Гости фестиваля "Зимний городок" в Москве создадут снежную крепость

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На территории олимпийского комплекса "Лужники" по 11 января проходит фестиваль "Зимний городок", его центральным событием стало создание снежной крепости — главного арт-объекта зимы, в котором может принять участие любой желающий, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.

Гости смогут поиграть в снежный гольф-хоккей, поучаствовать в спринте на снегоходах и скатиться с горки. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы в рамках проекта "Зима в Лужниках".

Главной зимней забавой новогоднего фестиваля станет строительство настоящей снежной крепости. Ежедневно с 11:00 до 21:00 гости смогут принять участие в строительстве и стать соавторами этого арт-объекта. Там же установят трехметровый трон Деда Мороза, который станет интерактивной фотозоной.

Для тех, кому нравятся нестандартные развлечения, "Зимний городок" предложит испытать себя в снежном гольф-хоккее, где важны меткость, расчет и стратегия. Основная задача — провести шайбу от старта до финиша через ледовые препятствия, потратив как можно меньше ударов. Каждому участнику выдадут подходящую по росту клюшку, шайбу и карточку для ведения счета. Активность будет работать ежедневно с 11:00 до 21:30.

Юных любителей скорости ждет снежный спринт на снегоходах. С учетом возраста гоночную трассу разделят на две категории — 5-8 лет и 9-14 лет, с разным уровнем сложности. Перед стартом каждый участник получит комплект экипировки и пройдет обязательный инструктаж по технике безопасности.

По выходным с 12:00 до 18:00 к посетителям будет приходить Дед Мороз, чтобы исполнить самые заветные желания и зарядить всех новогодним настроением.

Праздничную атмосферу фестиваля дополнят декоративные елки, а для комфортного перемещения между ключевыми точками "Зимы в Лужниках" будет курсировать тематический зимний паровозик — ежедневно с 12:00 до 21:00.