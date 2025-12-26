Путину и Орбану предложат участвовать в заливке первого бетона АЭС "Пакш-2"

"Мы пока целимся в февраль с самым, наверное, важным событием стройки. У станции много важных событий, но самое важное событие стройки, это, конечно, первый бетон. Это переход уже к получению ядерной лицензии и созданию объекта как объекта использования атомной энергии. Планируем это на начало февраля", - сообщил Лихачев.