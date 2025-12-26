Рейтинг@Mail.ru
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
Футбол
Футбол
 
17:33 26.12.2025 (обновлено: 18:11 26.12.2025)
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что не оказывал влияния на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина прекратить совмещение постов и уйти из московского "Динамо".
Карпин 17 ноября по собственному желанию ушел с поста главного тренера "Динамо", решив полностью сосредоточиться на работе со сборной. До этого он одновременно работал в национальной команде и "Ростове".
"Это было решение Валерия Георгиевича. Никакого влияния с моей стороны на него не было. При этом не вижу связи между решением Валерия Георгиевича и результатами двух последних матчей сборной", - сказал Дюков.
Заголовок открываемого материала