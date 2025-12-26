Рейтинг@Mail.ru
Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/kolesnikov-2064902466.html
Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном
Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном
Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что сильно надеется на скорое возвращение российских спортсменов на мировую арену... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T15:05:00+03:00
2025-12-26T15:05:00+03:00
спорт
климент колесников
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757448154_0:0:2720:1530_1920x0_80_0_0_712169a511b15bdfb36c6b752a0d1119.jpg
https://ria.ru/20251223/fesikov-2064070110.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757448154_230:0:2611:1786_1920x0_80_0_0_65dc8f80ad72b1f1f84640caa813d132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, климент колесников, плавание
Спорт, Климент Колесников, Плавание
Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном

Колесников: тенденция показывает, что мы скоро будем выступать с флагом и гимном

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКлимент Колесников
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Климент Колесников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что сильно надеется на скорое возвращение российских спортсменов на мировую арену с флагом и гимном страны.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.
"На это (выступление с флагом и гимном) я очень сильно надеюсь. И тенденция показывает, что мы к этому идем. Так что, надеюсь, увидим это в ближайшем будущем", - сказал Колесников.
Плавание. Чемпионат России. Первый день - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США
23 декабря, 13:23
 
СпортКлимент КолесниковПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала