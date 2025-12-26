Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами заявил, что дискуссия с министерством спорта РФ об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) продолжается.