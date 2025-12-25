Рейтинг@Mail.ru
Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер - РИА Новости, 25.12.2025
10:52 25.12.2025
Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер
Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер - РИА Новости, 25.12.2025
Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РЖД Олег Белозеров отправили с Казанского вокзала в Москве в первый рейс поезд с брендированным вагоном "Россия. Жириновский", РИА Новости, 25.12.2025
Москва, Адлер, Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ, РЖД
РИА Новости: первый поезд в честь Жириновского отправился в Адлер из Москвы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТематический поезд с вагоном "Россия. Жириновский" в честь 80-летия Владимира Жириновского, следующий по маршруту Москва – Адлер, на Казанском вокзале в Москве
Тематический поезд с вагоном Россия. Жириновский в честь 80-летия Владимира Жириновского, следующий по маршруту Москва – Адлер, на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Тематический поезд с вагоном "Россия. Жириновский" в честь 80-летия Владимира Жириновского, следующий по маршруту Москва – Адлер, на Казанском вокзале в Москве
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РЖД Олег Белозеров отправили с Казанского вокзала в Москве в первый рейс поезд с брендированным вагоном "Россия. Жириновский", который посвящен 80-летию со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд совершит рейс по маршруту Москва - Адлер.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Мы победим": каким Жириновский видел мир после украинского конфликта
28 ноября, 18:08
Как отметили в пресс-службе партии, всего будет организовано 18 тематических поездов. Они будут курсировать по трем маршрутам - "Москва- Владивосток", "Москва-Казань" и "Москва-Адлер" с декабря 2025 года по декабрь 2026 года. Данный проект является совместной работой ЛДПР и ОАО "РЖД".
Вагон поезда украшен изображением Жириновского в профиль, а также личным автографом политика.
Внутри вагона находятся: мини-библиотеки с трудами Жириновского, на дверях купе размещены цитаты и памятные фотографии основателя ЛДПР. Кроме того, в вагоне-ресторане пассажирам будет предложено меню из его любимых блюд.
В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, молодежное крыло партии и другие представители ЛДПР.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе вспомнили слова Жириновского из-за ситуации на Украине
21 ноября, 23:22
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее рассказал Слуцкий, памятный концерт "Жириновский. Начало", приуроченный к празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского, состоится в Москве 16 января на сцене Малого театра.
Жириновский был лидером ЛДПР на протяжении более 30 лет. Он возглавил партию 31 марта 1990 года, а в апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.
Жириновскому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Зеленский будет последним": найдено новое пророчество Жириновского
17 декабря, 12:08
 
