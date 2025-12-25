https://ria.ru/20251225/zdorove-2064637237.html
Слух может временно ухудшаться при гонконгском гриппе, сообщил эксперт
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ухудшение слуха может наблюдаться у больных гриппом, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что россияне жалуются на потерю слуха после перенесённого гриппа A (H3N2), известного как гонконгский.
"Грипп сопровождается такими симптомами, как жар, озноб, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, кашель, боль в горле. Также при гриппе могут наблюдаться насморк или заложенность носа, развивается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы. В результате больной гриппом испытывает боль в области ушей, их заложенность, может наблюдаться ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят", - сказал Чуланов
Он добавил, что при гриппе высока вероятность развития осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы, почек. Также нередко наблюдаются осложнения со стороны органов слуха. Отиты обычно возникают в результате присоединения бактериальной инфекции и наиболее часто развиваются у детей.
"Особому риску развития осложнений гриппа подвергаются пожилые люди, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями. Предотвратить развитие осложнений позволяет соблюдение постельного режима – переносить болезнь на ногах опасно", - отметил специалист.