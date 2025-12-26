Рейтинг@Mail.ru
Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге - РИА Новости, 26.12.2025
09:00 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/gosavtoinspektsiya-2064381987.html
Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге
Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге - РИА Новости, 26.12.2025
Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге
Госавтоинспекция призывает взрослых усилить контроль за детьми на дорогах в преддверии праздников и школьных каникул: короткий световой день, непогода и избыток
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге

Госавтоинспекция призвала увеличить контроль за детьми на дороге

© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД РоссииГосавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге
Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД России
Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Госавтоинспекция призывает взрослых усилить контроль за детьми на дорогах в преддверии праздников и школьных каникул: короткий световой день, непогода и избыток свободного времени многократно повышают риски для несовершеннолетних участников движения, сообщает ведомство.
В Госавтоинспекции подчеркнули: статистика прошлых лет показывает, что значительная часть пострадавших в ДТП детей – пассажиры. Проблема кроется в пренебрежении взрослых к безопасности – неиспользовании детских автокресел и рискованном стиле вождения с ребенком в салоне.
"Отдельная угроза – опасные зимние развлечения. Буксировка “ватрушек” за автомобилем смертельно опасна: разогнавшись, тюбинг становится неуправляемым. Ребенок не может изменить траекторию, и выезд на дорогу почти всегда приводит к трагедии", – подчеркнул начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
Перевозка детей до 12 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием штатных ремней безопасности и сертифицированных детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка. Это правило не терпит компромиссов даже в поездках на короткие расстояния.
В условиях зимних сумерек и непогоды наличие световозвращающих элементов на одежде ребенка – обязательное условие. Светящийся в свете фар элемент делает пешехода заметным для водителя с расстояния 150-400 метров, а не с 30-50. Это дает тому, кто находится за рулем, необходимое время для реакции и предотвращения наезда, подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции порекомендовали перед каникулами несколько раз пройти с ребенком его привычные маршруты, обращая внимание на опасные места: нерегулируемые переходы, выезды из дворов, сугробы, ограничивающие обзор. Кроме того, необходимо исключить катание детей с горок, выход которых ведет на проезжую часть или дворовой проезд. Для зимних забав должны выбираться только безопасные, специально оборудованные места.
В Госавтоинспекции также напомнили, что дети копируют поведение взрослых. Переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора родителями формирует у ребенка опасную модель поведения.
Госавтоинспекция также обращается ко всем водителям с призывом к предельной концентрации за рулем в предпраздничные дни: снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей, быть готовым к внезапному появлению ребенка на проезжей части, особенно во дворах, и исключать управление автомобилем в состоянии опьянения.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
