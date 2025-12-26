Задолженность по ЖКХ: как узнать долг, оплатить и избежать последствий

МОСКВА — РИА Новости. Задолженность за коммунальные услуги возникает, когда собственник не вносит оплату в установленный срок. О том, как узнать размер долга через интернет, как получить информацию о задолженности по номеру лицевого счета и адресу квартиры, в каких случаях нужно обращаться в МФЦ и всегда ли наличие долга чревато судебным взысканием, — в материале РИА Новости.

Что такое долг по ЖКХ и когда он возникает

Долг по ЖКХ — это сумма неоплаченных коммунальных платежей, которую потребитель должен управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Согласно ст. 155 ЖК РФ оплачивать жилищно-коммунальные услуги нужно до 10 числа каждого месяца, если иной срок не установила управляющая компания или собрание собственников. После этого наступает просрочка. Когда потребитель не платит за ЖКУ более месяца, то в результате образуется долг и начисляются пени.

Причины задолженности даже у добросовестных плательщиков

Чаще всего задолженность возникает потому, что собственник квартиры не внес деньги за оказанные ему жилищно-коммунальные услуги, либо оплатил их позже положенного срока и деньги еще не пришли на счет поставщика, когда тот составлял квитанцию. При этом долг может возникнуть даже у добросовестного плательщика. Например, когда управляющая компания неправильно провела расчеты. Бывают и иные причины: человек недоплатил или заплатил по старым реквизитам. Также долг может быть начислен из-за технического сбоя в системе начислений или задержки перевода средств через банковское приложение ЖКХ, когда деньги списаны со счета, но еще не поступили получателю

Как узнать задолженность по ЖКХ онлайн и офлайн

Узнать сумму долга можно онлайн на сайтах поставщиков услуг. Для этого понадобится адрес квартиры. Есть и другие способы. Например, можно воспользоваться “Госуслугами”, сервисом ГИС ЖКХ , сайтом ЕИРЦ, обратиться в отделение почты, узнать нужную информацию лично в управляющей компании. Для этого понадобится номер лицевого счета плательщика. В квитанциях могут указывать единый лицевой счет (ЕЛС ГИС ЖКХ) — это набор цифр и букв, который содержит информацию о плательщике, потребляемых услугах и о помещении, за которое он оплачивает счета. Поставщики могут присваивать собственнику и отдельный номер лицевого счета. Например, если человек получает отдельную квитанцию за свет или газ, то узнать о долге можно по этому индивидуальному цифровому идентификатору.

Проверка через портал "Госуслуги"

Сейчас оплачивать счета и узнать задолженность за ЖКУ на портале “Госуслуги” нельзя — для этого создан специальный ресурс ГИС ЖКХ, который работает на базе этой платформы. При этом если поставщик услуг или УК подали на собственника в суд из-за долгов, то на “Госуслугах” можно посмотреть информацию о ходе исполнительного производства. Для этого следует зайти в раздел “Штрафы и долги”.

Для более удобной проверки есть приложение "Госуслуги.Дом", которое позволяет жителям многоквартирных домов отслеживать начисления, получать уведомления о задолженностях и вовремя оплачивать коммунальные услуги.

В некоторых регионах доступны специальные порталы, например, mos.ru для жителей Москвы, где можно запросить единый платежный документ (ЕПД) и посмотреть долг за отопление, электричество и другие услуги.

Сервис ГИС ЖКХ

Портал ГИС ЖКХ — это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. На стартовой странице сайта будет ссылка “Узнать о задолженности”. После клика на нее пользователь перенаправляется в личный кабинет. Войти в него можно, в том числе, с помощью аккаунта на “Госуслугах”. Далее, чтобы проверить наличие долга по тому или иному поставщику, следует открыть вкладку “История начислений”, которая появится ниже “Оплаты ЖКУ”, выбрать период и проверить задолженность по номерам лицевых счетов.

Проверка на сайте ФССП

К порталу Федеральной службы судебных приставов следует обращаться, только если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация подала на жильца иск, по которому был выдан исполнительный лист. Если коммунальщики в суд не обращались, информации о долге на сайте не будет. В любом случае, о наличии исполнительного производства вас уведомят на портале "Госуслуг".

