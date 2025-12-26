Рейтинг@Mail.ru
"Самара" одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
20:56 26.12.2025 (обновлено: 21:19 26.12.2025)
"Самара" одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
"Самара" одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб "Самара" обыграл "Нижний Новгород" и одержал свою первую победу в текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
"Самара" одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Самары" одержали первую победу в текущем сезоне Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Баскетбольный клуб "Самара" обыграл "Нижний Новгород" и одержал свою первую победу в текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 79:71 (33:20, 14:16, 27:17, 5:18) в пользу гостей. В составе "Самары" самым результативным стал Евгений Минченко (24 очка), а Данила Походяев оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов). У "Нижнего Новгорода" больше всех очков набрал Айзея Вашингтон - 16.
"Самара" установила рекорд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков в первой четверти в гостевых матчах.
Ранее "Самара" проиграла все предыдущие 16 матчей в текущем регулярном чемпионате. С учетом прошлого сезона серия поражений самарской команды составила 18 встреч. Свою предыдущую победу "Самара" также одержала в матче против "Нижнего Новгорода" 6 апреля (91:87). Всего в 2025 году самарцы выиграли три матча.
"Самара" по-прежнему замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. "Нижний Новгород" с 4 победами и 13 поражениями располагается на девятой строчке.
"Нижний Новгород" 29 декабря проведет свой последний матч в 2025 году и сыграет в гостях с "Пармой" из Перми. "Самара" 7 января на выезде встретится с красноярским "Енисеем".
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
