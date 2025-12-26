Грузия должна постараться наладить отношения с ЕС, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Грузия должна всячески постараться наладить отношения с Евросоюзом, восстановление связей также должно входить в интересы ЕС, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".