© Фото : Пресс-служба Росатома Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международный конгресс по редким металлам, материалам и технологиям "РЕДМЕТ-2026" (RAREMET-2026) пройдет в Москве 20-22 мая 2026 года, сообщает "Росатом".

Организатором мероприятия, которое пройдет на площадке Российского технологического университета МИРЭА, выступает Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (АО "Гиредмет", входит в научный дивизион "Росатома").

Конгресс станет преемником научных семинаров "Сажинские чтения", проводимых с 1970 года, и международных конференций "РЕДМЕТ", состоявшихся в 2021, 2022 и 2024 годах. Как отметили в "Росатоме", за это время "РЕДМЕТ" превратился в крупнейший в России международный форум, посвященный развитию редкометаллической отрасли и объединяющий ученых, технологов, представителей власти и бизнеса.

В "РЕДМЕТ-2026" примут участие эксперты из России, Индии, Китая, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и других регионов. Крупнейшая зарубежная делегация будет представлять Индию.

"Проведение конгресса "РЕДМЕТ-2026" — это логичное продолжение нашей многолетней научной и организаторской работы. Мы создаем глобальную площадку для диалога, которая позволит консолидировать усилия науки, промышленности и государства в формировании устойчивых цепочек создания стоимости, внедрении экологичных технологий и подготовке кадров для этой стратегически важной отрасли", — приводится в сообщении комментарий директора Химико-технологического блока АО "Росатом Наука" — управляющей организации АО "Гиредмет" Андрея Голинея.

Научная программа конгресса будет включать пленарные и панельные сессии, круглые столы, а также четыре конференции: "Минеральные ресурсы редких металлов и устойчивые технологии переработки", "Металлургия, магнитные материалы, порошки и композитные материалы на основе редких металлов", "Химия и технология особо чистых веществ на основе редких металлов" и "Материалы на основе редких металлов в технологиях электроники, оптики, фотоники, преобразователей и накопителей энергии".

Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации, искусственному интеллекту, экологическим аспектам и принципам циркулярной экономики в отрасли.

В рамках конгресса пройдет выставка технологий, оборудования и услуг RAREMET:Expo, также запланирована программа межправительственных встреч.

Регистрация и прием тезисов докладов открыты на сайте конгресса. Заявки на выступления принимаются до 5 апреля 2026 года.

Сопредседатель оргкомитета "РЕДМЕТ-2026", заместитель директора по науке и инновациям АО "Гиредмет" Константин Ивановских подчеркнул важность международного характера мероприятия.