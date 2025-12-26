Рейтинг@Mail.ru
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 26.12.2025
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения
Часть Николаевской области на юге Украины осталась без электроснабжения, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 26.12.2025
2025
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения

Часть Николаевской области на юге Украины осталась без электроснабжения

Линии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Часть Николаевской области на юге Украины осталась без электроснабжения, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"Произошло частичное отключение абонентов Николаевского района", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Точное количество жителей, оставшихся без электроэнергии, не приводится.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