Региональные ЕИРЦ и ЕРИЦ

Можно обратиться и в региональный ЕРИЦ — это единый расчетно-информационный центр, который занимается проведением расчетов и начислений за жилищно-коммунальные услуги. Сайты ЕРИЦ действуют не во всех субъектах РФ, но там, где они есть, можно проверить задолженность. Например, жители Подмосковья могут сделать это через МосОблЕИРЦ или аналогичные региональные порталы.

Жители Москвы также могут использовать портал mos.ru, где доступна проверка долга по единому платежному документу (ЕПД). Для этого потребуется номер лицевого счета, который указан в квитанции. Еще один способ — позвонить по телефону горячей линии регионального ЕИРЦ и узнать информацию о задолженности.

Сайты поставщиков услуг и банковские приложения

Узнать задолженность по квитанции ЖКХ можно напрямую на сайтах ресурсоснабжающих организаций — поставщиков электроэнергии, газа, воды. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте компании (например, "Мосэнергосбыт", "Газпром межрегионгаз"), авторизоваться и ввести адрес или лицевой счет. Информация о долгах отображается в разделе "Платежи" или "Лицевой счет".

Также проверить задолженность по ЖКХ и узнать актуальные начисления можно в приложениях банков. Для этого нужно:

Зайти в приложение любого банка: "Сбербанк", "ВТБ", "Т-Банк" и др. Открыть раздел "Платежи" или "ЖКХ и другие услуги". Выбрать нужную услугу (вода, свет, газ, управление домом) и найти организацию своего региона. Ввести номер лицевого счета или адрес квартиры. Система автоматически покажет сумму долга.

Например, для проверки через "Сбер Онлайн" нужно зайти в раздел "Платежи", выбрать "ЖКХ", затем указать поставщика услуги и ввести данные лицевого счета. Приложение отобразит актуальную задолженность, которую можно сразу оплатить.

Личное обращение в УК, МФЦ или на почту

Если онлайн-способы недоступны, можно узнать о долге лично. В управляющей компании или ТСЖ предоставят полную информацию о начислениях и задолженности при предъявлении паспорта и документов на квартиру. Там же можно получить справку об отсутствии задолженности в МФЦ или непосредственно в офисе УК — этот документ часто требуется при продаже жилья или оформлении субсидии.

Чтобы узнать в почтовом отделении, есть ли долги за ЖКХ, нужно сообщить оператору наименование поставщика услуги и номер лицевого счета. Если на почте какую-то квитанцию оплатить нельзя, то и уточнить наличие задолженности по ней не получится. Также можно запросить справку об отсутствии долгов за ЖКУ в МФЦ через “Госуслуги” или при личном визите.

Как оплатить задолженность по ЖКХ

Для оплаты ЖКХ любым из этих способом понадобятся лицевой счет и наименование поставщика коммунальных услуг (например, АО "Мосэнергосбыт”). При вводе данных на сайтах актуальная сумма загрузится автоматически.

Если есть квитанции, то оплатить долг не составит труда — это можно сделать в приложении любого мобильного банка, в банкомате или на почте, отсканировав QR-код каждой услуги отдельно. Например, за отопление, газ, электроэнергию.

Информация о поставщике и сумма к оплате также появится автоматически, но ее лучше перепроверить, чтобы средства в нужном объеме дошли до получателя.

Последствия неуплаты: пени, отключение, суд

Неуплата коммунальных платежей влечет серьезные последствия — от начисления пеней до судебного взыскания и ареста имущества.

“Управляющая компания или ТСЖ имеет право обратиться в суд за взысканием денежных средств, а также неустойки за несвоевременную оплату”, — добавила Татьяна Улейская, руководитель правового бюро Татьяны Улейской.

Размер и расчет пеней по статье 155 ЖК РФ

Согласно ст. 155 Жилищного кодекса за несвоевременную или неполную оплату ЖКУ собственнику начисляют пени.

“В период с 31 по 90 день просрочки платежа начисляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, далее пени вырастают до 1/130”, — рассказала Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Важно учитывать, что с 2025 года действует мораторий на применение повышенной ключевой ставки. При расчете пеней берется минимальное значение: 9,5% (ставка на 27.02.2022) или текущая ставка ЦБ на день оплаты. Поскольку в конце 2025 года ключевая ставка составляет 21%, применяется льготная ставка 9,5%.

