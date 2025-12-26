Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Менеджер банка с государственным участием на Камчатке похитила более 3,3 миллиона рублей, выпустив дополнительные карты к счетам клиентов, большинство из которых являлись участниками специальной военной операции, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Установлено, что большинство потерпевших являлись участниками специальной военной операции, находившимися в зоне боевых действий", - говорится в пресс-релизе.
По данным силовиков, сотрудница выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек, после чего незаконно обналичила с них деньги. Ее незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Камчатскому краю и службой безопасности банка.
На основании материалов УФСБ следственное управление УМВД по краю возбудило в отношении менеджера уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех эпизодов противоправной деятельности.
