13:22 26.12.2025
В московских ветклиниках стартовала акция "Елка для питомца"
Новости
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Акция "Елка для питомца" стартовала в государственных ветеринарных клиниках Москвы, она продлится до вечера 31 декабря, ветврачи подготовили для питомцев лакомства, игрушки и другие сюрпризы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Двадцать шестого декабря в государственных ветеринарных клиниках Москвы началась новогодняя акция "Елка для питомца". Впервые госветслужба столицы провела ее в прошлом году, чтобы подарить праздничное настроение хозяевам четвероногих и самим хвостатым пациентам, которые нуждаются в помощи специалистов и должны проходить лечение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году в акции участвует 10 государственных ветклиник. В холле каждой из них установлены елки, украшенные подарками для питомцев. Завершив прием у ветврача, любой посетитель может выбрать и снять с праздничного дерева понравившийся презент. Ветврачи подготовили для питомцев лакомства, игрушки и другие сюрпризы. Новогодняя акция продлится до вечера 31 декабря 2025 года.
"В предновогодние дни хочется заниматься приятными хлопотами, подготовкой к празднику, но иногда приходится проводить их в ветклинике, если любимый питомец заболел. Чтобы поднять настроение владельцам, а четвероногих пациентов настроить на скорейшее выздоровление, мы начинаем нашу добрую акцию "Елка для питомца". С 26 по 31 декабря каждый клиент получит заряд позитива и доброты от наших ветеринарных врачей, ни один питомец не уйдет без подарка!" - рассказали в ГБУ "Мосветобъединение", чьи слова приводятся в сообщении.
В сообщении уточняются ветклиники, в которых проходит акция "Елка для питомца": ветклиника "Коптево", Советская ветклиника, Калининская ветклиника, ветклиника "Вешняки", Зеленоградская ветклиника, ветеринарный участок "Отрадное", Яковлевская ветклиника, Бутовская ветклиника, Кунцевская ветклиника, Московская станция по борьбе с болезнями животных.
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения
25 декабря, 18:07
 
