Рейтинг@Mail.ru
Axios: США направят обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности в Сенат - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 26.12.2025 (обновлено: 15:01 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/garantii-2064895173.html
Axios: США направят обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности в Сенат
Axios: США направят обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности в Сенат - РИА Новости, 26.12.2025
Axios: США направят обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности в Сенат
Власти США готовы направить обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности, сформулированные похожими на пятую статью устава НАТО, на ратификацию в сенат, сообщает... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:53:00+03:00
2025-12-26T15:01:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
дональд туск
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
https://ria.ru/20251225/ssha-2064494862.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, дональд туск, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Туск, НАТО, Мирный план США по Украине
Axios: США направят обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности в Сенат

Axios: США направят обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности на ратификацию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Власти США готовы направить обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности, сформулированные похожими на пятую статью устава НАТО, на ратификацию в сенат, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"США готовы направить гарантии безопасности с текстом, основанным на статье 5 НАТО, на ратификацию в сенат", - говорится в сообщении портала.
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
25 декабря, 05:26
 
В миреСШАКиевУкраинаДональд ТускНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала