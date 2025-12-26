Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что не оказывал влияния на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина прекратить совмещение постов и уйти из московского "Динамо".