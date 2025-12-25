Рейтинг@Mail.ru
Захарова поздравила бойцов СВО с Новым годом - РИА Новости, 25.12.2025
18:46 25.12.2025
Захарова поздравила бойцов СВО с Новым годом
Захарова поздравила бойцов СВО с Новым годом - РИА Новости, 25.12.2025
Захарова поздравила бойцов СВО с Новым годом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила с наступающим Новым годом журналистов и находящихся на передовой бойцов СВО, отметила их вклад в...
россия, мария захарова, общество
Россия, Мария Захарова, Общество
Захарова поздравила бойцов СВО с Новым годом

Захарова поздравила с Новым годом журналистов и бойцов СВО

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила с наступающим Новым годом журналистов и находящихся на передовой бойцов СВО, отметила их вклад в отстаивание интересов РФ.
"Прежде всего я хочу обратиться к журналистском сообществу и поблагодарить за совместную плодотворную, как вы видите, работу. Министерство иностранных дел Российской Федерации всегда открыто к дальнейшему конструктивному сотрудничеству. Ваша журналистская миссия сегодня без преувеличения имеет особое значение. В условиях неослабевающих попыток агрессивного навязывания постправды, важно несмотря ни на что оставаться приверженными высоким стандартам журналистской этики, способствовать распространению достоверной информации и просто бороться с фейками", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Она подчеркнула стойкость российских средств массовой информации. По ее словам, несмотря на беспрецедентное давление, российские журналисты продолжают честно и достойно выполнять свой профессиональный долг.
"Это давление вы ощущаете за рубежом постоянно, вас вносят во всякие экстремистские списки, сайты, санкционные листы. Вас захватывают, вас убивают. Несмотря на это, вы делаете свое дело. Вы продолжаете честно и достойно выполнять свой профессиональный долг", - рассказала она.
Отдельное внимание в своем поздравлении Захарова уделила находящимся в зоне СВО бойцам. Дипломат отметила, что именно они с каждым днем приближают победу России.
"Наши настоящие герои, который взяли на себя великий ратный труд - защищать Россию и защищать весь мир, обеспечивать нашему народу и мировому сообществу прочные гарантии мира и безопасности. Я хочу пожелать им сил, здоровья, терпения, надежды и веры. Мы с вами, ребята, и вы об этом знаете!" - сказала она.
Заголовок открываемого материала