Сообщения о предотвращении терактов в Турции не сказались на турпотоке
Сообщения о предотвращении терактов в Турции не сказались на турпотоке
2025-12-26T12:45:00+03:00
Сообщения о предотвращении терактов в Турции не сказались на турпотоке
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Сообщения властей о предотвращении терактов в Турции не сказались на туристическом потоке, правоохранители обеспечивают безопасность республики, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре.
Национальное управление разведки Турции (MİT) ранее задержало боевика террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на Новый год, сообщил гостелеканал TRT Haber. Стамбульская генпрокуратура в четверг сообщила, что выдала ордера на арест 137 подозреваемых в планировании терактов в Турции на Рождество и Новый год по призыву ИГ, 115 человек уже задержаны.
"Нет, не сказались. Правоохранительные органы стоят на страже безопасности республики и наших граждан",- сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
* Террористическая организация, запрещена в России