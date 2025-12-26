Гонконгский грипп в России: что важно знать о симптомах и лечении

МОСКВА — РИА Новости. В декабре на территории России был зафиксирован В декабре на территории России был зафиксирован резкий рост заболеваемости агрессивным штаммом вируса гриппа А, также известным как “гонконгский грипп”. Какие симптомы характерны для данного заболевания, какими последствиями оно грозит человеку и какие меры профилактики стоит соблюдать — в материале РИА Новости.

Эпидемиологическая ситуация по гонконгскому гриппу

Последний месяц 2025 года преподнес россиянам неприятный эпидемиологический сюрприз. В декабре на территории страны был зафиксирован сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По состоянию на 11 декабря, по данным Роспотребнадзора, умеренным превышением установленных эпидпорогов отметились 17 из 89 субъектов страны. Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Дальнего Востока, а также в Сибири.

К середине месяца стало известно , что несмотря на увеличение числа заболевших, темпы прироста снизились примерно на треть, однако по прогнозам некоторых экспертов, пик заболеваемости вполне может прийтись на первые месяцы 2026 года.

“Грипп А — один из наиболее распространенных и потенциально опасных типов вируса гриппа. Он отличается высокой изменчивостью, способностью вызывать масштабные эпидемии и серьезные осложнения. Увеличивается число заболевших, в особенности на территории Дальнего Востока и Сибири. Вирус гриппа типа А обладает широким спектром хозяев, поражая не только человека, но и домашних животных и птиц. Он представляет угрозу для здоровья представителей всех возрастных категорий”, — говорит Екатерина Руденко, врач-кардиолог-терапевт ФНКЦ ФМБА России.

Актуальные штаммы гриппа А в России

Ведущим штаммом, который остается лидером по числу зараженных, является так называемый гонконгский грипп (он же — подтип вируса гриппа А с обозначением Н3N2). Он же с большим отрывом лидирует в аналогичной статистике в Европе: львиная доля случаев (до 90 процентов) приходится именно на этот штамм.

Отличия гриппа А от гриппа B

Заболевание, известное как грипп, могут вызывать три основные группы вирусов: А, В и С. Штаммы, принадлежащие к типу А, считаются наиболее опасными: болезнь протекает достаточно тяжело, высок риск осложнений, да и большая часть летальных случаев при гриппе связана именно с типом А.

И грипп А, и грипп В поражают дыхательные пути человека и передаются преимущественно воздушно-капельным путем (а также через зараженные предметы).

При этом грипп В очень медленно мутирует, а потому не способен вызывать масштабные пандемии, в отличие от гриппа А, у которого достаточно быстро образуются новые штаммы. Опасен данный вирус еще и тем, что достаточно часто вызывает осложнения, прежде всего - вирусную пневмонию.

Так как симптомы данных вирусов практически идентичны, определить, какой именно грипп ответственен за ухудшение самочувствия в каждом конкретном случае, позволяют только соответствующие анализы.

Код гриппа А по МКБ-10

В соответствии с действующей Международной классификацией болезней (или же МКБ-10) грипп (в зависимости от параметров) можно обозначить одним из кодов в промежутке от J09 до J11.

“Кодирование гриппа А по МКБ-10 определяется тем, установлен ли конкретный возбудитель заболевания. Если речь идет о гриппе, вызванном новым вирусом гриппа А, не относящимся к ранее циркулирующим сезонным штаммам, используется код J09 — он применяется также при гриппе с неуточненными осложнениями, связанными с новыми вариантами вируса, — говорит Наталья Поленова, терапевт, кардиолог, диетолог, лектор Российского общества "Знание", преподаватель курсов НМО для врачей. — При подтверждении сезонного вируса гриппа применяется код J10 (охватывает как грипп типа А, так и типа B, при условии лабораторной идентификации возбудителя. Внутри этой группы предусмотрена более детальная классификация: J10.0 используется для случаев гриппа, осложненного пневмонией, J10.1 — при наличии других респираторных проявлений, а J10.8 — если заболевание сопровождается иными клиническими проявлениями.

Если клиническая картина соответствует гриппу, но лабораторное подтверждение вируса отсутствует, применяется код J11, который обозначает грипп с неидентифицированным возбудителем и также может уточняться в зависимости от наличия и/или характера осложнений”.

Как передается гонконгский грипп, сколько длится инкубационный период

Грипп А нередко становится причиной сезонного подъема заболеваемости и способен вызывать эпидемии и даже пандемии. Он обладает достаточно высокой вирулентностью (то есть способностью быстро передаваться от одного зараженного к другому), поражает не только людей, но также домашних животных и птиц, опасен для всех возрастных групп граждан, а его симптомы развиваются очень быстро.

Пути передачи вируса гриппа А

Самый распространенный путь передачи для гриппа типа А — воздушно-капельный.

“Даже короткий разговор с заболевшим может заразить здорового человека. Также передается через контактно-бытовой, например, через прикосновения или предметы”, — уточняет Екатерина Руденко.

От человека к человеку вирус может передаваться и контактно-бытовым путем (например, в результате использования общей посуды, во время поцелуя или при рукопожатии).

Инкубационный период гриппа А

Попадая в организм человека, вирус гриппа А развивается достаточно быстро. Инкубационный период у него составляет в большинстве случаев от 24 до 48 часов, в очень редких случаях — от трех дней.

Сколько дней заразен гонконгский грипп

Как правило, заболевший гриппом А человек остается заразным примерно неделю, однако в первые два-три дня болезни выделяет в воздух максимальное количество вирусных частиц, то есть является наиболее опасным для окружающих его людей.

Для детей данный срок может быть больше, к тому же важно учитывать, что заболевший становится заразным еще за сутки до того, как у него проявятся первые симптомы болезни.

Симптомы гриппа А: как распознать заболевание

Гонконгский вирус гриппа не обладает никакими специфическими симптомами, которые могли бы помочь без анализов отличить его от других типов.

Первые признаки гриппа А у взрослых

В большинстве случаев болезнь начинается внезапно, с резкого повышения температуры тела до высоких отметок (39°C, даже 40°C). Интоксикация нарастает очень быстро, и вскоре человек ощущает сильную усталость и слабость, у него также повышается потоотделение и появляется ломота в мышцах и суставах.

Развивается светобоязнь, могут начать слезиться глаза, а при движении глазных яблок ощущается дискомфорт и даже боль. Также один из первых симптомов — сильная головная боль.

Основные симптомы гонконгского гриппа

Уже через день после начала болезни могут появиться и другие симптомы:

першение и боль в горле;

сухой кашель (нередко — достаточно сильный), боль в груди;

насморк;

в некоторых случаях может появиться сыпь на теле, отмечаются кровотечения из носа;

болезнь может сопровождаться тошнотой и рвотой, а также диареей.

При тяжелом течении болезни симптомы могут сохраняться длительное время, а также вызывать различные осложнения.

Сколько держится температура при гриппе А

Как правило, у заболевшего гонконгским гриппом человека температура сохраняется примерно до 5 дней, однако уже на третьи сутки после начала болезни он начинает чувствовать себя чуть лучше (температура снижается, интенсивность других симптомов также уменьшается). Если же лихорадка сохраняется неделю и больше, это может быть вызвано осложнениями (например, бактериальной инфекцией, пневмонией и так далее).

Как отличить грипп А от ОРВИ

Симптомы гриппа и острой респираторной вирусной инфекции похожи, однако эти болезни отличаются течением и интенсивностью их проявления.

Отличия гриппа А и ОРВИ Симптом Грипп А ОРВИ Температура 39–40°C 37–38°C Начало болезни Резкое, стартует с быстрого подъема температуры Постепенное, симптомы нарастают медленно Кашель Сухой, мучительный Влажный или сухой Насморк Редко, скорее отмечается заложенность носа Часто, один из самых ранних симптомов Слабость Выраженная Умеренная, ОРВИ может проходить на фоне нормального самочувствия

Симптомы гриппа А у детей

Симптомы гриппа у детей практически не отличаются от проявлений данной болезни у взрослых. Среди них:

резкий подъем температуры до высоких значений (при этом температура может плохо “сбиваться” жаропонижающими препаратами);

сухой кашель, который часто усиливается в ночное время (через несколько дней может перейти во влажный с отделением мокроты);

тошнота и рвота (часто сопровождают повышение температуры и общую интоксикацию у юных россиян);

головная боль, боль в горле;

светобоязнь;

отсутствие аппетита;

головокружение;

общая слабость и другие.

У маленьких детей высокая температура при гриппе может стать причиной судорог.

Диагностика гонконгского гриппа: когда и где сдавать анализы

Точно определить, что причиной болезни стал именно вирус гриппа А, можно лишь при помощи соответствующих анализов.

“При первый симптомах ОРВИ лучше посетить врача, который соберет анамнез и сделает несколько тестов для проверки”, — рекомендует Екатерина Руденко.

Тест на грипп А: виды анализов

Один из главных способ определения вируса гонконгского гриппа — это ПЦР-тест.

“Для быстрой диагностики и назначения лечения необходимо в кратчайшие сроки идентифицировать возбудителя, так как эффективность противовирусных препаратов максимальна в первые 48 часов после инфицирования. Самый доступный и быстрый метод диагностики острой респираторной вирусной и гриппозной инфекций — молекулярно-биологический, обладающий высокой специфичностью и чувствительностью. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени позволяет в короткий срок выявлять в биологическом материале носоглотки, ротоглотки и мокроте генетический материал вируса, что обуславливает ее преимущество перед всеми другими известными методами этиологической диагностики”, — говорит медицинский директор Международной медицинской лаборатории Хеликс Дмитрий Денисов.

Обнаружить вирус также помогает и метод иммунохроматографического анализа (сокращенно называемый ИХА). Такой анализ часто проводится в формате-экспресс теста, но считается не очень надежным, так как нередко дает ложноположительный результат.

Обнаружить вирус гриппа в организме помогают и анализы крови. Например, серологическое исследование, цель которого — выявить антитела IgG, которые появляются у человека в ответ на “вторжение” вируса гриппа A.

Также больному могут быть назначены общий анализ крови и мочи, а также другие исследования, которые помогут врачу оценить текущее состояние пациента.

Когда сдавать анализ на грипп А

Специалисты рекомендуют уже при появлении первых симптомов гриппа не откладывать визит к врачу.

“В первые 1–2 суток вирус гриппа быстро размножается в эпителии носоглотки, и концентрация вирусных частиц обычно максимальна. Поэтому мазок чаще оказывается положительным. Дальше иммунный ответ начинает снижать вирусную нагрузку, вируса в верхних дыхательных путях становится меньше и он может "смещаться" в нижние отделы, что резко повышает риск ложно-отрицательного результата”, — объясняет Наталья Поленова.

Где сдать тест на гонконгский грипп

“Для подтверждения диагноза оптимально сдать анализ (мазок из носа или ротоглотки) в первые 3-4 дня болезни. Это можно сделать в поликлинике, инфекционном стационаре или частной лаборатории. Наиболее точным методом является ПЦР-исследование”, — комментирует Алина Кириченко, врач-терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России.

Лечение гриппа А: эффективные препараты и методы

Если болезнь протекает в относительно легкой форме, не представляет угрозы для жизни человека, то лечиться вполне возможно и в домашних условиях. В остальных случаях, а также при развитии осложнений пациента госпитализируют. Также госпитализация зачастую рекомендуется, если гриппом заболел ребенок в возрасте до года, беременная женщина, гражданин с сопутствующими хроническими заболеваниями (на которых текущий недуг может отразиться не лучшим образом), граждане пожилого возраста и другие.

Общие принципы лечения гриппа А

Лечение такого серьезного заболевания как грипп (особенно если болезнь протекает достаточно тяжело) должно осуществляться под контролем врача (пусть даже и в домашних условиях). Как правило, терапия при гриппе направлена как на борьбу с самим вирусом, так и на облегчение сопровождающих его симптомов (кашель, головная боль, насморк и так далее).

Больному в этот период рекомендуется соблюдать постельный и питьевой режим (при отсутствии противопоказаний, конечно). Большое количество жидкости в период борьбы с вирусом (чистая питьевая вода, чай, морсы) помогает уменьшить интоксикацию организма и, как следствие, приблизить момент выздоровления.

Противовирусные препараты от гриппа А

Для борьбы с вирусом гонконгского гриппа пациентам часто назначают различные противовирусные препараты.

“Самолечение без контроля врача крайне нежелательно, так как противовирусные препараты эффективны только в первые сутки болезни, когда необходимо вовремя пресечь клеточное распространение вируса. Если момент упущен, спустя дни пить такие препараты уже фактически бесполезно”, — отмечает врач-педиатр Марс Шайхутдинов.

Жаропонижающие средства при гриппе А

Так как грипп практически всегда сопровождается высокой температурой, для улучшения самочувствия пациента могут применяться жаропонижающие препараты. Как правило, это средства на основе парацетамола или ибупрофена (а также комбинированные препараты). Очень важно при этом грамотно рассчитывать дозировку, основываясь на весе пациента (подробные инструкции на этот счет даны к каждому конкретному препарату).

“Ибупрофен не рекомендован после 20 недель беременности. Аспирин нежелательно применять в детском возрасте из-за риска синдрома Рея (острая энцефалопатия и поражение печени), для этой категории пациентов в качестве жаропонижающих обычно используют парацетамол или ибупрофен в возрастных дозах”, — отмечает Наталья Поленова.

Многих волнует вопрос, при каких значениях на градуснике температуру необходимо сбивать жаропонижающими средствами? При отсутствии сопутствующих проблем со здоровьем и при относительно нормальном самочувствии большая часть специалистов рекомендует прием данных препаратов при температуре от 38,5-39 °C и выше (для детей в качестве верхней границы часто указывается показатель в 38-38,5 °C, но тут важно учитывать возраст пациента и его реакцию на гипертермию).

Нужны ли антибиотики при гриппе А

Так как причина данного недуга кроется в вирусе, то использование антибиотиков не поможет справиться с болезнью и, вопреки сложившемуся у многих граждан представлению, не защитит от возможных осложнений. А вот забывать о том, что подобные препараты имеют характерные побочные эффекты, не стоит.

Применение антимикробных препаратов целесообразно в тех случаях, когда к гриппу присоединилась бактериальная инфекция (что, например, вызывает пневмонию или отит). Как правило, их назначают после соответствующего анализа крови, а решение о выборе конкретного препарата должен принимать лечащий врач.

Народные средства и поддерживающая терапия

Поддержать организм в период борьбы с вирусом помогает правильное питание, богатое витаминами и микроэлементами (фрукты, ягоды, в том числе — в виде морсов, зелень и другие). Не стоит употреблять тяжелую и жирную пищу, чтобы не перегружать и без того ослабленный организм.

Для укрепления иммунитета как в период болезни, так и после выздоровления могут использоваться витаминные и минеральные комплексы.

Многие пациенты по-прежнему остаются сторонниками использования и народных методов лечения, однако специалисты призывают граждан относиться к ним очень осторожно и не применять без предварительной консультации с врачом.

Лечение гриппа А у детей

Для борьбы с вирусом гриппа юным пациентам также назначают противовирусные и жаропонижающие препараты (соответствующие возрасту ребенку и в нужной дозировке). Для борьбы с симптомами гриппа также могут применяться препараты от кашля и насморка.

Очень важно своевременно начать лечение заболевания, так как грипп (особенно у маленьких детей) может протекать достаточно тяжело и вызывать осложнения.

“Отдельно хочу отметить, что многие родители детям до 5 лет неправильно промывают нос. Это можно делать только в вертикальном положении. Многие мамы кладут ребенка на бок и начинают заливать в нос морскую воду, но такая техника неверна и может привести к отиту”, — говорит педиатр Марс Шайхутдинов.

Осложнения гриппа А: чем опасен вирус

Гонконгский вирус гриппа опасен не только тяжелым течением болезни и плохим самочувствием на протяжении нескольких дней (в течение которых человек выпадает из рабочего ритма и привычной жизни, не говоря уже о том, что восстановление после перенесенного недуга также порой занимает значительное время). Для некоторых граждан вирус не проходит бесследно и приводит к развитию тяжелых осложнений, которые без оказания своевременной помощи могут нанести серьезный вред здоровью и даже привести к летальному исходу.

