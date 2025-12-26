В московских ветклиниках стартовала акция "Елка для питомца"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Акция "Елка для питомца" стартовала в государственных ветеринарных клиниках Москвы, она продлится до вечера 31 декабря, ветврачи подготовили для питомцев лакомства, игрушки и другие сюрпризы, Акция "Елка для питомца" стартовала в государственных ветеринарных клиниках Москвы, она продлится до вечера 31 декабря, ветврачи подготовили для питомцев лакомства, игрушки и другие сюрпризы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Двадцать шестого декабря в государственных ветеринарных клиниках Москвы началась новогодняя акция "Елка для питомца". Впервые госветслужба столицы провела ее в прошлом году, чтобы подарить праздничное настроение хозяевам четвероногих и самим хвостатым пациентам, которые нуждаются в помощи специалистов и должны проходить лечение", - говорится в сообщении.

© Фото : Пресс-служба Комитета ветеринарии города Москвы Акция "Елка для питомца" стартовала в государственных ветеринарных клиниках Москвы © Фото : Пресс-служба Комитета ветеринарии города Москвы Акция "Елка для питомца" стартовала в государственных ветеринарных клиниках Москвы

Отмечается, что в этом году в акции участвует 10 государственных ветклиник. В холле каждой из них установлены елки, украшенные подарками для питомцев. Завершив прием у ветврача, любой посетитель может выбрать и снять с праздничного дерева понравившийся презент. Ветврачи подготовили для питомцев лакомства, игрушки и другие сюрпризы. Новогодняя акция продлится до вечера 31 декабря 2025 года.

"В предновогодние дни хочется заниматься приятными хлопотами, подготовкой к празднику, но иногда приходится проводить их в ветклинике, если любимый питомец заболел. Чтобы поднять настроение владельцам, а четвероногих пациентов настроить на скорейшее выздоровление, мы начинаем нашу добрую акцию "Елка для питомца". С 26 по 31 декабря каждый клиент получит заряд позитива и доброты от наших ветеринарных врачей, ни один питомец не уйдет без подарка!" - рассказали в ГБУ "Мосветобъединение", чьи слова приводятся в сообщении.