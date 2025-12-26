https://ria.ru/20251226/festival-2064813947.html
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025" - РИА Новости, 26.12.2025
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"
Предприниматели Хабаровского края представили свою продукцию на краевом фестивале-ярмарке "АмурФест.Зима-2025", который открылся 25 декабря и продлится до 11... РИА Новости, 26.12.2025
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предприниматели Хабаровского края представили свою продукцию на краевом фестивале-ярмарке "АмурФест.Зима-2025", который открылся 25 декабря и продлится до 11 января, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие реализовано при поддержке регионального правительства в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В будние дни ярмарка будет работать – с 12 до 20 часов, в выходные – с 10 до 22 часов.
До 11 января включительно в 10 теплых домиках-корнерах мастера декоративно-прикладного искусства и предприниматели Хабаровского края представят гостям новогоднего городка свою продукцию. Ярмарка объединила 43 участника – мастеров и предпринимателей. Кроме того, еще 11 предпринимателей региона разместятся в зоне фуд-корта.
На ярмарке можно найти украшения, свечи ручной работы, уникальные елочные игрушки, изделия из бронзы, кожи, дерева и многое другое. Также можно приобрести национальные сувениры коренных народов Приамурья. Многие мастера и предприниматели, представляющие свою продукцию в этом году, работают под брендом "Сделано в Хабаровском крае".
В министерстве культуры региона отметили, что мастера и предприниматели готовились к новогодней ярмарке на протяжении нескольких месяцев, многие изделия были сделаны специально для этого фестиваля.