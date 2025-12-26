"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин

"Комплекс "Орешник" размещен на нашей территории… Все в интернете были свидетелями возможностей комплекса. Комплекс можно применять как в ядерном снаряжении, так и в простом снаряжении ракеты. Дальность применения - наверное, это не большая тайна, - до 5 тысяч километров может лететь", - сказал министр в интервью телеканалу "Первый информационный", отвечая на вопрос о тактико-технических характеристиках заступившего на боевое дежурство в стране комплекса "Орешник".