Например, если долг составляет 10 000 рублей, то пени за первые 60 дней просрочки (с 31 по 90 день) составят примерно 190 рублей при ставке 9,5%. После 90 дней сумма пеней начнет расти быстрее из-за увеличенного коэффициента 1/130.

Пени начисляются на всю сумму долга: за воду, электричество, газ, отопление, содержание жилья, вывоз мусора и капитальный ремонт. Чем раньше погасить задолженность, тем меньше переплата.

Отключение коммунальных услуг за долг

Если за одну коммунальную услугу, за исключением холодного водоснабжения и отопления, накопился долг в два месяца, поставщик вправе ее отключить.

“Доступ к неоплаченным ЖКУ принудительно, в одностороннем порядке, прекращают до полного погашения долгов. Причем, неплательщика должны уведомить о предстоящем ограничении за две недели”, — добавила эксперт.

Процедура ограничения и отключения происходит поэтапно:

Уведомление о долге. УК или ресурсоснабжающая организация направляет должнику письменное предупреждение о намерении ограничить подачу ресурсов, если он не погасит задолженность в течение 20 дней с моменты получения уведомления. Ограничение подачи ресурсов. Сначала поставщик вводит ограничение — например, снижает напор воды или ограничивает подачу электроэнергии до минимально необходимой мощности. Полное отключение. Если в течение установленного срока долг не погашен, следует полное отключение услуги.

Ограничить и отключить могут только горячую воду, электричество и газ. Холодную воду и отопление в многоквартирных домах не отключают — по закону это нарушает санитарные нормы и создает угрозу здоровью жильцов.

После погашения задолженности подачу ресурсов должны возобновить в течение двух календарных дней. Если управляющая компания продолжает удерживать отключение, это можно оспорить через жилищную инспекцию или суд.

Судебное взыскание и работа приставов

УК или ресурсоснабжающая организация могут взыскать долг через суд.

"Зачастую УК или ТСЖ обращается в мировой суд за получением судебного приказа. После его выдачи должник вправе обратиться для его отмены в течение 10 рабочих дней с момента получения. Если суд его своевременно не направил, то к заявлению на отмену необходимо приложить ходатайство о восстановлении срока на подачу данного заявления", — сообщила Татьяна Улейская, руководитель правового бюро Татьяны Улейской.

После получения судебного приказа либо исполнительного листа, если заявление рассматривалось в общем порядке, управляющая компания или ТСЖ вправе направить данные в службу судебных приставов либо в банк для принудительного взыскания.

В случае удовлетворения иска суд обязует должника погасить долг вместе с пенями. Приставы могут арестовывать счета собственника в банках и взыскивать задолженность с доходов, но не более 50% от них.

“При наличии долга свыше 30 тысяч рублей и исполнительного документа судебный пристав вправе ограничить выезд должника за границу. Из-за коммунального долга может быть арестовано и имущество: начиная от телефона и заканчивая самой квартирой. В принципе, закон предусматривает даже лишение владельца квартиры за неуплату коммунальных счетов. Однако на практике такая мера затруднительна, особенно, если это – единственное жилье неплательщика”, — объяснила Оксана Васильева.

Проверить наличие ограничения на выезд можно на сайте ФССП или в разделе "Штрафы и долги" на портале "Госуслуг".

Особые случаи: покупка квартиры, наследство, соцнайм

Существуют ситуации, когда вопрос задолженности за коммунальные услуги требует особого внимания и юридической грамотности. Это покупка квартиры с долгами за ЖКХ от предыдущих собственников, переход долгов при вступлении в наследство и выселение по договору соцнайма.

Что делать, если купили квартиру с долгами за ЖКХ

Покупка квартиры с долгами — распространенная проблема на рынке недвижимости. Согласно ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, задолженность по взносам на капитальный ремонт переходит к новому собственнику вместе с квартирой, тогда как долги за воду, свет или отопление остаются обязанностью прежнего владельца.

Перед покупкой жилья необходимо:

Запросить у продавца справку об отсутствии задолженности из управляющей компании или МФЦ. Проверить лицевой счет через ГИС ЖКХ, "Госуслуги. Дом", региональный ЕИРЦ или МФЦ на наличие долгов. Уточнить в УК размер задолженности по всем услугам, включая капремонт. Включить в договор купли-продажи условие об обязанности продавца погасить все долги до сделки или снизить цену квартиры на сумму долга.

