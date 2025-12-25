Журова: Мальцева выполняет миссию, продвигая мужское синхронное плавание

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Признание Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года совершенно заслуженно, поскольку в организации оценили продвижение россиянином в мире именно мужской разновидности синхронного плавания, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
World Aquatics в среду сообщила о признании Мальцева лучшим синхронистом года. На чемпионате мира - 2025 в Сингапуре россиянин завоевал три золотые медали и одну серебряную. Он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.
«
"Саша совершенно потрясающий парень. И он мне очень нравится тем, что разрушает стереотипы. А это очень непросто в нашей стране - выступать в таком считающимся женским виде спорта и разрушать эти стереотипы. Саша молодец, что это делает и делает именно по-мужски, что очень важно. Он ведет себя, как настоящий парень, не обращая никакого внимания на глупости, периодически летящие в его адрес из-за выбора этого вида спорта. Но почему-то в балете мужчина выступать может, в танцах может, а в синхронном плавании не может? Это глупо, когда его периодически критикуют и навешивают на него какие-то ярлыки", - сказала Журова.
"Я недавно с ним говорила, и он сказал, что хочет набрать мальчишек, чтобы у него были продолжатели. И для всего мира высоким уровнем программ он тоже демонстрирует, что мужчины тоже могут так здорово выступать в синхронном плавании. И это ведь важный пример для мира, что таких высоких достижений добивается не американец или канадец, а на удивление всем именно россиянин. Все делает по-мужски четко и правильно, он не изображает себя в женском синхронном плавании, он показывает себя в мужском синхронном плавании. При этом полностью соответствуя всем канонам и пониманию этого вида спорта. И такая награда полностью заслужена Александром Мальцевым. Ведь важно, что он выполняет мировую миссию, продвигая мужское синхронное плавание. И международная федерация оценила это именно так", - подчеркнула собеседница агентства.