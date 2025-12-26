Рейтинг@Mail.ru
В Италии изъяли почти полтонны кокаина, перевозившегося под видом арахиса
18:43 26.12.2025 (обновлено: 19:09 26.12.2025)
В Италии изъяли почти полтонны кокаина, перевозившегося под видом арахиса
В Италии изъяли почти полтонны кокаина, перевозившегося под видом арахиса - РИА Новости, 26.12.2025
В Италии изъяли почти полтонны кокаина, перевозившегося под видом арахиса
Финансовая гвардия Италии сообщила, что изъяла более 435 килограммов кокаина, который спрятали в мешках с арахисом, его рыночная стоимость - свыше 70 миллионов... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:43:00+03:00
2025-12-26T19:09:00+03:00
в мире
италия
реджо-ди-калабрия
восточная европа
италия
реджо-ди-калабрия
восточная европа
2025
в мире, италия, реджо-ди-калабрия, восточная европа
В мире, Италия, Реджо-ди-Калабрия, Восточная Европа
В Италии изъяли почти полтонны кокаина, перевозившегося под видом арахиса

Финансовая гвардия Италии изъяла кокаин под видом арахиса на $70 млн

В порту Джойя-Тауро управление Реджо-ди-Калабрии крупную партию кокаина
В порту Джойя-Тауро управление Реджо-ди-Калабрии крупную партию кокаина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Comando Generale della Guardia di finanza
В порту Джойя-Тауро управление Реджо-ди-Калабрии крупную партию кокаина
РИМ, 26 дек - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии сообщила, что изъяла более 435 килограммов кокаина, который спрятали в мешках с арахисом, его рыночная стоимость - свыше 70 миллионов евро.
"В порту Джойя-Тауро управление Реджо-ди-Калабрии перехватило одну из крупнейших партий кокаина за последние годы, спрятанную в партии примерно из 1000 мешков арахиса, которая, согласно сопроводительным коммерческим документам, предназначалась для Восточной Европы. В частности, в указанном грузе было обнаружено и изъято 400 блоков этого наркотика исключительной чистоты, весом более 435 килограммов", - говорится в сообщении ведомства.
Китайский порт - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
США помогли Китаю изъять почти полтонны кокаина, сообщает SCMP
16 декабря, 16:53
По данным гвардии, выявить контрабанду из Латинской Америки помогли рентгеновская проверка контейнеров и работа кинологических подразделений. Если бы изъятая партия поступила в розничную продажу, она бы принесла организаторам доход в размере более 70 миллионов евро, подчеркнуло ведомство.
Неделей ранее в этом же порту обнаружили еще одну крупную партию наркотиков: 248 килограммов кокаина в брикетах, спрятанных в мешках с кунжутом. Тогда стоимость груза оценивалась более чем в 40 миллионов евро.
С начала года, по предварительным данным, в порту Джойя-Тауро изъяли свыше пяти тонн наркотических веществ общей рыночной стоимостью около 650 миллионов евро, что превышает показатели за аналогичный период 2024 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
12 декабря, 16:25
 
