в декабре 2024 года, что дополнительно снижает стоимость новогоднего набора по сравнению с прошлым годом", - добавили в ассоциации.

Там же указали, что средняя минимальная цена красной икры в стандартной баночке 90–95 граммов в конце прошлого года составляла около 1,1 тысячи рублей, в настоящее время - примерно 644 рубля, почти вдвое ниже. В пересчете на килограмм минимальные цены снизились примерно в полтора раза - до около 6,9 тысячи рублей. За последний месяц средняя минимальная цена за баночку дополнительно сократилась на 15%, за килограмм - на 14%.