Госавтоинспекция призвала усилить внимание к детям на дороге

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Госавтоинспекция призывает взрослых усилить контроль за детьми на дорогах в преддверии праздников и школьных каникул: короткий световой день, непогода и избыток свободного времени многократно повышают риски для несовершеннолетних участников движения, сообщает ведомство.

В Госавтоинспекции подчеркнули: статистика прошлых лет показывает, что значительная часть пострадавших в ДТП детей – пассажиры. Проблема кроется в пренебрежении взрослых к безопасности – неиспользовании детских автокресел и рискованном стиле вождения с ребенком в салоне.

"Отдельная угроза – опасные зимние развлечения. Буксировка “ватрушек” за автомобилем смертельно опасна: разогнавшись, тюбинг становится неуправляемым. Ребенок не может изменить траекторию, и выезд на дорогу почти всегда приводит к трагедии", – подчеркнул начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Перевозка детей до 12 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием штатных ремней безопасности и сертифицированных детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка. Это правило не терпит компромиссов даже в поездках на короткие расстояния.

В условиях зимних сумерек и непогоды наличие световозвращающих элементов на одежде ребенка – обязательное условие. Светящийся в свете фар элемент делает пешехода заметным для водителя с расстояния 150-400 метров, а не с 30-50. Это дает тому, кто находится за рулем, необходимое время для реакции и предотвращения наезда, подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции порекомендовали перед каникулами несколько раз пройти с ребенком его привычные маршруты, обращая внимание на опасные места: нерегулируемые переходы, выезды из дворов, сугробы, ограничивающие обзор. Кроме того, необходимо исключить катание детей с горок, выход которых ведет на проезжую часть или дворовой проезд. Для зимних забав должны выбираться только безопасные, специально оборудованные места.

В Госавтоинспекции также напомнили, что дети копируют поведение взрослых. Переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора родителями формирует у ребенка опасную модель поведения.

Госавтоинспекция также обращается ко всем водителям с призывом к предельной концентрации за рулем в предпраздничные дни: снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей, быть готовым к внезапному появлению ребенка на проезжей части, особенно во дворах, и исключать управление автомобилем в состоянии опьянения.