Фестиваль "Культурная столица" в Грозном посетили более 70 тысяч человек

Мероприятия "Культурной столицы" в Грозном посетили более 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры России. РИА Новости, 26.12.2025
Мероприятия «Культурной столицы» в Грозном посетили более 70 тысяч человек
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Мероприятия "Культурной столицы" в Грозном посетили более 70 тысяч человек, сообщает
пресс-служба министерства культуры России.
Грозный
был удостоен звания культурной столицы России
в 2025 году.
«
"Как было отмечено на расширенном заседании Оргкомитета конкурса, в рамках года "Грозный – культурная столица года 2025" прошло более 180 мероприятий: фестивали, выставки, образовательные программы, творческие встречи и другие познавательные мероприятия, которые посетили более 70 тысяч зрителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в заседании приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, и.о. директора фонда "Культурная столица" Любовь Врублевская, министр культуры Чечни Иса Ибрагимов. "Участники также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества столицы Чеченской Республики с "культурными столицами" разных лет", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония закрытия цикла "Грозный – культурная столица года 2025" состоялась во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Благодарность министра культуры РФ Ольги Любимовой
была вручена за проделанную работу мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову.
Как отметил заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, технологичность, передовая инфраструктура и курс на опережающее развитие города неизменно сопряжены с культурным кодом Чеченской Республики, что особенно важно в условиях глобального мира. "Здесь сохраняется преемственность поколений, уважение к истории, уникальной культуре и традициям", - подчеркнул Осинцев.
В 2026 году статус культурной столицы получит Омск
. Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек.