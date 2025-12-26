Раскрыты потери экспортеров Бенилюкса после введения санкций против России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бельгия, Нидерланды и Люксембург, которые образуют политико-экономический и таможенный союз — Бенилюкс, суммарно потеряли свыше половины своего экспорта в Россию после санкций Евросоюза против страны, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург, принял 19 пакетов санкций.