Журова: Мальцева выполняет миссию, продвигая мужское синхронное плавание - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
12:26 25.12.2025 (обновлено: 13:42 25.12.2025)
Журова: Мальцева выполняет миссию, продвигая мужское синхронное плавание
Журова: Мальцева выполняет миссию, продвигая мужское синхронное плавание
спорт, сингапур (город), александр мальцев (синхронист), светлана журова, майя гурбанбердиева, госдума рф
Спорт, Сингапур (город), Александр Мальцев (синхронист), Светлана Журова, Майя Гурбанбердиева, Госдума РФ
Журова: Мальцева выполняет миссию, продвигая мужское синхронное плавание

Журова назвала признание Мальцева лучшим синхронистом года заслуженным

© Фото : Социальные сети Александра МальцеваАлександр Мальцев
Александр Мальцев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Социальные сети Александра Мальцева
Александр Мальцев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Признание Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года совершенно заслуженно, поскольку в организации оценили продвижение россиянином в мире именно мужской разновидности синхронного плавания, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
World Aquatics в среду сообщила о признании Мальцева лучшим синхронистом года. На чемпионате мира - 2025 в Сингапуре россиянин завоевал три золотые медали и одну серебряную. Он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.
«
"Саша совершенно потрясающий парень. И он мне очень нравится тем, что разрушает стереотипы. А это очень непросто в нашей стране - выступать в таком считающимся женским виде спорта и разрушать эти стереотипы. Саша молодец, что это делает и делает именно по-мужски, что очень важно. Он ведет себя, как настоящий парень, не обращая никакого внимания на глупости, периодически летящие в его адрес из-за выбора этого вида спорта. Но почему-то в балете мужчина выступать может, в танцах может, а в синхронном плавании не может? Это глупо, когда его периодически критикуют и навешивают на него какие-то ярлыки", - сказала Журова.
"Я недавно с ним говорила, и он сказал, что хочет набрать мальчишек, чтобы у него были продолжатели. И для всего мира высоким уровнем программ он тоже демонстрирует, что мужчины тоже могут так здорово выступать в синхронном плавании. И это ведь важный пример для мира, что таких высоких достижений добивается не американец или канадец, а на удивление всем именно россиянин. Все делает по-мужски четко и правильно, он не изображает себя в женском синхронном плавании, он показывает себя в мужском синхронном плавании. При этом полностью соответствуя всем канонам и пониманию этого вида спорта. И такая награда полностью заслужена Александром Мальцевым. Ведь важно, что он выполняет мировую миссию, продвигая мужское синхронное плавание. И международная федерация оценила это именно так", - подчеркнула собеседница агентства.
Александр Мальцев - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
"Преодолел стереотипы": Журова оценила выступление Мальцева на ЧМ
26 июля, 15:32
 
СпортСингапур (город)Александр Мальцев (синхронист)Светлана ЖуроваМайя ГурбанбердиеваГосдума РФ
 
