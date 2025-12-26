Сергей Нечаев: власти Германии молчат о терактах на "Северных потоках"

Власти ФРГ взяли курс на разрушение российско-германских отношений, разжигают русофобию, а отдельные политики призывают граждан готовиться к войне с Россией. О том, какие еще недружественные шаги предпринимаются в Германии, и как власти молчат о терактах на "Северных потоках", рассказал в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

– Сергей Юрьевич, как вы оцениваете нынешнее состояние российско-германских дипломатических и экономических отношений? Как они изменились за прошедший год после прихода к власти в стране кабинета министров во главе с Фридрихом Мерцем? Считаете ли вы возможным восстановление каналов политического и гуманитарного диалога в обозримом будущем?

– Нынешнее состояние российско-германских отношений удручает. Берлин взял курс на разрушение уникальных форматов двустороннего взаимодействия, наработанных предыдущими десятилетиями. Так называемая "смена эпох" привела к сворачиванию политического диалога, разжиганию русофобии, вводу против России десятков тысяч нелегитимных санкций, разработке планов нанесения нашей стране "стратегического поражения". Отдельные политики ФРГ прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, продвигают программы, связанные с милитаризацией. Подталкивают партнеров по ЕС, пока безуспешно, к незаконному изъятию и использованию для нужд Киева российских суверенных активов. Это совершенно беспрецедентные планы и действия, чреватые самыми негативными последствиями.

Ситуация в области экономического сотрудничества тоже не внушает оптимизма. За январь-октябрь 2025 года российский экспорт в ФРГ сократился еще на 34%, импорт – на 8%. Товарооборот, который еще некоторое время тому назад демонстрировал рекордные показатели, теперь составляет всего семь миллиардов евро. При этом от демонтажа взаимовыгодной кооперации, разрыва цепочек поставок, сворачивания перспективных проектов страдает, в первую очередь, сама ФРГ, сталкивающаяся с рецессией, деиндустриализацией, снижением конкурентоспособности немецких товаров, бегством капиталов и производств за рубеж. Германские представители деловых кругов, да и немало политиков, не в восторге от такого состояния дел. Условия работы на российском рынке их устраивают, но примат политики над экономикой в современной Германии неоспорим.

Дипломатические отношения между нашими странами не прерывались, но контакты сведены к минимуму. Берлин инициировал несколько раундов высылок российских дипломатов, отозвал разрешение на функционирование четырех из пяти генеральных консульств России, что прямо ущемляет интересы проживающих в ФРГ соотечественников, нуждающихся в консульском обслуживании. Поводом для редких встреч, как правило, становятся демарши в наш адрес. Это ненормальная ситуация. Мы, со своей стороны, от диалога с Берлином не отказывались, "мостов" не сжигали, сотрудничество не сворачивали. В то же время явно выраженной заинтересованности германских властей в изменении нынешнего статус-кво пока не ощущаем.

– Есть ли повод проживающим в Германии соотечественникам беспокоиться из-за усиления антироссийской риторики, в частности, на фоне ужесточения выдачи шенгенских виз, закрытия банковских счетов и тому подобного? Как подобная дискриминация влияет на положение россиян за рубежом, и какую работу в этом отношении проводит наша дипмиссия?

– Антироссийские проявления в ФРГ, к сожалению, имеют место. Это и ограничения, вытекающие из санкционных есовских регламентов, и бытовая русофобия. Относительно новая тенденция связана с нагнетанием в местном общественно-политическом и медийном пространстве темы шпиономании в проекции на наших соотечественников. Россияне и русскоговорящие граждане ФРГ публично преподносятся в качестве некой "пятой колонны Кремля", откуда российские спецслужбы якобы черпают кадры для ведения подрывной и разведдеятельности, совершения гибридных атак. Имеются прецеденты уголовного преследования за поддержку политики российского руководства. В этой связи рекомендовали бы согражданам и представителям русскоязычной диаспоры проявлять осмотрительность в рамках публичной и цифровой коммуникации. Со своей стороны, предпринимаем усилия по противодействию преследованиям сограждан, при необходимости оказываем им консульскую, консультационную, правовую поддержку.

– Как посольство оценивает информационную среду в Германии в отношении России? Произошли ли, на ваш взгляд, какие-то изменения за последний год, и насколько сильна информационная блокада?

– К сожалению, в информационном освещении германскими СМИ российской тематики и связанных с ней актуальных событий продолжают преобладать односторонность и предвзятость. Россию пытаются представить как агрессивную диктатуру, целью которой является дестабилизация западного "демократического строя". Попытки отдельных несистемных изданий опровергнуть пропагандистские нарративы мейнстрима и дать альтернативную картину встречают жесткое противодействие. Информационная блокада посольства имеет место, но мы стараемся ее преодолевать, активно донося российскую точку зрения до германской общественности. Знаем, что наш голос в Германии хорошо слышен.

– Недавно Италия экстрадировала в Германию одного из подозреваемых в совершении теракта на "Северных потоках". Заинтересованы ли власти ФРГ в установлении истины? Стоит ли ожидать более прозрачного расследования и международного участия в нем в следующем году?

– Не хотел бы комментировать, чем руководствуются германские власти. Однако есть объективные факты. С момента совершения терактов – а они признаны таковыми и ведущими политиками ФРГ – прошло более трех лет, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет. Национальные расследования в Швеции и Дании свернуты. Германские власти молчат, ссылаясь на компетенцию генпрокуратуры. Последняя никаких комментариев не дает. Показательно отсутствие реакции на фактическое оправдание польским руководством терактов на "Северных потоках" и отказ экстрадировать в ФРГ украинского подозреваемого. Российская сторона неоднократно предлагала объединить усилия в интересах беспристрастного, транспарентного международного расследования. Однако все наши обращения остаются без ответа.

– Как вы можете прокомментировать позицию Берлина по замороженным российским активам?

– В Берлине продолжают звучать призывы к присвоению авуаров Банка России, включая те, что находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Правительство ФРГ выступает в роли настойчивого лоббиста на площадке ЕС так называемого "репарационного кредита", которым здесь пытаются прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России. Очевидно, что никаких "правовых механизмов" реализации этих планов не существует. Любые не согласованные с Россией операции с суверенными российскими активами – это грабеж, чреватый самыми негативными последствиями для его инициаторов, включая репутационные издержки для самого Евросоюза. Это в очередной раз подтвердил президент Российской Федерации в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года. Это прекрасно понимают в большинстве есовских столиц. Именно поэтому, несмотря на колоссальное давление брюссельской евробюрократии, преступное решение так и не удалось продавить на прошедшем саммите Евросоюза.

– Германская экономика теряет конкурентоспособность из-за разрыва связей с Россией и высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация набирает обороты. Ожидает ли посольство, что германский бизнес, невзирая на давление правительства ФРГ, в конечном итоге начнет лоббировать возвращение к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией?

– Мы никого с российского рынка не выгоняли. Кто хотел – ушел, кто хотел – остался и продолжает успешно работать. Необходимо учитывать, что за прошедшие годы структура нашего рынка претерпела трансформацию. Высвобождающиеся ниши активно занимают отечественные компании, партнеры из дружественных государств. Поэтому германским компаниям, которые предпочли уйти, поддавшись эмоциям или политическому давлению, придется делом доказывать свое право на возвращение на российский рынок. Автоматически это происходить не будет.

– Сергей Юрьевич, в этом году исполнилось 80 лет со дня Великой Победы над нацистской Германией. Расскажите, пожалуйста, про работу посольства на военно-мемориальном треке. Чего удалось достичь за прошедший год?

– Этот год прошел под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа велась в условиях политизации германской стороной военно-мемориальной сферы, отказа большинства госструктур от контактов и совместных акций с официальными российскими представителями, запретов на демонстрацию российской и советской символики в ходе акций памяти. Тем не менее, в течение года росзагранучреждения в ФРГ провели более 200 памятных мероприятий. Вместе с соотечественниками и представителями германской общественности – мы им весьма признательны – почтили память советских узников нацистских концлагерей Бухенвальд, Берген-Бельзен, Зандбостель, Равенсбрюк, Заксенхаузен, Дахау, Нойенгамме, Штукенброк и других. Организовали возложения венков и цветов на десятках советских воинских захоронений в ФРГ, включая центральные берлинские мемориалы. Проводим работу, направленную на противодействие фальсификации истории. Акцентируем решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом, недопустимость попыток растаскивания по "национальным квартирам" памяти о подвиге и жертвах советского народа в Великой Отечественной войне. Продвигаем тезис о неприемлемости ревизии истории под влиянием текущей политической конъюнктуры. Особое внимание уделяем теме признания преступлений Третьего рейха и его пособников геноцидом народов советского народа. Наша аргументация находит здесь самый широкий отклик.