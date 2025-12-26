Дюков ответил на вопрос о проверке Егорова

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что департамент судейства не увидел ошибок в решениях судьи Егора Егорова в матчах "Торпедо", которые бы повлияли на результат.