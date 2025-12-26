Рейтинг@Mail.ru
Грузия должна постараться наладить отношения с ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 26.12.2025
00:19 26.12.2025
Грузия должна постараться наладить отношения с ЕС, заявил премьер
Грузия должна постараться наладить отношения с ЕС, заявил премьер
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
Грузия должна постараться наладить отношения с ЕС, заявил премьер

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Грузия должна всячески постараться наладить отношения с Евросоюзом, восстановление связей также должно входить в интересы ЕС, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
"Мы осторожно и со стратегическим терпением ожидаем изменения отношений, посмотрим, как будут развиваться процессы. Думаю, что следующий год будет полон изменений, в том числе с точки зрения отношений с Евросоюзом… мы всячески должны постараться урегулировать отношения с Евросоюзом… Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения",- заявил премьер.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные игры и авантюры, заявила Захарова
