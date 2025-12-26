Рейтинг@Mail.ru
Дюков уверен, что "Ростов" не повторит путь "Химок" - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:39 26.12.2025 (обновлено: 18:18 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/djukov-2064951032.html
Дюков уверен, что "Ростов" не повторит путь "Химок"
Дюков уверен, что "Ростов" не повторит путь "Химок" - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Дюков уверен, что "Ростов" не повторит путь "Химок"
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что "Ростов" не повторит путь подмосковных... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:39:00+03:00
2025-12-26T18:18:00+03:00
футбол
спорт
ростовская область
александр дюков
российский футбольный союз (рфс)
ростов
химки
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742942862_337:0:2875:1428_1920x0_80_0_0_0a8502d1184b3f022ade65c86c03feb9.jpg
https://ria.ru/20251216/sud-2062297846.html
ростовская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742942862_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7794f68d5589b30f25bac583c60ba192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ростовская область, александр дюков, российский футбольный союз (рфс), ростов, химки, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ростовская область, Александр Дюков, Российский футбольный союз (РФС), Ростов, Химки, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дюков уверен, что "Ростов" не повторит путь "Химок"

Президент РФС Дюков уверен, что "Ростов" не повторит путь "Химок"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что "Ростов" не повторит путь подмосковных "Химок".
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей. После появления этих сообщений клуб выступил с опровержением слухов о возможном снятии с чемпионата и сумме долгов. "Химки" не получили лицензию для выступления в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за проблем с финансированием. 18 июня клуб объявил о приостановке деятельности.
"Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения, - сказал Дюков. - Если отвечать на вопрос о "Ростове", уверен, что он не повторит путь "Химок". Как у Толстого: все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. "Химки" были клубом частного инвестора, за "Ростовом" стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область — футбольный регион".
Матиас Норманн - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" компенсацию
16 декабря, 10:13
 
ФутболСпортРостовская областьАлександр ДюковРоссийский футбольный союз (РФС)РостовХимкиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала