Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество
Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество - РИА Новости, 26.12.2025
Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество
Владимир Зеленский выступил с озлобленным рождественским обращением из-за нежелания признать неизбежность уступок в пользу России, такое мнение высказал
26.12.2025
2025-12-26T03:27:00+03:00
2025-12-26T03:27:00+03:00
2025
Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество
Iltalehti: Зеленский выступил с озлобленной речью из-за неизбежности уступок
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с озлобленным рождественским обращением из-за нежелания признать неизбежность уступок в пользу России, такое мнение высказал экс-сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью газете Iltalehti.
Отвечая на вопрос о рождественском обращении Зеленского
, он отметил, что Украине
следует готовиться к трудным компромиссам в рамках прекращения огня или мирного соглашения.
"В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц", — пояснил он.
По словам Ванханена, Зеленскому не удалось сорвать мирный процесс своим высказыванием.
«
"Я не верю, что это повлияет на мирный процесс", — подчеркнул эксперт.
В среду Владимир Зеленский выступил с рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным, он отметил, что глава киевского режима походит на малоадекватного человека.