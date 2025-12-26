В Италии изъяли почти полтонны кокаина, перевозившегося под видом арахиса

РИМ, 26 дек - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии сообщила, что изъяла более 435 килограммов кокаина, который спрятали в мешках с арахисом, его рыночная стоимость - свыше 70 миллионов евро.
"В порту Джойя-Тауро управление Реджо-ди-Калабрии перехватило одну из крупнейших партий кокаина за последние годы, спрятанную в партии примерно из 1000 мешков арахиса, которая, согласно сопроводительным коммерческим документам, предназначалась для Восточной Европы. В частности, в указанном грузе было обнаружено и изъято 400 блоков этого наркотика исключительной чистоты, весом более 435 килограммов", - говорится в сообщении ведомства.
По данным гвардии, выявить контрабанду из Латинской Америки помогли рентгеновская проверка контейнеров и работа кинологических подразделений. Если бы изъятая партия поступила в розничную продажу, она бы принесла организаторам доход в размере более 70 миллионов евро, подчеркнуло ведомство.
Неделей ранее в этом же порту обнаружили еще одну крупную партию наркотиков: 248 килограммов кокаина в брикетах, спрятанных в мешках с кунжутом. Тогда стоимость груза оценивалась более чем в 40 миллионов евро.
С начала года, по предварительным данным, в порту Джойя-Тауро изъяли свыше пяти тонн наркотических веществ общей рыночной стоимостью около 650 миллионов евро, что превышает показатели за аналогичный период 2024 года.
