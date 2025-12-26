https://ria.ru/20251226/elektrosnabzhenie-2064789291.html
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения - РИА Новости, 26.12.2025
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения
Часть Николаевской области на юге Украины осталась без электроснабжения, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:26:00+03:00
2025-12-26T10:26:00+03:00
2025-12-26T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения
Часть Николаевской области на юге Украины осталась без электроснабжения