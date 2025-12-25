https://ria.ru/20251225/zhurnalistka-2064641027.html
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд - РИА Новости, 25.12.2025
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд
В суд направили дело украинской журналистки Ирины Земляны*, которая облила сиропом российского посла в Польше Сергея Андреева в 2022 году, сообщили в... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
В суд направили дело украинской журналистки Ирины Земляны*, которая облила сиропом российского посла в Польше Сергея Андреева в 2022 году, сообщили
в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Утверждено обвинительное заключение <...> в отношении украинской журналистки Ирины Земляны*. Она заочно обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК России, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 282 <...>, п. "д" ч. 2 ст. 207.3", — говорится в релизе.
Материалы направили в Мосгорсуд.
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве
возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" журналистка с другими лицами напала на дипломата во время церемонии возложения венков. Они заблокировали ему и членам его делегации проход к памятнику, после чего облили посла красной жидкостью, сорвали георгиевскую ленточку и очки. Все это сопровождалось оскорблениями. Как сообщил Андреев, на него выплеснули сироп.
В прокуратуре подчеркнули, что нападение было совершено, чтобы осложнить отношений между Россией и Польшей. Кроме того, по данным ГП, в 2022 и 2024 годах журналистка размещала в социальных сетях публикации с фейками о российской армии.
Земляну* объявили в международный розыск и заочно арестовали. В феврале 2024 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов.
* внесена в список террористов и экстремистов.