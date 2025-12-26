https://ria.ru/20251226/benilyuks-2064762905.html
Раскрыты потери экспортеров Бенилюкса после введения санкций против России
Раскрыты потери экспортеров Бенилюкса после введения санкций против России - РИА Новости, 26.12.2025
Раскрыты потери экспортеров Бенилюкса после введения санкций против России
Бельгия, Нидерланды и Люксембург, которые образуют политико-экономический и таможенный союз — Бенилюкс, суммарно потеряли свыше половины своего экспорта в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T07:04:00+03:00
2025-12-26T07:04:00+03:00
2025-12-26T07:06:00+03:00
Раскрыты потери экспортеров Бенилюкса после введения санкций против России
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бельгия, Нидерланды и Люксембург, которые образуют политико-экономический и таможенный союз — Бенилюкс, суммарно потеряли свыше половины своего экспорта в Россию после санкций Евросоюза против страны, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
По итогам января-октября текущего года страны Бенилюкса получили 4,8 миллиарда евро от экспорта на российский рынок против 9,9 миллиарда за аналогичный период 2021 года. Таким образом, доходы от торговли с Россией
на фоне санкций упали на 51,5 процента.
При этом больше всего потерял Люксембург
: экспортные поступления за 10 месяцев сократились до 2,1 миллиона евро против 105,4 миллиона четырьмя годами ранее. Что касается Нидерландов
, то их доходы упали в три раза — до 2,6 миллиарда евро. Бельгия
лишилась 38 процентов своего экспорта и в текущем году заработала лишь 2,2 миллиарда евро.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.