Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что сильно надеется на скорое возвращение российских спортсменов на мировую арену с флагом и гимном страны.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.