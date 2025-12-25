Рейтинг@Mail.ru
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд - РИА Новости, 25.12.2025
15:40 25.12.2025 (обновлено: 15:58 25.12.2025)
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд
россия, польша, варшава, сергей андреев, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московский городской суд, происшествия
Россия, Польша, Варшава, Сергей Андреев, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд, Происшествия
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд

© РИА Новости / Алексей Бухчин | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В суд направили дело украинской журналистки Ирины Земляны*, которая облила сиропом российского посла в Польше Сергея Андреева в 2022 году, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Утверждено обвинительное заключение <...> в отношении украинской журналистки Ирины Земляны*. Она заочно обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК России, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 282 <...>, п. "д" ч. 2 ст. 207.3", — говорится в релизе.
Здание генерального консульства России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ
24 декабря, 23:42
Материалы направили в Мосгорсуд.
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" журналистка с другими лицами напала на дипломата во время церемонии возложения венков. Они заблокировали ему и членам его делегации проход к памятнику, после чего облили посла красной жидкостью, сорвали георгиевскую ленточку и очки. Все это сопровождалось оскорблениями. Как сообщил Андреев, на него выплеснули сироп.
В прокуратуре подчеркнули, что нападение было совершено, чтобы осложнить отношений между Россией и Польшей. Кроме того, по данным ГП, в 2022 и 2024 годах журналистка размещала в социальных сетях публикации с фейками о российской армии.
Земляну* объявили в международный розыск и заочно арестовали. В феврале 2024 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов.
* внесена в список террористов и экстремистов.
Генконсульство России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Российский дипломат в Польше рассказал о ситуации с консульством в Гданьске
Вчера, 15:17
 
