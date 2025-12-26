https://ria.ru/20251226/beton-2064749449.html
Путину и Орбану предложат участвовать в заливке первого бетона АЭС "Пакш-2"
2025-12-26T01:07:00+03:00
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану предложат принять участие в церемонии заливки первого бетона венгерской АЭС "Пакш-2", которая намечена на начало февраля, сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы будем предлагать, конечно, первым лицам принимать участие. Слово будет за ними", - сказал Лихачев
, отвечая на соответствующий вопрос.
Он назвал заливку первого бетона одним из самых важных событий в рамках создания АЭС.
"Мы пока целимся в февраль с самым, наверное, важным событием стройки. У станции много важных событий, но самое важное событие стройки, это, конечно, первый бетон. Это переход уже к получению ядерной лицензии и созданию объекта как объекта использования атомной энергии. Планируем это на начало февраля", - сообщил Лихачев.