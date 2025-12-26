https://ria.ru/20251226/futbolist-2064943466.html
Футболиста "Севильи" Маркао дисквалифицировали на шесть матчей
Защитник "Севильи" Маркао получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во время встречи против мадридского "Реала", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:05:00+03:00
футбол
спорт
испания
маркао
rfef
севилья
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
испания
Новости
ru-RU
спорт, испания, маркао, rfef, севилья, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