Самые частые осложнения гриппа А

К наиболее распространенным осложнениям гриппа А относятся следующие заболевания:

пневмония (или воспаление легких). Заподозрить данное осложнение можно в тех случаях, когда повышенная температура у больного сохраняется более пяти дней, при прослушивании легких различимы хрипы и по другим симптомам;

гайморит;

отит;

бронхит;

обострение уже имеющихся хронических недугов;

невралгия и так далее.

Тяжелые осложнения гриппа А

Именно пневмония, которая является одним из наиболее распространенных осложнений после гонконгского гриппа, одновременно признана и самым его грозным последствием. По официальной статистике, именно на пневмонию приходится большая часть зафиксированных после гриппа смертельных исходов.

Помимо этого среди тяжелых осложнений, с которыми может столкнуться заболевший гриппом человек:

вирусный миокардит (то есть воспаление сердечной мышцы);

острый респираторный дистресс-синдром;

нарушение процесса свертывания крови, из-за чего в организме начинает появляться много мелких тромбов);

поражения центральной нервной системы (серозный менингит, менингоэнцефалит и т.д.);

заболевания почек (пиелонефрит и другие) и так далее.

Группы риска по осложнениям

Существует несколько категорий граждан, для которых вирус гриппа А представляет особую опасность и риск развития осложнений выше. К таким группам риска относятся:

беременные женщины;

дети (особенно дошкольники);

пожилые граждане (от 60-65 лет);

люди с хроническими заболеваниями.

Когда вызывать скорую при гриппе А

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением при гриппе, а как можно быстрее обращаться за помощью к специалисту. Вызвать скорую помощь необходимо в тех случаях, когда появились следующие симптомы:

очень высокая температура (до 40°C и очень плохо сбивается);

проблемы с дыханием;

сильное и внезапно появившееся головокружение, спутанность сознания;

тяжесть и болевые ощущения в груди либо в брюшной полости;

судороги;

внезапное ухудшение самочувствия;

очень сильная рвота либо рвота, которая сохраняется на протяжении длительного времени.

За экстренной медпомощью необходимо обратиться в том случае, если после кажущегося выздоровления симптомы возвращаются и даже выражены сильнее прежнего, а также снова значительно поднимается температура.

Профилактика гонконгского гриппа: как не заболеть

Так как грипп А (особенно его наиболее агрессивные штаммы) представляют серьезную опасность для любого человека, вопросам профилактики постоянно уделяется самое серьезное внимание.

Прививка от гриппа А: эффективность и сроки вакцинации

Наиболее эффективным средством для защиты от вируса гриппа (в том числе — гриппа А) по-прежнему остается вакцинация. Прививки от гриппа содержат в своем составе антигены наиболее актуальных штаммов вируса, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на текущий эпидсезон.

Именно вакцинация за счет формирования особого иммунитета способна свести к минимуму риск заражения опасным вирусом, а если болезнь все-таки настигнет вакцинированного (ведь прививка не гарантирует защиту от всех существующих в мире штаммов гриппа А), риск развития осложнений также значительно снижается.

Оптимальный срок вакцинации — это сентябрь-октябрь (порой до ноября), то есть период до начала традиционного сезона простудных заболеваний. На выработку антител и формирование иммунитета потребуется примерно две недели, так что теоретически подобная ранняя вакцинация поможет обеспечить организму максимальную защиту как раз к тому времени, как все вокруг начнут болеть.

Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Состав вакцин от гриппа ежегодно обновляется, так что делать прививку рекомендуется каждый год.

“Перенесенный грипп приводит к формированию специфического иммунитета, однако его продолжительность и эффективность зависят от штамма вируса и индивидуальных особенностей организма. Например, иммунитет к штаммам типа A обычно действует от 1 до 3 лет, тогда как к штаммам типа B он сохраняется дольше, — говорит Дмитрий Денисов. — Но формируемый после болезни иммунитет является штамм-специфическим. Высокая изменчивость вируса гриппа приводит к появлению новых вариантов уже знакомых штаммов, против которых ранее сформированный иммунитет может быть неэффективным. Именно поэтому вакцинация, актуализированная под циркулирующие штаммы, необходима даже переболевшим”.

Кому рекомендована прививка от гриппа А

В первую очередь сделать прививку от гриппа рекомендуется всем гражданам, которые входят в группы риска по данному заболеванию. К таковым относятся:

беременные женщины (при отсутствии противопоказаний);

дети;

медицинские работники;

пожилые граждане;

граждане с хроническими заболеваниями.

При желании бесплатную прививку от гриппа могут сделать все желающие. Особенно это актуально для работников образовательной сферы и сферы обслуживания, а также работников общественного транспорта — то есть для всех, кто ежедневно должен контактировать с большим количеством людей.

Экстренная профилактика гриппа А

Об экстренной профилактике гриппа А идет речь в тех случаях, когда человек вступил в контакт с больным и хочет максимально снизить риск заражения. В качестве такой экстренной профилактики могут быть использованы:

лекарственные препараты, направленные на борьбу с вирусом или повышающие сопротивляемость организма;

ряд мер гигиены (среди них - промывание слизистой оболочки носа солевыми растворами или препаратами морской соли, проветривание помещений и регулярная влажная уборка, частое мытье рук и так далее).

При появлении первых признаков недомогания рекомендуется по возможности самоизолироваться.

Меры неспецифической профилактики

Очень часто в период сезонного подъема заболеваемости и уж тем более — во время эпидемии людям рекомендуется соблюдать простые, но достаточно действенные меры так называемой неспецифической профилактики гриппа:

регулярное мытье рук мылом, если нет возможности вымыть руки — использование антибактериальных средств;

по возможности исключение или минимизация контактов с больными людьми;

контроль питания и укрепление иммунитета;

использование масок в закрытых помещениях и транспорте, не забывать их менять;

проветривание комнат и дезинфекция поверхностей.

Карантин в школах и детских садах

При повышении заболеваемости гриппом и ОРВИ образовательные учреждения вводят карантинные меры. Временный запрет на посещение школы или детского сада позволяет прервать распространение инфекции как среди самих детей, так и в трудовом коллективе, а также защитить тех, кто еще не успел столкнуться с вирусом. Родители обязаны информировать руководство учреждения о симптомах у ребенка, соблюдая режим самоизоляции. В некоторых случаях карантин вводится выборочно, по классам или группам, если тревожная статистика по заболеваемости наблюдается локально.

Сколько длится грипп А и когда можно вернуться к обычной жизни

Продолжительность болезни, а также ее течение могут зависеть от состояния здоровья и иммунитета конкретного человека. В среднем продолжительность болезни составляет от 5 до 10 дней.

Сколько дней болеют гриппом А

От момента появления первых симптомов до окончательного выздоровления может пройти как 5-7 дней, так и несколько недель (если болезнь протекала тяжело или начались осложнения).

Температура в среднем сохраняется от 3 до 5 дней, после чего самочувствие больного постепенно начинается улучшаться, но кашель или насморк могут сохраняться до полутора-двух недель.

Больничный при гриппе А

Так как врачи категорически не рекомендуют переносить грипп на ногах, заболевшему гражданину необходимо открыть больничный лист. При легком течение заболевания длительность может составлять до 7-10 рабочих дней, но чем сложнее протекает болезнь, тем дольше врач может оставлять пациента на домашнем режиме.

Важно учитывать, что врач может выдать листок нетрудоспособности не более чем на 15 дней. Если больничный нужно продлить и по истечении данного периода, соответствующее решение будет принимать врачебная комиссия.

Когда можно на работу после гриппа А

Улучшение самочувствия — не повод сразу же возвращаться на рабочее место. Решение о том, готов пациент приступить к своим трудовым обязанностям и вернуться в коллектив, должен принимать врач.

“Острая фаза гриппа длится обычно 7-10 дней, однако слабость и астения могут сохраняться до 2-3 недель. Возвращаться на работу или учебу можно не ранее, чем через 24 часа после стойкой нормализации температуры без приема жаропонижающих”, — отмечает Алина Кириченко.

Восстановление после гриппа А

Исчезновение основных симптомов гриппа вовсе не означает, что организм полностью справился с данным заболеванием. Восстановление после перенесенного гриппа нередко занимает от нескольких дней до нескольких недель. В это время у взрослых и детей может сохраняться повышенная утомляемость, сонливость, снижение аппетита и проблемы со сном в ночное время, а также другие проявления.

Поддержать организм и ускорить его восстановление может помочь сбалансированное и насыщенное всеми необходимыми веществами питание, здоровый сон, умеренная физическая активность (прогулки на свежем воздухе и так далее).

Грипп А при беременности: особенности течения и лечения

Грипп А (как и многие другие заболевания) представляет опасность для беременных женщин. Как правило, женщины в положении тяжелее переносят данный недуг, да и выбор лекарственных препаратов, которые можно использовать для борьбы с вирусом и вызванными им симптомами на том или ином сроке, может быть ограничен, а потому решение должен принимать только врач.

Чем опасен грипп А для беременных

Считается, что у беременных женщин выше риск развития осложнений при гриппе А (так как их иммунитет в данный период снижается).

“У беременных ослаблен иммунитет, нагружены сердце и дыхательная система. При гриппе прежде всего вырастает риск вирусной или бактериальной пневмонии, дыхательной недостаточности, поражения сердечно-сосудистой системы и обострения хронических заболеваний, - рассказывает Наталья Поленова. - Для плода грипп опасен тем, что высокая температура и выраженная интоксикация могут нарушать плацентарный кровоток. Это повышает риск гипоксии плода, задержки внутриутробного развития, преждевременных родов и, в тяжелых случаях, выкидыша. Особенно неблагоприятно заболевание в первом триместре, когда формируются органы и системы ребенка”.

Именно по этой причине беременным женщинам, заболевших гриппом, рекомендуется лечение в условиях стационара, под наблюдением врачей.

Чем лечить грипп А при беременности

Беременным женщинам при первых признаках гриппа зачастую назначается соответствующая противовирусная терапия, а высокую температуру можно сбивать парацетамолом (данный препарат допускается применять на протяжении всей беременности, если в этом, конечно, есть необходимость).

Прививка от гриппа А беременным

Так как будущие мамы входят в одну из групп риска по развитию возможных осложнений после гриппа А, то вакцинация от данного вируса для них также является одной из наиболее эффективных мер профилактики. Делать прививку от гриппа беременным женщинам в России разрешено на любом сроке, а также на этапе подготовки к беременности.

Противопоказанием может являться аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины.

Что делать, если в семье заболели гриппом А

В том случае, если один из членов семьи все же не сумел избежать встречи с вирусом гриппа А и заболел, его родным и близким стоит принять простые меры для того, чтобы единичный случай не перерос в локальную эпидемию.

Изоляция больного

Первый шаг - это по возможности изолировать заболевшего от здоровых членов семьи. Ведь вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, то есть потенциально опасным может быть практически любой контакт с заболевшим. Ему можно выделить отдельную комнату, на время обеспечить отдельной посудой.

Уход за заболевшим лучше поручить тому члену семьи, который не входит в группы риски. Но даже человеку с самым крепким и стойким иммунитетом при этом важно соблюдать меры профилактики: мыть руки после контакта с больным, использовать одноразовые медицинские маски и так далее.

Дезинфекция и проветривание

Для того, чтобы вирус не захватил пространство квартиры, помещение необходимо регулярно проветривать. Это касается не только той комнаты, в которой находится заболевший, но и других пространств жилплощади.

Регулярной должна стать и влажная уборка помещений. Как можно чаще стоит мыть пол, протирать различные поверхности, дезинфицировать дверные ручки и другие элементы.

Профилактика для членов семьи

После любых контактов с больным рекомендуется мыть руки с мылом, держать под рукой дезинфицирующие средства, маски и перчатки. Для профилактики также рекомендуется регулярно промывать нос раствором морской воды или домашним солевым раствором.