Шампанское на Новый год 2026: как выбрать игристое вино хорошего качества

МОСКВА — РИА Новости. Бокалы с шампанским на Новый год — важная часть праздничной ночи. В материале РИА Новости рассказываем, как найти действительно хорошее и качественное игристое вино.
Почему шампанское – традиция Нового года
Открывать бутылку шампанского в новогоднюю ночь — устоявшаяся традиция, символ обновления, радости и надежды. Звон бокалов под бой курантов ассоциируется с началом нового этапа жизни и создает атмосферу праздника даже за самым скромным столом. Именно поэтому к выбору напитка хочется подойти осознанно — чтобы он был вкусным и не испортил впечатление от праздника.
Виды игристых вин
Ниже – простая классификация, которая поможет разобраться в видах шампанских вин.
По методу производства
- Классический (шампанский) — вторичное брожение происходит в бутылке. Такие игристые вина более сложные, с нотами выпечки, сливок, орехов.
- Метод Шарма — брожение в больших емкостях. Вина получаются легкими, фруктовыми и чаще стоят недорого.
По сортам и составу винограда
Для производства шампанского используют в основном три сорта:
- пино нуар — дает структуру и ягоды,
- шардоне — свежесть и минеральность,
- пино менье — мягкость и округлость.
Исходя из этого выделяют еще два стиля:
- blanc de blancs — только из белого винограда (обычно шардоне),
- blanc de noirs — из черных сортов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая винограда сорта "Шардоне" на виноградниках Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Сбор урожая винограда сорта "Шардоне" на виноградниках Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
По содержанию сахара
Выбирая напиток для Нового Года, лучше отдать предпочтение самому универсальному варианту — брюту. Однако полусладкое и сладкие напитки до сих пор популярны на новогоднем столе.
По региону происхождения
Выделяют четыре основных региона происхождения данного напитка.
- Франция (Шампань) — эталон качества, защищенное название.
- Италия — просекко, асти.
- Испания — кава.
- Россия — игристые вина с хорошим соотношением цена–качество (Абрау-Дюрсо, Новый Свет).
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо
Отдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо. Архивное фото
ТОП-10 лучших марок шампанского на Новый год 2026
Этот рейтинг объединяет экспертные оценки и узнаваемость брендов:
- Louis Roederer Cristal Brut — культовое шампанское с историей, связанной с Россией.
- Krug Grande Cuvée Brut — насыщенное, многослойное, для ценителей.
- Bollinger R.D. Extra Brut — мощный стиль с акцентом на пино нуар.
- Billecart-Salmon Brut Rosé — элегантный вариант для праздничного стола.
- Pol Roger Sir Winston Churchill Brut — статусное шампанское с характером.
- Ruinart Blanc de Blancs — чистый стиль шардоне.
- Dom Perignon Vintage — винтажное шампанское для особых случаев.
- Gosset Blanc de Blancs Extra Brut — минеральное и гастрономичное.
- Philipponnat Clos de Goisses — сложное и мощное.
- Ayala Brut — современный сухой стиль.
Как правильно выбрать шампанское в магазине
Перед новогодними праздниками полки магазинов заполняются бутылок игристого вина — от бюджетных вариантов до премиальных марок. Разберемся, на что стоит обратить внимание в первую очередь.
На что обращать внимание
- надпись "игристое вино" или "шампанское", а не "винный напиток";
- состав: виноград и SO₂, без ароматизаторов;
- темное стекло бутылки;
- натуральная корковая пробка.
У настоящего игристого вина пузырьки мелкие и долго "играют" в бокале. Крупные и быстро исчезающие — признак газированного напитка.
Где лучше покупать
Крупные магазины, винные бутики, проверенные сети в Москве и других городах. Избегайте сомнительных онлайн-площадок перед самой новогодней ночью.
Таблица выбора по бюджету и вкусу
Цена
Сухое / брют
Полусладкое / сладкое
Лучший выбор
Бюджет (до 700 руб)
Аристов Брют / Шато Тамань
Абрау-Дюрсо (Русское)
Chateau Tamagne
Средний
Фанагория Blanc de Blancs / Фанагория Blanc de Blancs
Asti Martini
Tete de Cheval
Импорт
Prosecco DOC
Lambrusco
Prosecco DOC
Премиум (2000 руб +)
Новый Свет Парадизио
Moët & Chandon Nectar
Новый Свет
Таблица по сахару
Категория
Русское название
Сахар, г/л
Вкус
Brut Nature
Экстра-брют
0–3
Очень сухое
Brut
Брют
до 12
Классика
Extra Dry
Сухое
12–17
Легкая сладость
Demi-Sec
Полусладкое
32–50
Десертное
Doux
Сладкое
50+
Очень сладкое
Бокал шампанского. Архивное фото
Как правильно подавать шампанское
Чтобы шампанское раскрыло вкус и аромат, важно правильно его подать. Перед подачей напиток следует охладить до 6–8 °C — именно при такой температуре игристое вино сохраняет свежесть и тонкую игру пузырьков. Лучше всего использовать фужер для шампанского или бокал для белого вина с зауженным верхом: в них аромат раскрывается мягче и дольше сохраняется перляж. Наполняйте бокал не полностью, оставляя около двух сантиметров до края — так вкус и аромат будут ощущаться лучше, а подача останется элегантной.
С чем сочетать шампанское на новогоднем столе
- брют — с рыбой, икрой, сырами;
- полусухое — с закусками и фруктами;
- полусладкое и сладкое — с десертами.
Как хранить игристое вино
Игристое вино лучше хранить в темном и прохладном месте при стабильной температуре, вдали от солнечного света и источников тепла. Бутылку рекомендуется держать горизонтально, чтобы пробка не пересыхала и сохраняла герметичность. Оптимальная температура хранения — 10–12 °C.
Важно учитывать метод производства: просекко и другие игристые вина по методу Шарма не предназначены для длительной выдержки — их лучше пить свежими, в течение одного-двух лет после розлива. Шампанское, произведенное классическим методом, может храниться дольше, но только при правильных условиях.
Дегустация шампанского. Архивное фото
Вопросы и ответы
Какое лучше: брют или полусладкое?
Брют — универсальный напиток, а полусладкое — более десертный.
Чем российское игристое отличается от французского?
Методами и стилем, но по качеству многие российские марки достойны внимания.
Что такое винтажное (миллезимное) шампанское?
Вино из урожаев одного года с выдержкой не менее 3 лет. Обычно более сложное для восприятия и дорогое.
С чем нельзя пить игристое вино?
С очень острыми и пряными блюдами — они перебивают вкус.
Что значит blanc de blancs и blanc de noirs?
Blanc de Blancs — шампанское из белого винограда (чаще всего шардоне).
Вкус легкий, свежий, с высокой кислотностью. Хорошо к рыбе и морепродуктам. Blanc de Noirs — шампанское из черного винограда (пино нуар, пино менье), но по цвету белое. Вкус более насыщенный и плотный, подходит к закускам и сырам.
