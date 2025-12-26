Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 26.12.2025 (обновлено: 11:58 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/belorussija-2064817468.html
"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин
"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин - РИА Новости, 26.12.2025
"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин
Размещенный на территории Белоруссии комплекс "Орешник" может иметь ядерное и обычное снаряжение, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:46:00+03:00
2025-12-26T11:58:00+03:00
в мире
белоруссия
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
https://ria.ru/20251224/lukashenko-2064307952.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин
"Орешник" можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин

Хренин: размещенный в Белоруссии "Орешник" может иметь разное снаряжение

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Размещенный на территории Белоруссии комплекс "Орешник" может иметь ядерное и обычное снаряжение, сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин.
"Комплекс "Орешник" размещен на нашей территории… Все в интернете были свидетелями возможностей комплекса. Комплекс можно применять как в ядерном снаряжении, так и в простом снаряжении ракеты. Дальность применения - наверное, это не большая тайна, - до 5 тысяч километров может лететь", - сказал министр в интервью телеканалу "Первый информационный", отвечая на вопрос о тактико-технических характеристиках заступившего на боевое дежурство в стране комплекса "Орешник".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Лукашенко заслушал доклад о размещении "Орешника"
24 декабря, 12:15
 
В миреБелоруссияВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала