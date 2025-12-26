Рейтинг@Mail.ru
03:27 26.12.2025
Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество
Владимир Зеленский выступил с озлобленным рождественским обращением из-за нежелания признать неизбежность уступок в пользу России, такое мнение высказал... РИА Новости, 26.12.2025
в мире, россия, финляндия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество

Iltalehti: Зеленский выступил с озлобленной речью из-за неизбежности уступок

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с озлобленным рождественским обращением из-за нежелания признать неизбежность уступок в пользу России, такое мнение высказал экс-сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью газете Iltalehti.
Отвечая на вопрос о рождественском обращении Зеленского, он отметил, что Украине следует готовиться к трудным компромиссам в рамках прекращения огня или мирного соглашения.
"Это просто блеф": в Италии жестко раскритиковали Зеленского
02:29
"В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц", — пояснил он.
По словам Ванханена, Зеленскому не удалось сорвать мирный процесс своим высказыванием.
"Я не верю, что это повлияет на мирный процесс", — подчеркнул эксперт.
В среду Владимир Зеленский выступил с рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным, он отметил, что глава киевского режима походит на малоадекватного человека.
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского
00:48
 
