Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО - РИА Новости, 26.12.2025
04:57 26.12.2025
Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО
Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
происшествия, россия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край
Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО

ФСБ: сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Менеджер банка с государственным участием на Камчатке похитила более 3,3 миллиона рублей, выпустив дополнительные карты к счетам клиентов, большинство из которых являлись участниками специальной военной операции, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Установлено, что большинство потерпевших являлись участниками специальной военной операции, находившимися в зоне боевых действий", - говорится в пресс-релизе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Новосибирской области задержали подозреваемых в хищениях у участников СВО
5 декабря, 09:10
По данным силовиков, сотрудница выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек, после чего незаконно обналичила с них деньги. Ее незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Камчатскому краю и службой безопасности банка.
На основании материалов УФСБ следственное управление УМВД по краю возбудило в отношении менеджера уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех эпизодов противоправной деятельности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
15 декабря, 03:03
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский край
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
