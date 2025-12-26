Рейтинг@Mail.ru
Футболиста "Севильи" Маркао дисквалифицировали на шесть матчей
Футбол
 
17:05 26.12.2025
Футболиста "Севильи" Маркао дисквалифицировали на шесть матчей
Футболиста "Севильи" Маркао дисквалифицировали на шесть матчей
Защитник "Севильи" Маркао получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во время встречи против мадридского "Реала"
испания
Футболиста "Севильи" Маркао дисквалифицировали на шесть матчей

Футболиста "Севильи" Маркао отстранили на шесть матчей за оскорбление арбитра

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Защитник "Севильи" Маркао получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во время встречи против мадридского "Реала", сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
В субботу "Реал" дома обыграл "Севилью" со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании. Маркао получил вторую желтую карточку на 68-й минуте. По данным издания Marca, 29-летний защитник столкнулся с главным арбитром встречи Мунисом Руисом после удаления, после чего одноклубники увели футболиста с поля. По дороге в раздевалку, защитник выкрикнул оскорбление в сторону судьи.
Согласно отчету RFEF, Маркао был дисквалифицирован на один матч за двойную желтую карточку, на четыре матча за оскорбление арбитра и еще на одну встречу за неспортивное поведение.
Главный тренер "Севильи" Матиас Альмейда дисквалифицирован на один матч за двойную желтую карточку.
Футболиста сборной Англии задержали за удар человека головой в баре
9 декабря, 12:22
 
Футбол Спорт Испания Маркао RFEF Севилья Реал Мадрид Чемпионат Испании по футболу
 
