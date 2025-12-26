Рейтинг@Mail.ru
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Футбол
 
26.12.2025
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами заявил, что дискуссия с министерством спорта РФ об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) продолжается.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
"Год дискуссий — это явное преувеличение. Министерство дало возможность высказаться футбольному сообществу по данному вопросу, экспертам, специалистам. Насколько я понимаю, процесс обсуждения продолжается", - сказал Дюков.
