Доля одобрения автокредитов в России этой осенью упала

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доля одобрения автокредитов в России осенью 2025 года упала до 21% с 30,3% годом ранее, говорится в исследовании финтех-сервиса "ПСБ Финанс", которое есть у РИА Новости.

"Получить автокредит осенью 2025 года смог лишь каждый пятый заемщик (21%), обратившийся в банк. Годом ранее этот показатель составлял 30,3%. Ключевыми сложностями в процессе оформления клиенты назвали необходимость подтверждения официального дохода и требование банков приобретать дорогостоящие страховые продукты", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено 5 тысяч человек по всей России в октябре-ноябре 2025 года.

В ходе исследования выяснилось, что за последний год получить кредит на покупку автомобиля стало сложнее. Так, 18,4% из тех, кто обращался за кредитом этой осенью, отметили, что получить кредит было непросто из-за требования официально подтвердить свой доход. Для этого нужно было собирать документы, при том что часть дохода заемщиков может оказаться в "серой зоне".

Кроме того, среди обязывающих условий от банков 18,2% респондентов назвали требование приобретать дорогостоящую страховку каско. А 15,7% опрошенных были вынуждены по требованию кредитора оформить договор страхования жизни.

"11,8% отметили, что сложности в получении автокредита были связаны с тем, что от них потребовали разного рода документы. 10,5% сообщили, что при получении автокредита возникали "технические сложности", которые требовали, в частности, длительного ожидания одобрения заявки банком", - отмечается в материалах.

Среди тех, кому автокредит все же одобрили, наиболее популярными стали автомобили отечественных марок — 37,1% выданных кредитов. На китайские автомобили пришлось 25,7% займов, 24,6% — на европейские авто из числа ушедших с российского рынка марок, а 12,6% — на автобренды из других стран.

"Мы наблюдаем системное сжатие рынка автокредитования, связанное как с регуляторными ограничениями, так и с ростом требований к заемщикам. Это меняет структуру спроса: клиенты все чаще ищут более гибкие инструменты финансирования покупки автомобиля", - прокомментировала коммерческий директор финтех-сервиса "ПСБ Финанс" Татьяна Благовещенская.