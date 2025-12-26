Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС сообщили о высокой интенсивности обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
13:05 26.12.2025
На ЗАЭС сообщили о высокой интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
На ЗАЭС сообщили о высокой интенсивности обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
На ЗАЭС сообщили о высокой интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Интенсивность обстрелов ВСУ в районе Запорожской АЭС остается высокой, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. РИА Новости, 26.12.2025
На ЗАЭС сообщили о высокой интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Яшина: интенсивность обстрелов ВСУ в районе ЗАЭС остается высокой

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Интенсивность обстрелов ВСУ в районе Запорожской АЭС остается высокой, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«
"К сожалению, ситуация не изменилась. Интенсивность обстрелов ВСУ территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар, не снизилась и остается высокой", - сказала Яшина.
По ее словам, обстрелы ведутся практически ежедневно.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ, тогда же АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала новой организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС и призванной обеспечить как безопасную эксплуатацию АЭС, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.
Заголовок открываемого материала