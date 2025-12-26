Экс-дипломат рассказал, как Зеленский впал в ярость на Рождество

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с озлобленным рождественским обращением из-за нежелания признать неизбежность уступок в пользу России, такое мнение высказал экс-сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью газете Iltalehti.

"В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц", — пояснил он.

"Я не верю, что это повлияет на мирный процесс", — подчеркнул эксперт.

В среду Владимир Зеленский выступил с рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.