Ликсутов: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 5,2 трлн рублей

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года столичные предприятия вложили в основной капитал Москвы свыше 5,2 триллиона рублей, это на 2% больше в сопоставимых ценах, чем за такой же период прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что Москва помогает привлекать бизнес к созданию и развитию современных высокотехнологичных производств по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина

"Так, по итогам трех кварталов 2025 года более 32% от общего объема инвестиций в основной капитал направили на обновление и расширение мощностей предприятий: приобретение, монтаж и модернизацию промышленного оборудования, а также производственного и хозяйственного инвентаря. Всего за девять месяцев 2025 года в развитие промышленного сектора инвесторы вложили свыше 1,7 триллиона рублей", – отметил Ликсутов , его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Свыше 1,2 триллиона рублей – более 23% от общего объема инвестиций – вложили в проектирование, возведение и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, таких как производственные цеха, офисные и бизнес-центры, объекты социального и культурного назначения, а также другие строения, где создаются рабочие места. Также более 1,1 триллиона рублей, или свыше 22%, направили в строительство жилой недвижимости.

Как сообщил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов , в создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности, таких как программное обеспечение и базы данных, научные исследования и разработки, а также объектов культуры и искусства направили около 995 миллиардов рублей, или порядка 19% от совокупного объема вложений.

"Для того, чтобы укреплять инвестиционную привлекательность Москвы, в городе реализуется свыше 20 мер финансовой и нефинансовой поддержки промышленности — от льготных кредитов до офсетных контрактов и льготной арендной ставки на землю при создании производств", – приводит пресс-служба слова Гарбузова.

Ранее в интервью телеканалу "Москва 24" Ликсутов рассказал, что столица укрепляет статус индустриального лидера, наращивая количество инновационных разработок и демонстрируя стабильный рост в обрабатывающей промышленности при поддержке города.