Дюков ответил на вопрос о проверке Егорова
Футбол
Футбол
 
17:54 26.12.2025 (обновлено: 18:29 26.12.2025)
Дюков ответил на вопрос о проверке Егорова
Дюков ответил на вопрос о проверке Егорова
Дюков ответил на вопрос о проверке Егорова
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что департамент судейства не увидел ошибок в решениях судьи Егора Егорова в... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
футбол
спорт
александр дюков
торпедо (москва)
арсенал (лондон)
енисей
российская премьер-лига (рпл)
первая лига
спорт, александр дюков, торпедо (москва), арсенал (лондон), енисей, российская премьер-лига (рпл), первая лига
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Торпедо (Москва), Арсенал (Лондон), Енисей, Российская премьер-лига (РПЛ), Первая лига
Дюков ответил на вопрос о проверке Егорова

Дюков заявил, что департамент судейства не нашел предвзятости в решениях Егорова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент РФС Александр Дюков
Президент РФС Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Президент РФС Александр Дюков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что департамент судейства не увидел ошибок в решениях судьи Егора Егорова в матчах "Торпедо", которые бы повлияли на результат.
Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил РИА Новости, что организация готова к сотрудничеству с уполномоченными органами по делу о попытке организации договорных матчей руководством московского "Торпедо" в сезоне-2024/25, но на данном этапе есть необходимость соблюдения тайны следствия. По информации источника РИА Новости, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС может провести дополнительную проверку в отношении двух гостевых матчей автозаводцев.
В прошлом сезоне московское "Торпедо" по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В конце декабря журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил, что судьи Егор Егоров и Юрий Карпов признались в получении взяток от представителей "Торпедо", но опровергли влияние на результаты победных для столичной команды игр против тульского "Арсенала" и красноярского "Енисея".
"Следствие продолжается, пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей "Торпедо", которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат", - сказал Дюков.
Президент РФС Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:42
 
ФутболСпортАлександр ДюковТорпедо (Москва)Арсенал (Лондон)ЕнисейРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
