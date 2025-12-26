Рейтинг@Mail.ru
Гости фестиваля "Зимний городок" в Москве создадут снежную крепость - РИА Новости, 26.12.2025
14:42 26.12.2025
Гости фестиваля "Зимний городок" в Москве создадут снежную крепость
На территории олимпийского комплекса "Лужники" по 11 января проходит фестиваль "Зимний городок", его центральным событием стало создание снежной крепости —... РИА Новости, 26.12.2025
москва, дед мороз
Москва, Дед Мороз
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента спорта МосквыГости фестиваля "Зимний городок" в Москве создадут снежную крепость
© Фото предоставлено пресс-службой Департамента спорта Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На территории олимпийского комплекса "Лужники" по 11 января проходит фестиваль "Зимний городок", его центральным событием стало создание снежной крепости — главного арт-объекта зимы, в котором может принять участие любой желающий, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.
Гости смогут поиграть в снежный гольф-хоккей, поучаствовать в спринте на снегоходах и скатиться с горки. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы в рамках проекта "Зима в Лужниках".
Главной зимней забавой новогоднего фестиваля станет строительство настоящей снежной крепости. Ежедневно с 11:00 до 21:00 гости смогут принять участие в строительстве и стать соавторами этого арт-объекта. Там же установят трехметровый трон Деда Мороза, который станет интерактивной фотозоной.
Для тех, кому нравятся нестандартные развлечения, "Зимний городок" предложит испытать себя в снежном гольф-хоккее, где важны меткость, расчет и стратегия. Основная задача — провести шайбу от старта до финиша через ледовые препятствия, потратив как можно меньше ударов. Каждому участнику выдадут подходящую по росту клюшку, шайбу и карточку для ведения счета. Активность будет работать ежедневно с 11:00 до 21:30.
Юных любителей скорости ждет снежный спринт на снегоходах. С учетом возраста гоночную трассу разделят на две категории — 5-8 лет и 9-14 лет, с разным уровнем сложности. Перед стартом каждый участник получит комплект экипировки и пройдет обязательный инструктаж по технике безопасности.
По выходным с 12:00 до 18:00 к посетителям будет приходить Дед Мороз, чтобы исполнить самые заветные желания и зарядить всех новогодним настроением.
Праздничную атмосферу фестиваля дополнят декоративные елки, а для комфортного перемещения между ключевыми точками "Зимы в Лужниках" будет курсировать тематический зимний паровозик — ежедневно с 12:00 до 21:00.
Участие во всех активностях бесплатно. Фестиваль будет работать ежедневно, кроме понедельника: со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00.