Долг за капремонт переходит новому собственнику автоматически, даже если покупатель не знал о его существовании. Это означает, что управляющая компания вправе требовать оплаты от нового владельца.

Чтобы не оплачивать долги предыдущего собственника, после регистрации права собственности нужно незамедлительно открыть новый лицевой счет после покупки квартиры. Для этого необходимо подать заявление в управляющую компанию с копией выписки из ЕГРН и паспортом. По закону УК обязана открыть новый лицевой счет в течение 5 рабочих дней, где задолженность предыдущего собственника будет исключена.

Если управляющая компания продолжает начислять чужие долги или отказывается открыть новый лицевой счет, следует:

направить письменную претензию с требованием перерасчета;

обратиться в жилищную инспекцию с жалобой;

при необходимости подать иск в суд о признании задолженности необоснованной.

Судебная практика показывает, что суды встают на сторону новых собственников в спорах о долгах за текущие коммунальные услуги, но взыскивают долги за капремонт, так как они связаны с самим объектом недвижимости.

© iStock.com / Quils Рубли © iStock.com / Quils Рубли. Архивное фото

Долги по ЖКХ при вступлении в наследство

Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ, наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Это означает, что если человек унаследовал квартиру, он обязан погасить долги за коммунальные услуги, накопившиеся при жизни прежнего владельца. Однако есть важные нюансы:

Наследник платит только в пределах стоимости наследства. Если квартира стоит 3 миллиона рублей, а долг составляет 4 миллиона, наследник заплатит максимум 3 миллиона — сумму, равную стоимости полученного имущества. Остальной долг списывается. Срок исковой давности по долгам за ЖКХ — 3 года (ст. 196 ГК РФ). Даже если задолженность копилась 10 лет, наследник обязан оплатить только долги за последние три года до смерти наследодателя. Задолженность взыскивается в судебном порядке, если наследник добровольно не погашает долг.

При вступлении в наследство можно подать в управляющую компанию заявление с копией свидетельства о праве на наследство и попросить заключить соглашение о рассрочке. Многие компании идут навстречу, чтобы избежать судебных издержек и получить деньги поэтапно, а не рисковать полной неуплатой.

В заявлении нужно указать:

сумму долга и период его образования;

предлагаемый график платежей (например, по 5 000 рублей ежемесячно в течение года);

обязательство своевременно вносить текущие платежи.

Если УК отказывает в рассрочке, можно обратиться в суд — судьи часто учитывают материальное положение наследника и устанавливают приемлемый график погашения задолженности.

Выселение из квартиры по договору социального найма

Если жильцы проживают в квартире по договору социального найма, то их могут выселить при неуплате квартплаты от полугода и дольше. При этом выселить не могут пенсионеров, родных погибших при выполнении служебных обязанностей, людей с ограниченными возможностями I и II группы, детей-сирот, обеспеченных жильем за счет государства.

“Крайний случай – это объявление банкротства. Формально для признания себя банкротом через суд нужно, чтобы долг был более 500 тысяч рублей, а неисполнение обязательств по оплате — более трех месяцев. Однако, если должник уверен, что его финансовое положение не позволит погасить долг в ближайшее время, то процедуру можно начать с меньшим текущим долгом. После того как суд признает человека банкротом, обязательства перед кредиторами гасятся путем реализации имущества, лишь та часть долга, которая превышает стоимость этого имущества, списывается. Также собственник может реализовать квартиру с долгами, но такой товар не всегда востребован на рынке недвижимости”, — добавила кандидат юридических наук.

Как избежать задолженности и снизить расходы

Чтобы избежать задолженности по коммунальным платежам, нужно оплачивать их ежемесячно в установленный срок и в полном объеме.

Для сокращения расходов по ЖКХ также можно установить счетчики на воду и отопление. По словам Татьяны Улейской, зачастую платить по индивидуальному счетчику выгоднее, чем по общедомовому или среднему показателю. При этом необходимо заранее сопоставить затраты на приобретение прибора и возможную экономию.

“Например, двухтарифные варианты очень часто разочаровывают владельца, поскольку экономия оказывается мизерной. Как правило, нет никакого смысла менять на них стандартные приборы учета”, — посоветовала юрист.

Эксперт добавила, что слишком холодные или раскаленные батареи относятся к услугам ненадлежащего качества. По нормативам в квартире должно быть не холоднее +18 градусов и не теплее +22 градусов (+24 градуса в особенно холодные периоды). Если норма нарушена, собственник вправе потребовать перерасчета стоимости услуг.

Также в некоторых случаях можно не платить за капитальный ремонт дома:

Если есть долг, а здание признано аварийным. По этому поводу должно быть официальное постановление. Если новостройка сдана в эксплуатацию не более трех лет назад.

Иной срок могут устанавливать местные власти. Например, в Москве за капремонт нужно платить уже спустя восемь месяцев с даты включения дома в региональную программу — об этом говорится в постановлении правительства от 29 декабря 2014 года № 88.

Оформление субсидии через МФЦ или "Госуслуги"

Если у собственника есть материальные проблемы или он относится к особой категории граждан, то можно обратиться за субсидией.

“В случае ее получения государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги. Субсидию можно получить, если доля расходов на оплату ЖКХ в семейном бюджете превышает определенный процент за последние 6 месяцев. Чаще всего это 22% по стране, а в отдельных регионах, например, в Москве, – 10%. Субсидию можно получить даже в том случае, если у вас уже есть долги за ЖКУ, но вы договорились с управляющей компанией о рассрочке. Следует понимать, что вопрос о ее предоставлении остается полностью на усмотрение УК”, — объяснила Оксана Васильева.

Подать заявление на коммунальную субсидию можно лично в МФЦ или через “Госуслуги”. Документы, необходимые для оформления: паспорта всех членов семьи, справки о доходах за последние полгода, квитанции об оплате ЖКУ, документы на жилье. Субсидия назначается на 6 месяцев, после чего требуется повторное обращение.

Перерасчет за период отсутствия

Если собственник или наниматель отсутствовал в квартире более 5 дней подряд, можно получить перерасчет за ЖКХ при отсутствии.

"Согласно пункту 86 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, вы имеете полное право потребовать перерасчета суммы за ЖКУ за период вашего отсутствия сроком более 5 дней. При этом придется заплатить за общедомовые нужды и отопление, а вот за горячую и холодную воду, газ и электроснабжение, если они не расходовались на обогрев помещения, платить не нужно. Льгота не применяется, если в квартире установлены счетчики. Чтобы вам сделали перерасчет за коммунальные расходы, необходимо подать заявление и подтверждающие документы (например, счет из гостиницы, выписку из стационара и др.) в управляющую организацию", — отметила Татьяна Улейская.

Советы юриста: как оспорить долг и защитить права

По словам Татьяны Улейской, в случае возникновения задолженности по ЖКХ необходимо:

детально проверить квитанцию на наличие дополнительных услуг (например, оплаты общедомовой ТВ-антенны или радио);

обратиться в управляющую компанию для выяснения причин задолженности, за исключением случаев, когда гражданин просто не оплачивал предоставляемые услуги;

погасить задолженности полностью или по согласованию с управляющей компанией частями.

"Если УК начислила неправильную сумму, необходимо обратиться непосредственно в организацию за перерасчетом. Если управляющая компания его не произвела либо отказала в нем, необходимо обратиться в суд с заявлением”, — порекомендовала Татьяна Улейская.

Как оспорить неправильно начисленный долг по ЖКХ в суде:

Подготовьте доказательную базу: квитанции, показания счетчиков, переписку с УК, акты о нарушениях. Составьте исковое заявление с точным описанием требований и расчетом неправомерно начисленных сумм. Приложите копии всех документов. Подайте иск в районный суд по месту нахождения УК.

Сохраняйте все квитанции и платежные документы минимум 3 года - таков срок давности по взысканию долга за ЖКХ.

© iStock.com / Pattanaphong Khuankaew Адвокат во время консультации с клиентом © iStock.com / Pattanaphong Khuankaew Адвокат во время консультации с клиентом. Архивное фото

Что нельзя делать УК: публикация списков должников

Раньше управляющие компании вывешивали списки злостных должников в подъездах с указанием имени, фамилии и отчества или полного адреса, однако в 2020 году Роскомнадзор счел, что это неправомерно и нарушает закон “О персональных данных”.

Если ваши персональные данные (ФИО, номер квартиры, сумма задолженности) были опубликованы незаконно, можно:

подать жалобу в Роскомнадзор;

обратиться в прокуратуру;

потребовать компенсации морального вреда через суд.