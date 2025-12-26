Рейтинг@Mail.ru
Дюков озвучил ожидаемые сроки снятия санкций с российских команд - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Футбол
 
17:45 26.12.2025 (обновлено: 18:24 26.12.2025)
Дюков озвучил ожидаемые сроки снятия санкций с российских команд
Дюков озвучил ожидаемые сроки снятия санкций с российских команд
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
футбол
спорт
александр дюков
международная федерация футбола (фифа)
международный олимпийский комитет (мок)
российский футбольный союз (рфс)
спорт, александр дюков, международная федерация футбола (фифа), международный олимпийский комитет (мок), российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК), Российский футбольный союз (РФС)
Дюков озвучил ожидаемые сроки снятия санкций с российских команд

Дюков надеется, что в 2026 году ФИФА и УЕФА снимут санкции с клубов из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2026 году позволят российским командам вернуться к участию в международных соревнованиях.
Олимпийский саммит 11 декабря поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
"Решений по допуску наших команд со стороны ФИФА и УЕФА в этом году, к сожалению, не было. Но в конце года мы увидели значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению к международным официальным соревнованиям всего российского спорта. Имею в виду решение МОК и его рекомендацию международным спортивным федерациям. До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта. Исходим из того, что в следующем году вслед за МОК международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях", - заявил Дюков.
26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Позднее в УЕФА заявили РИА Новости, что вопрос был снят с повестки дня, так как "не удалось найти технического решения, позволяющего российским командам играть".
"ФИФА и УЕФА были первыми федерациями по командным игровым видам спорта, которые приняли решения о допуске российских спортсменов в конце 2023 года. Речь шла о сборных U-17. ФИФА приняла решение об отмене отстранения от участия российских команд U-17 в международных соревнованиях. У УЕФА было два решения: отменить запрет и найти техническое решение, чтобы наши команды смогли играть. Это решение не было реализовано. Но мы надеемся, что с учетом рекомендаций МОК будет найдена возможность для того, чтобы на следующей жеребьевке включить наши команды в соответствующие группы. Также ожидаем такие решения от ФИФА", - сказал Дюков.
"Рекомендация МОК была принята в декабре, предметный диалог возможен в 2026 году. ФИФА в декабре проводила большие мероприятия – совет ФИФА в Дохе, Кубок арабских наций и Межконтинентальный кубок. Надо учитывать и рождественские праздники. Декабрь – не лучшее время для обстоятельных и детальных переговоров. Те контакты и общение, которые были, говорят о том, что ФИФА и УЕФА положительно оценивают решение МОК, хотя оно не является для них обязательным. Я планирую принять участие в конгрессах ФИФА и УЕФА. Участие в работе этих организаций – это в том числе возможность обсудить вопрос нашего возвращения", - заключил Дюков.
