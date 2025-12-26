СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, как на Украине называют военкоматы) с автоматами грабят дома в подконтрольном ВСУ Херсоне, применяя наглые и бесчеловечные методы, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

"Температура в квартирах - 12-15 градусов. Люди утомлены и хотят лишь, чтобы война скорее закончилась. В разговорах гражданские возмущаются упрямством (Владимира) Зеленского, который не хочет уступить Донбасс", - сказал губернатор.