Рейтинг@Mail.ru
Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
21:31 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/kongress-2064981448.html
Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве
Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве - РИА Новости, 26.12.2025
Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве
Международный конгресс по редким металлам, материалам и технологиям "РЕДМЕТ-2026" (RAREMET-2026) пройдет в Москве 20-22 мая 2026 года, сообщает "Росатом". РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T21:31:00+03:00
2025-12-26T21:31:00+03:00
время науки
россия
индия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064980797_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_4d233fd4642a940bba61282f3b4d1052.jpg
https://ria.ru/20251216/rosatom-2062465909.html
https://ria.ru/20251212/zasedanie-2061745935.html
россия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064980797_86:0:1222:852_1920x0_80_0_0_f58040d232e58c285a457645aded2e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", снг
Время науки, Россия, Индия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", СНГ
Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве

В Москве состоится международный конгресс "РЕДМЕТ-2026"

© Фото : Пресс-служба Росатома Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве
Конгресс по редким металлам РЕДМЕТ-2026 пройдет в мае 2026 года в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Пресс-служба Росатома
Конгресс по редким металлам "РЕДМЕТ-2026" пройдет в мае 2026 года в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международный конгресс по редким металлам, материалам и технологиям "РЕДМЕТ-2026" (RAREMET-2026) пройдет в Москве 20-22 мая 2026 года, сообщает "Росатом".
Организатором мероприятия, которое пройдет на площадке Российского технологического университета МИРЭА, выступает Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (АО "Гиредмет", входит в научный дивизион "Росатома").
В Росатоме завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях
16 декабря, 18:44
Конгресс станет преемником научных семинаров "Сажинские чтения", проводимых с 1970 года, и международных конференций "РЕДМЕТ", состоявшихся в 2021, 2022 и 2024 годах. Как отметили в "Росатоме", за это время "РЕДМЕТ" превратился в крупнейший в России международный форум, посвященный развитию редкометаллической отрасли и объединяющий ученых, технологов, представителей власти и бизнеса.
В "РЕДМЕТ-2026" примут участие эксперты из России, Индии, Китая, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и других регионов. Крупнейшая зарубежная делегация будет представлять Индию.
"Проведение конгресса "РЕДМЕТ-2026" — это логичное продолжение нашей многолетней научной и организаторской работы. Мы создаем глобальную площадку для диалога, которая позволит консолидировать усилия науки, промышленности и государства в формировании устойчивых цепочек создания стоимости, внедрении экологичных технологий и подготовке кадров для этой стратегически важной отрасли", — приводится в сообщении комментарий директора Химико-технологического блока АО "Росатом Наука" — управляющей организации АО "Гиредмет" Андрея Голинея.
Научная программа конгресса будет включать пленарные и панельные сессии, круглые столы, а также четыре конференции: "Минеральные ресурсы редких металлов и устойчивые технологии переработки", "Металлургия, магнитные материалы, порошки и композитные материалы на основе редких металлов", "Химия и технология особо чистых веществ на основе редких металлов" и "Материалы на основе редких металлов в технологиях электроники, оптики, фотоники, преобразователей и накопителей энергии".
Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации, искусственному интеллекту, экологическим аспектам и принципам циркулярной экономики в отрасли.
В рамках конгресса пройдет выставка технологий, оборудования и услуг RAREMET:Expo, также запланирована программа межправительственных встреч.
Регистрация и прием тезисов докладов открыты на сайте конгресса. Заявки на выступления принимаются до 5 апреля 2026 года.
Сопредседатель оргкомитета "РЕДМЕТ-2026", заместитель директора по науке и инновациям АО "Гиредмет" Константин Ивановских подчеркнул важность международного характера мероприятия.
"В России, в том числе силами нашего института, создается и накапливается новый объем научных и технологических компетенций, к котором проявляют устойчивый интерес предприятия новых растущих рынков, в частности Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Лаоса, стран Африки и других регионов. В этих странах востребованы, как технологии переработки редкометального сырья, разделения и рафинирования РМ и РЗМ, так и получения высокочистых материалов и изделий для энергетики, электроники и приборостроения. При этом мы все чаще видим запросы на комплексные решения, позволяющий максимально охватить цепочки технологического передела и локализовать в стране – источнике сырья. В этой связи площадка "РЕДМЕТ" дает удобный формат для прямого и продуктивного диалога, выстраивания кооперации, запуска совместных НИОКР и перевода научных решений в реальные промышленные проекты", – заключил Ивановских.
IV Конгресс с международным участием Ядерная медицина-2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Пленарное заседание состоялось на конгрессе "Ядерная медицина-2025"
12 декабря, 19:19
Время наукиРоссияИндияМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала