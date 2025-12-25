https://ria.ru/20251225/zhirinovskiy-2064529941.html
Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер
Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РЖД Олег Белозеров отправили с Казанского вокзала в Москве в первый рейс поезд с брендированным вагоном "Россия. Жириновский", РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РЖД Олег Белозеров отправили с Казанского вокзала в Москве в первый рейс поезд с брендированным вагоном "Россия. Жириновский", который посвящен 80-летию со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд совершит рейс по маршруту Москва
- Адлер
.
Как отметили в пресс-службе партии, всего будет организовано 18 тематических поездов. Они будут курсировать по трем маршрутам - "Москва- Владивосток", "Москва-Казань" и "Москва-Адлер" с декабря 2025 года по декабрь 2026 года. Данный проект является совместной работой ЛДПР
и ОАО "РЖД
".
Вагон поезда украшен изображением Жириновского
в профиль, а также личным автографом политика.
Внутри вагона находятся: мини-библиотеки с трудами Жириновского, на дверях купе размещены цитаты и памятные фотографии основателя ЛДПР. Кроме того, в вагоне-ресторане пассажирам будет предложено меню из его любимых блюд.
В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Госдумы
, молодежное крыло партии и другие представители ЛДПР.
Ранее президент РФ Владимир Путин
постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
Как ранее рассказал Слуцкий
, памятный концерт "Жириновский. Начало", приуроченный к празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского, состоится в Москве 16 января на сцене Малого театра.
Жириновский был лидером ЛДПР на протяжении более 30 лет. Он возглавил партию 31 марта 1990 года, а в апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.
Жириновскому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет.