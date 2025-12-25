Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд

"Утверждено обвинительное заключение <...> в отношении украинской журналистки Ирины Земляны*. Она заочно обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК России, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 282 <...>, п. "д" ч. 2 ст. 207.3 ", — говорится в релизе.

В прокуратуре подчеркнули, что нападение было совершено, чтобы осложнить отношений между Россией и Польшей. Кроме того, по данным ГП, в 2022 и 2024 годах журналистка размещала в социальных сетях публикации с фейками о российской армии.