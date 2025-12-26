Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Менеджер банка с государственным участием на Камчатке похитила более 3,3 миллиона рублей, выпустив дополнительные карты к счетам клиентов, большинство из которых являлись участниками специальной военной операции, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.