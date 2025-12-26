Находящегося в Армении в заключении архиепископа Микаэла прооперировали

ЕРЕВАН, 26 дек - РИА Новости. Приговоренного в Армении к двум годам тюрьмы архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна прооперировали в ереванском медцентре "Измирлян", сообщает в пятницу команда адвокатов священника.

Ранее оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил журналистам, что архиепископ Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции. По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.