"Коалиции желающих" безразлично реальное положение дел, считает эксперт

"Откуда ее ("коалиции" - ред.) лидерам вообще знать, какие именно действия потребуются от коалиции или каковы будут ее цели в отсутствие мирной сделки? Это все равно что выбирать столовые приборы для приема пищи, не имея представления о том, какие блюда будут подавать. Подобное полное безразличие к практическим вопросам, даже самой реальности, пронизывает всю затею", - замечает эксперт.