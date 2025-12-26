Сообщения о предотвращении терактов в Турции не сказались на турпотоке

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Сообщения властей о предотвращении терактов в Турции не сказались на туристическом потоке, правоохранители обеспечивают безопасность республики, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре.

Национальное управление разведки Турции (MİT) ранее задержало боевика террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на Новый год, сообщил гостелеканал TRT Haber. Стамбульская генпрокуратура в четверг сообщила, что выдала ордера на арест 137 подозреваемых в планировании терактов в Турции на Рождество и Новый год по призыву ИГ, 115 человек уже задержаны.