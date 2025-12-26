https://ria.ru/20251226/belorussija-2064817468.html
"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин
"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин
Размещенный на территории Белоруссии комплекс "Орешник" может иметь ядерное и обычное снаряжение, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 26.12.2025
Хренин: размещенный в Белоруссии "Орешник" может иметь разное снаряжение