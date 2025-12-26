Сотрудники ТЦК с автоматами грабят дома в Херсоне, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, как на Украине называют военкоматы) с автоматами грабят дома в подконтрольном ВСУ Херсоне, применяя наглые и бесчеловечные методы, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"В самом городе лютуют ТЦК. Теперь они всегда имеют с собой автоматы и отказались от сопровождения полиции, что раньше давало хотя бы иллюзию законности. Применяют всё более наглые и бесчеловечные методы. В частные дома просто вламываются без спроса. Если дом пустой - его грабят. Если там есть мужчины - их насильно увозят", - сказал Сальдо.
По его словам, в Херсоне - постоянные длительные перебои со светом, водой, отоплением.
"Температура в квартирах - 12-15 градусов. Люди утомлены и хотят лишь, чтобы война скорее закончилась. В разговорах гражданские возмущаются упрямством (Владимира) Зеленского, который не хочет уступить Донбасс", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.