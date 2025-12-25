Слух может временно ухудшаться при гонконгском гриппе, сообщил эксперт

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ухудшение слуха может наблюдаться у больных гриппом, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что россияне жалуются на потерю слуха после перенесённого гриппа A (H3N2), известного как гонконгский.

"Грипп сопровождается такими симптомами, как жар, озноб, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, кашель, боль в горле. Также при гриппе могут наблюдаться насморк или заложенность носа, развивается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы. В результате больной гриппом испытывает боль в области ушей, их заложенность, может наблюдаться ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят", - сказал Чуланов

Он добавил, что при гриппе высока вероятность развития осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы, почек. Также нередко наблюдаются осложнения со стороны органов слуха. Отиты обычно возникают в результате присоединения бактериальной инфекции и наиболее часто развиваются у детей.