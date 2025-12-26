https://ria.ru/20251226/dyukov-2064951941.html
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами заявил, что дискуссия с министерством спорта РФ об изменении лимита на... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:42:00+03:00
2025-12-26T17:42:00+03:00
2025-12-26T18:19:00+03:00
футбол
спорт
александр дюков
михаил дегтярев
россия
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840866962_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_dc972a2a8b3cbc831ea0369739dd3157.jpg
https://ria.ru/20251226/djukov-2064951032.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840866962_0:0:2694:2022_1920x0_80_0_0_c62797db6def5b23d402570c604e6be1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр дюков, михаил дегтярев, россия, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Михаил Дегтярев, Россия, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Дюков заявил, что обсуждение лимита на легионеров в РПЛ продолжается