Дюков уверен, что "Ростов" не повторит путь "Химок"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что "Ростов" не повторит путь подмосковных "Химок".
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей. После появления этих сообщений клуб выступил с опровержением слухов о возможном снятии с чемпионата и сумме долгов. "Химки" не получили лицензию для выступления в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за проблем с финансированием. 18 июня клуб объявил о приостановке деятельности.
"Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения, - сказал Дюков. - Если отвечать на вопрос о "Ростове", уверен, что он не повторит путь "Химок". Как у Толстого: все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. "Химки" были клубом частного инвестора, за "Ростовом" стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область — футбольный регион".
CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" компенсацию
16 декабря, 10:13