Грузия должна постараться наладить отношения с ЕС, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Грузия должна всячески постараться наладить отношения с Евросоюзом, восстановление связей также должно входить в интересы ЕС, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
"Мы осторожно и со стратегическим терпением ожидаем изменения отношений, посмотрим, как будут развиваться процессы. Думаю, что следующий год будет полон изменений, в том числе с точки зрения отношений с Евросоюзом… мы всячески должны постараться урегулировать отношения с Евросоюзом… Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения",- заявил премьер.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.