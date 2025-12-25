Журова: Мальцева выполняет миссию, продвигая мужское синхронное плавание

"Я недавно с ним говорила, и он сказал, что хочет набрать мальчишек, чтобы у него были продолжатели. И для всего мира высоким уровнем программ он тоже демонстрирует, что мужчины тоже могут так здорово выступать в синхронном плавании. И это ведь важный пример для мира, что таких высоких достижений добивается не американец или канадец, а на удивление всем именно россиянин. Все делает по-мужски четко и правильно, он не изображает себя в женском синхронном плавании, он показывает себя в мужском синхронном плавании. При этом полностью соответствуя всем канонам и пониманию этого вида спорта. И такая награда полностью заслужена Александром Мальцевым. Ведь важно, что он выполняет мировую миссию, продвигая мужское синхронное плавание. И международная федерация оценила это именно так", - подчеркнула собеседница агентства.