Шампанское на Новый год 2026: как выбрать игристое вино хорошего качества

МОСКВА — РИА Новости. Бокалы с шампанским на Новый год — важная часть праздничной ночи. В материале РИА Новости рассказываем, как найти действительно хорошее и качественное игристое вино.

Почему шампанское – традиция Нового года

Открывать бутылку шампанского в новогоднюю ночь — устоявшаяся традиция, символ обновления, радости и надежды. Звон бокалов под бой курантов ассоциируется с началом нового этапа жизни и создает атмосферу праздника даже за самым скромным столом. Именно поэтому к выбору напитка хочется подойти осознанно — чтобы он был вкусным и не испортил впечатление от праздника.

Виды игристых вин

Ниже – простая классификация, которая поможет разобраться в видах шампанских вин.

По методу производства

Классический (шампанский) — вторичное брожение происходит в бутылке. Такие игристые вина более сложные, с нотами выпечки, сливок, орехов.

Метод Шарма — брожение в больших емкостях. Вина получаются легкими, фруктовыми и чаще стоят недорого.

По сортам и составу винограда

Для производства шампанского используют в основном три сорта:

пино нуар — дает структуру и ягоды,

шардоне — свежесть и минеральность,

пино менье — мягкость и округлость.

Исходя из этого выделяют еще два стиля:

blanc de blancs — только из белого винограда (обычно шардоне),

blanc de noirs — из черных сортов.

По содержанию сахара

Выбирая напиток для Нового Года, лучше отдать предпочтение самому универсальному варианту — брюту. Однако полусладкое и сладкие напитки до сих пор популярны на новогоднем столе.

По региону происхождения

Выделяют четыре основных региона происхождения данного напитка.

Франция (Шампань) — эталон качества, защищенное название.

Италия — просекко, асти.

Испания — кава.

Россия — игристые вина с хорошим соотношением цена–качество (Абрау-Дюрсо, Новый Свет).

ТОП-10 лучших марок шампанского на Новый год 2026

Этот рейтинг объединяет экспертные оценки и узнаваемость брендов:

Louis Roederer Cristal Brut — культовое шампанское с историей, связанной с Россией. Krug Grande Cuvée Brut — насыщенное, многослойное, для ценителей. Bollinger R.D. Extra Brut — мощный стиль с акцентом на пино нуар. Billecart-Salmon Brut Rosé — элегантный вариант для праздничного стола. Pol Roger Sir Winston Churchill Brut — статусное шампанское с характером. Ruinart Blanc de Blancs — чистый стиль шардоне. Dom Perignon Vintage — винтажное шампанское для особых случаев. Gosset Blanc de Blancs Extra Brut — минеральное и гастрономичное. Philipponnat Clos de Goisses — сложное и мощное. Ayala Brut — современный сухой стиль.

Как правильно выбрать шампанское в магазине

Перед новогодними праздниками полки магазинов заполняются бутылок игристого вина — от бюджетных вариантов до премиальных марок. Разберемся, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

На что обращать внимание

надпись "игристое вино" или "шампанское", а не "винный напиток";

состав: виноград и SO₂, без ароматизаторов;

темное стекло бутылки;

натуральная корковая пробка.

У настоящего игристого вина пузырьки мелкие и долго "играют" в бокале. Крупные и быстро исчезающие — признак газированного напитка.

Где лучше покупать

Крупные магазины, винные бутики, проверенные сети в Москве и других городах. Избегайте сомнительных онлайн-площадок перед самой новогодней ночью.

Таблица выбора по бюджету и вкусу

Цена Сухое / брют Полусладкое / сладкое Лучший выбор Бюджет (до 700 руб) Аристов Брют / Шато Тамань Абрау-Дюрсо (Русское) Chateau Tamagne Средний Фанагория Blanc de Blancs / Фанагория Blanc de Blancs Asti Martini Tete de Cheval Импорт Prosecco DOC Lambrusco Prosecco DOC Премиум (2000 руб +) Новый Свет Парадизио Moët & Chandon Nectar Новый Свет

Таблица по сахару

Категория Русское название Сахар, г/л Вкус Brut Nature Экстра-брют 0–3 Очень сухое Brut Брют до 12 Классика Extra Dry Сухое 12–17 Легкая сладость Demi-Sec Полусладкое 32–50 Десертное Doux Сладкое 50+ Очень сладкое

Как правильно подавать шампанское

Чтобы шампанское раскрыло вкус и аромат, важно правильно его подать. Перед подачей напиток следует охладить до 6–8 °C — именно при такой температуре игристое вино сохраняет свежесть и тонкую игру пузырьков. Лучше всего использовать фужер для шампанского или бокал для белого вина с зауженным верхом: в них аромат раскрывается мягче и дольше сохраняется перляж. Наполняйте бокал не полностью, оставляя около двух сантиметров до края — так вкус и аромат будут ощущаться лучше, а подача останется элегантной.

С чем сочетать шампанское на новогоднем столе

брют — с рыбой, икрой, сырами;

полусухое — с закусками и фруктами;

полусладкое и сладкое — с десертами.

Как хранить игристое вино

Игристое вино лучше хранить в темном и прохладном месте при стабильной температуре, вдали от солнечного света и источников тепла. Бутылку рекомендуется держать горизонтально, чтобы пробка не пересыхала и сохраняла герметичность. Оптимальная температура хранения — 10–12 °C.

Важно учитывать метод производства: просекко и другие игристые вина по методу Шарма не предназначены для длительной выдержки — их лучше пить свежими, в течение одного-двух лет после розлива. Шампанское, произведенное классическим методом, может храниться дольше, но только при правильных условиях.

Вопросы и ответы

Какое лучше: брют или полусладкое?

Брют — универсальный напиток, а полусладкое — более десертный.

Чем российское игристое отличается от французского?

Методами и стилем, но по качеству многие российские марки достойны внимания.

Что такое винтажное (миллезимное) шампанское?

Вино из урожаев одного года с выдержкой не менее 3 лет. Обычно более сложное для восприятия и дорогое.

С чем нельзя пить игристое вино?

С очень острыми и пряными блюдами — они перебивают вкус.

Что значит blanc de blancs и blanc de noirs?