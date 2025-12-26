Дюков ответил на вопрос о проверке Егорова

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что департамент судейства не увидел ошибок в решениях судьи Егора Егорова в матчах "Торпедо", которые бы повлияли на результат.
Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил РИА Новости, что организация готова к сотрудничеству с уполномоченными органами по делу о попытке организации договорных матчей руководством московского "Торпедо" в сезоне-2024/25, но на данном этапе есть необходимость соблюдения тайны следствия. По информации источника РИА Новости, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС может провести дополнительную проверку в отношении двух гостевых матчей автозаводцев.
В прошлом сезоне московское "Торпедо" по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В конце декабря журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил, что судьи Егор Егоров и Юрий Карпов признались в получении взяток от представителей "Торпедо", но опровергли влияние на результаты победных для столичной команды игр против тульского "Арсенала" и красноярского "Енисея".
"Следствие продолжается, пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей "Торпедо", которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат", - сказал Дюков.