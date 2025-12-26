Рейтинг@Mail.ru
Шампанское на Новый год 2026: как выбрать игристое вино хорошего качества
Бокалы с шампанским на Новый год — важная часть праздничной ночи. В материале РИА Новости рассказываем, как найти действительно хорошее и качественное игристое вино.
Шампанское на Новый год 2026: как выбрать игристое вино хорошего качества

Друзья встречают Новый год
Друзья встречают Новый год
© Unsplash/Artem Kniaz
Друзья встречают Новый год. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Бокалы с шампанским на Новый год — важная часть праздничной ночи. В материале РИА Новости рассказываем, как найти действительно хорошее и качественное игристое вино.

Почему шампанское – традиция Нового года

Открывать бутылку шампанского в новогоднюю ночь — устоявшаяся традиция, символ обновления, радости и надежды. Звон бокалов под бой курантов ассоциируется с началом нового этапа жизни и создает атмосферу праздника даже за самым скромным столом. Именно поэтому к выбору напитка хочется подойти осознанно — чтобы он был вкусным и не испортил впечатление от праздника.

Виды игристых вин

Ниже – простая классификация, которая поможет разобраться в видах шампанских вин.

По методу производства

  • Классический (шампанский) — вторичное брожение происходит в бутылке. Такие игристые вина более сложные, с нотами выпечки, сливок, орехов.
  • Метод Шарма — брожение в больших емкостях. Вина получаются легкими, фруктовыми и чаще стоят недорого.

По сортам и составу винограда

Для производства шампанского используют в основном три сорта:
  • пино нуар — дает структуру и ягоды,
  • шардоне — свежесть и минеральность,
  • пино менье — мягкость и округлость.
Исходя из этого выделяют еще два стиля:
  • blanc de blancs — только из белого винограда (обычно шардоне),
  • blanc de noirs — из черных сортов.
Сбор урожая винограда сорта "Шардоне" на виноградниках Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Сбор урожая винограда сорта Шардоне на виноградниках Русского винного дома Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сбор урожая винограда сорта "Шардоне" на виноградниках Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото

По содержанию сахара

Выбирая напиток для Нового Года, лучше отдать предпочтение самому универсальному варианту — брюту. Однако полусладкое и сладкие напитки до сих пор популярны на новогоднем столе.

По региону происхождения

Выделяют четыре основных региона происхождения данного напитка.
  • Франция (Шампань) — эталон качества, защищенное название.
  • Италия — просекко, асти.
  • Испания — кава.
  • Россия — игристые вина с хорошим соотношением цена–качество (Абрау-Дюрсо, Новый Свет).
Отдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо
Отдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо. Архивное фото

ТОП-10 лучших марок шампанского на Новый год 2026

Этот рейтинг объединяет экспертные оценки и узнаваемость брендов:
  1. Louis Roederer Cristal Brut — культовое шампанское с историей, связанной с Россией.
  2. Krug Grande Cuvée Brut — насыщенное, многослойное, для ценителей.
  3. Bollinger R.D. Extra Brut — мощный стиль с акцентом на пино нуар.
  4. Billecart-Salmon Brut Rosé — элегантный вариант для праздничного стола.
  5. Pol Roger Sir Winston Churchill Brut — статусное шампанское с характером.
  6. Ruinart Blanc de Blancs — чистый стиль шардоне.
  7. Dom Perignon Vintage — винтажное шампанское для особых случаев.
  8. Gosset Blanc de Blancs Extra Brut — минеральное и гастрономичное.
  9. Philipponnat Clos de Goisses — сложное и мощное.
  10. Ayala Brut — современный сухой стиль.

Как правильно выбрать шампанское в магазине

Перед новогодними праздниками полки магазинов заполняются бутылок игристого вина — от бюджетных вариантов до премиальных марок. Разберемся, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

На что обращать внимание

  • надпись "игристое вино" или "шампанское", а не "винный напиток";
  • состав: виноград и SO₂, без ароматизаторов;
  • темное стекло бутылки;
  • натуральная корковая пробка.
У настоящего игристого вина пузырьки мелкие и долго "играют" в бокале. Крупные и быстро исчезающие — признак газированного напитка.

