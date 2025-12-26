Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025" - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:34 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/festival-2064813947.html
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025" - РИА Новости, 26.12.2025
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"
Предприниматели Хабаровского края представили свою продукцию на краевом фестивале-ярмарке "АмурФест.Зима-2025", который открылся 25 декабря и продлится до 11... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:34:00+03:00
2025-12-26T11:34:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937614213_0:221:2121:1414_1920x0_80_0_0_7bdb200b805b26838821537c75fded8b.jpg
https://ria.ru/20251224/frp-2064423745.html
https://ria.ru/20251226/msp-2064575495.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937614213_168:0:2053:1414_1920x0_80_0_0_36c46da6f6e716eceb85221b39e07f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"

Бизнес Хабаровского края представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"

© iStock.com / Drazen ZigicПредприниматель считает на калькуляторе
Предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© iStock.com / Drazen Zigic
Предприниматель считает на калькуляторе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предприниматели Хабаровского края представили свою продукцию на краевом фестивале-ярмарке "АмурФест.Зима-2025", который открылся 25 декабря и продлится до 11 января, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие реализовано при поддержке регионального правительства в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В будние дни ярмарка будет работать – с 12 до 20 часов, в выходные – с 10 до 22 часов.
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ФРП Челябинской области выделил 13 млн рублей на инновационные разработки
24 декабря, 17:35
До 11 января включительно в 10 теплых домиках-корнерах мастера декоративно-прикладного искусства и предприниматели Хабаровского края представят гостям новогоднего городка свою продукцию. Ярмарка объединила 43 участника – мастеров и предпринимателей. Кроме того, еще 11 предпринимателей региона разместятся в зоне фуд-корта.
На ярмарке можно найти украшения, свечи ручной работы, уникальные елочные игрушки, изделия из бронзы, кожи, дерева и многое другое. Также можно приобрести национальные сувениры коренных народов Приамурья. Многие мастера и предприниматели, представляющие свою продукцию в этом году, работают под брендом "Сделано в Хабаровском крае".
В министерстве культуры региона отметили, что мастера и предприниматели готовились к новогодней ярмарке на протяжении нескольких месяцев, многие изделия были сделаны специально для этого фестиваля.
ПМЭФ-2023. Объединяя усилия: развитие промышленной инфраструктуры как основа технологического суверенитета - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Выручка создателей видеоигр-субъектов МСП в декабре выросла в 2,5 раза
Вчера, 10:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала