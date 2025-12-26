https://ria.ru/20251226/djukov-2064949163.html
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что не оказывал влияния на решение главного тренера сборной России Валерия... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:33:00+03:00
2025-12-26T17:33:00+03:00
2025-12-26T18:11:00+03:00
футбол
спорт
россия
александр дюков
валерий карпин
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736354330_0:385:2956:2048_1920x0_80_0_0_b2ca06df69e879854814258ab0c3071f.jpg
https://ria.ru/20251204/karpin-2059707726.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736354330_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f842cabd60baa2edfc9528c106ec6b0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, александр дюков, валерий карпин, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл), динамо москва, ростов
Футбол, Спорт, Россия, Александр Дюков, Валерий Карпин, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва, Ростов
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
Президент РФС Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"