15:32 25.12.2025 (обновлено: 15:37 25.12.2025)
Слух может временно ухудшаться при гонконгском гриппе, сообщил эксперт
Слух может временно ухудшаться при гонконгском гриппе, сообщил эксперт

Чуланов: слух может ухудшаться при гриппе, после выздоровления это проходит

© iStock.com / Nenad CavoskiМужчина с кружкой чая
Мужчина с кружкой чая - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© iStock.com / Nenad Cavoski
Мужчина с кружкой чая. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ухудшение слуха может наблюдаться у больных гриппом, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что россияне жалуются на потерю слуха после перенесённого гриппа A (H3N2), известного как гонконгский.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вирусолог оценил вероятность новой пандемии гонконгского гриппа
24 декабря, 03:23
"Грипп сопровождается такими симптомами, как жар, озноб, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, кашель, боль в горле. Также при гриппе могут наблюдаться насморк или заложенность носа, развивается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы. В результате больной гриппом испытывает боль в области ушей, их заложенность, может наблюдаться ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят", - сказал Чуланов.
Он добавил, что при гриппе высока вероятность развития осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы, почек. Также нередко наблюдаются осложнения со стороны органов слуха. Отиты обычно возникают в результате присоединения бактериальной инфекции и наиболее часто развиваются у детей.
"Особому риску развития осложнений гриппа подвергаются пожилые люди, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями. Предотвратить развитие осложнений позволяет соблюдение постельного режима – переносить болезнь на ногах опасно", - отметил специалист.
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Москве снизилась заболеваемость гриппом
23 декабря, 17:00
 
