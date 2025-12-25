Захарова напомнила причину авиакатастрофы Embraer 190 в Казахстане

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что первопричиной авиакатастрофы пассажирского лайнера Embraer 190 Азербайджанских авиалиний (AZAL), произошедшей 25 декабря 2024 года, стала атака украинских беспилотных летательных аппаратов.

"В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений", - подчеркнула она.