Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном
Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что сильно надеется на скорое возвращение российских спортсменов на мировую арену... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что сильно надеется на скорое возвращение российских спортсменов на мировую арену с флагом и гимном страны.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.
"На это (выступление с флагом и гимном) я очень сильно надеюсь. И тенденция показывает, что мы к этому идем. Так что, надеюсь, увидим это в ближайшем будущем", - сказал Колесников
