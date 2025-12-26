Дюков озвучил ожидаемые сроки снятия санкций с российских команд

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2026 году позволят российским командам вернуться к участию в международных соревнованиях.

Олимпийский саммит 11 декабря поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.

"Решений по допуску наших команд со стороны ФИФА и УЕФА в этом году, к сожалению, не было. Но в конце года мы увидели значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению к международным официальным соревнованиям всего российского спорта. Имею в виду решение МОК и его рекомендацию международным спортивным федерациям. До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта. Исходим из того, что в следующем году вслед за МОК международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях", - заявил Дюков

26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Позднее в УЕФА заявили РИА Новости, что вопрос был снят с повестки дня, так как "не удалось найти технического решения, позволяющего российским командам играть".

"ФИФА и УЕФА были первыми федерациями по командным игровым видам спорта, которые приняли решения о допуске российских спортсменов в конце 2023 года. Речь шла о сборных U-17. ФИФА приняла решение об отмене отстранения от участия российских команд U-17 в международных соревнованиях. У УЕФА было два решения: отменить запрет и найти техническое решение, чтобы наши команды смогли играть. Это решение не было реализовано. Но мы надеемся, что с учетом рекомендаций МОК будет найдена возможность для того, чтобы на следующей жеребьевке включить наши команды в соответствующие группы. Также ожидаем такие решения от ФИФА", - сказал Дюков.