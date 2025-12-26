Фестиваль "Культурная столица" в Грозном посетили более 70 тысяч человек

«

"Как было отмечено на расширенном заседании Оргкомитета конкурса, в рамках года "Грозный – культурная столица года 2025" прошло более 180 мероприятий: фестивали, выставки, образовательные программы, творческие встречи и другие познавательные мероприятия, которые посетили более 70 тысяч зрителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.