Где лучше покупать

Крупные магазины, винные бутики, проверенные сети в Москве и других городах. Избегайте сомнительных онлайн-площадок перед самой новогодней ночью.

Таблица выбора по бюджету и вкусу

Цена

Сухое / брют

Полусладкое / сладкое

Лучший выбор

Бюджет (до 700 руб)

Аристов Брют / Шато Тамань

Абрау-Дюрсо (Русское)

Chateau Tamagne

Средний

Фанагория Blanc de Blancs / Фанагория Blanc de Blancs

Asti Martini

Tete de Cheval

Импорт

Prosecco DOC

Lambrusco

Prosecco DOC

Премиум (2000 руб +)

Новый Свет Парадизио

Moët & Chandon Nectar

Новый Свет

Таблица по сахару

Категория

Русское название

Сахар, г/л

Вкус

Brut Nature

Экстра-брют

0–3

Очень сухое

Brut

Брют

до 12

Классика

Extra Dry

Сухое

12–17

Легкая сладость

Demi-Sec

Полусладкое

32–50

Десертное

Doux

Сладкое

50+

Очень сладкое

Бокал шампанского
Бокал шампанского
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Бокал шампанского. Архивное фото

Как правильно подавать шампанское

Чтобы шампанское раскрыло вкус и аромат, важно правильно его подать. Перед подачей напиток следует охладить до 6–8 °C — именно при такой температуре игристое вино сохраняет свежесть и тонкую игру пузырьков. Лучше всего использовать фужер для шампанского или бокал для белого вина с зауженным верхом: в них аромат раскрывается мягче и дольше сохраняется перляж. Наполняйте бокал не полностью, оставляя около двух сантиметров до края — так вкус и аромат будут ощущаться лучше, а подача останется элегантной.

С чем сочетать шампанское на новогоднем столе

  • брют — с рыбой, икрой, сырами;
  • полусухое — с закусками и фруктами;
  • полусладкое и сладкое — с десертами.

Как хранить игристое вино

Игристое вино лучше хранить в темном и прохладном месте при стабильной температуре, вдали от солнечного света и источников тепла. Бутылку рекомендуется держать горизонтально, чтобы пробка не пересыхала и сохраняла герметичность. Оптимальная температура хранения — 10–12 °C.
Важно учитывать метод производства: просекко и другие игристые вина по методу Шарма не предназначены для длительной выдержки — их лучше пить свежими, в течение одного-двух лет после розлива. Шампанское, произведенное классическим методом, может храниться дольше, но только при правильных условиях.
Дегустация шампанского
Пробки в цехе розлива игристых вин предприятия Золотая Балка в Севастополе
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Дегустация шампанского. Архивное фото

Вопросы и ответы

Какое лучше: брют или полусладкое?

Брют — универсальный напиток, а полусладкое — более десертный.

Чем российское игристое отличается от французского?

Методами и стилем, но по качеству многие российские марки достойны внимания.

Что такое винтажное (миллезимное) шампанское?

Вино из урожаев одного года с выдержкой не менее 3 лет. Обычно более сложное для восприятия и дорогое.

С чем нельзя пить игристое вино?

С очень острыми и пряными блюдами — они перебивают вкус.

Что значит blanc de blancs и blanc de noirs?

Blanc de Blancs — шампанское из белого винограда (чаще всего шардоне).
Вкус легкий, свежий, с высокой кислотностью. Хорошо к рыбе и морепродуктам. Blanc de Noirs — шампанское из черного винограда (пино нуар, пино менье), но по цвету белое. Вкус более насыщенный и плотный, подходит к закускам и сырам.
 
 
 
