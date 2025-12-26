МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Так называемая коалиция желающих в контексте конфликта на Украине демонстрирует полное безразличие к практическим вопросам и реальному положению дел, считает писатель, историк и старший научный сотрудник в области нацбезопасности в британской некоммерческой организации "Коалиция в поддержку глобального благополучия" Элиот Уилсон.
В статье для газеты Hill он пишет, что в контексте "коалиции" часто говорят о неких "реализации", "заверении" и "сдерживающем факторе", однако все это следует обсуждать лишь после достижения мирного урегулирования в конфликте на Украине. Как отмечает Уилсон, спустя девять месяцев с момента основания "коалиции" ни одна из сторон конфликта еще не согласилась ни на какие условия по его завершению.
"Откуда ее ("коалиции" - ред.) лидерам вообще знать, какие именно действия потребуются от коалиции или каковы будут ее цели в отсутствие мирной сделки? Это все равно что выбирать столовые приборы для приема пищи, не имея представления о том, какие блюда будут подавать. Подобное полное безразличие к практическим вопросам, даже самой реальности, пронизывает всю затею", - замечает эксперт.
Уиллис подчеркивает, что сейчас "коалиция желающих" сродни "бумажному тигру", отмечая, что без всеобъемлющей поддержки США чем-то большим ей не стать.
"Если эти условия не выполняются, то это (просто - ред.) утешительный сценарий решающего влияния Европы: утешительный, но мнимый", - заключает автор.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
