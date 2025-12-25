Рейтинг@Mail.ru
Житель Забайкалья получил 15 лет за участие в террористической организации
04:31 25.12.2025
Житель Забайкалья получил 15 лет за участие в террористической организации
Житель Забайкалья получил 15 лет за участие в террористической организации - РИА Новости, 25.12.2025
Житель Забайкалья получил 15 лет за участие в террористической организации
Второй Восточный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы жителю Забайкалья Петру Мыльникову за участие в экстремистской и террористической... РИА Новости, 25.12.2025
2025
происшествия, россия, забайкальский край
Происшествия, Россия, Забайкальский край
Житель Забайкалья получил 15 лет за участие в террористической организации

Жителя Забайкалья осудили на 15 лет за участие в террористической организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы жителю Забайкалья Петру Мыльникову за участие в экстремистской и террористической организациях и за призывы к терактам, сообщает суд.
По данным суда, Мыльников с 2018 по 2021 год участвовал в деятельности экстремистской организации "Артподготовка"*. Он наносил на объекты на территории пгт Оловянная Забайкальского края лозунги запрещенной организации, публиковал видео о ее деятельности в своем Youtube-канале "Пётр Мыльников".
"Кроме того, часть вышеуказанных опубликованных Мыльниковым видеоматериалов содержали призывы к посягательству на жизнь президента Российской Федерации Путина В.В. и президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., на причинение смерти выделенным группам лиц по различным признакам (политическим, идеологическим, социальной принадлежности и др.), тем самым Мыльников призвал неограниченный круг лиц к осуществлению экстремистской и террористической деятельности", - отмечает суд.
Также в октябре 2021 года Мыльников, желая участвовать в признанной террористической организации "Террористическое сообщество"*, созданной из числа участников запрещенной "Артподготовки"*, в групповом чате сообщал о способах агитации и пропаганды. В январе 2023 года в подтверждение участия в этой организации он получил соответствующие "революционный вексель" и партийный билет.
"Суд по совокупности преступлений назначил Мыльникову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечает суд.
Также Мыльникова на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов и ограничили ему свободу на 1 год. Кроме того, суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация
ПроисшествияРоссияЗабайкальский край
 
 
